«Зенит»
Чемпион России походит к матчу против «Ювентуса» не в лучшем состоянии. Накануне поединка в РПЛ команда Сергей Семака довольно неожиданно проиграла в Туле 1:2.
«Зенит» все еще лидирует в национальном чемпионате, но уже подпустил преследователей на расстояние одной победы.
Питерцам по-прежнему не хватает решительности и даже жёсткости. Команда рассыпается, пропустив удар, или просто не может настроиться на поединок должным образом. Все еще слишком часто результат достигается за счет индивидуальных, а не командных действий.
Безусловно, никакого недонастоя на «Ювентус» быть не может, но и запаса прочности у команды Семака пока не видно.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Главная забивная сила клуба — Артем Дзюба — никак не отойдет от Евро, и выдает яркие матчи вперемешку с полным нулем. Не могло не усугубить его психологическое состояние давление, оказанное на него после невнятного отказа играть за сборную России.
В группе H у «Зенита» одинаковое количество очков с «Челси» — по 3 (у «Юве» — 6), но лондонцы в параллельной игре дома примут «Мальме», что практически гарантирует им плюс 3 очка в копилку.
У хозяев поля скорее всего не сыграет Ярослав Ракицкий (травма), в лазарете остается Магомед Оздоев.
«Ювентус»
Клуб из Турина хромал на обе ноги на старте сезона Серии А. И хоть причины были ясны: смена тренера, внезапный уход Роналду, остроту проблемы это не снижало.
Однако в Лиге чемпионов «Ювентус» набрал 6 из 6. Для переходного периода — результат прямо отличный, особенно учитывая сенсационную победу над «Челси».
Победа в Санкт-Петербурге одной ногой отправит «черно-белых» в плей-офф. Это с одной стороны, с другой, всего три дня назад команда Массимилиано Аллегри в чемпионате Италии провела сложнейший матч против «Ромы» (победа 1:0), а уже в конце недели еще одно принципиальное дерби — «Интер».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В чемпионате дела идут тяжело — уже 10 очков отставания от первого места. Так что можно робко предположить, что прямо сейчас результаты в домашнем турнире немного важнее.
Не поможет туринцам Пауло Дибала. Участие Адриана Рабьо и Матейса де Лигта под вопросом.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают в матче предпочтение итальянцам. На «Ювентус» можно поставить за 2.22, на «Зенит» — 3.50. Ничья оценивается в 3.30.
Несмотря на то, что кэф на Турин заметно ниже, сам по себе он довольно высокий.
Согласно статистике, «Ювентус» выиграл 4 из 5 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов, и в главном турнире Европы
Учитывая турнирное положение команд, предположим, что «Зенит» будет чуть ближе к победе, но не добьется ее. Ставим на ничью за 3.30.
Кроме того,
Наконец, еще одна вытекающая из прогнозов выше ставка — «Обе забьют — нет». На это коэффициент в конторах около 2.12.