В среду, 20 октября, «Зенит» в Санкт-Петербурге примет туринский «Ювентус». Матч Лиги чемпионов в группе H начнется в 22:00 по московскому времени. «Зенит» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Чемпион России походит к матчу против «Ювентуса» не в лучшем состоянии. Накануне поединка в РПЛ команда Сергей Семака довольно неожиданно проиграла в Туле 1:2.

«Зенит» все еще лидирует в национальном чемпионате, но уже подпустил преследователей на расстояние одной победы.

Питерцам по-прежнему не хватает решительности и даже жёсткости. Команда рассыпается, пропустив удар, или просто не может настроиться на поединок должным образом. Все еще слишком часто результат достигается за счет индивидуальных, а не командных действий.

Безусловно, никакого недонастоя на «Ювентус» быть не может, но и запаса прочности у команды Семака пока не видно.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Главная забивная сила клуба — Артем Дзюба — никак не отойдет от Евро, и выдает яркие матчи вперемешку с полным нулем. Не могло не усугубить его психологическое состояние давление, оказанное на него после невнятного отказа играть за сборную России.

В группе H у «Зенита» одинаковое количество очков с «Челси» — по 3 (у «Юве» — 6), но лондонцы в параллельной игре дома примут «Мальме», что практически гарантирует им плюс 3 очка в копилку.

У хозяев поля скорее всего не сыграет Ярослав Ракицкий (травма), в лазарете остается Магомед Оздоев.

«Ювентус»

Клуб из Турина хромал на обе ноги на старте сезона Серии А. И хоть причины были ясны: смена тренера, внезапный уход Роналду, остроту проблемы это не снижало.

Однако в Лиге чемпионов «Ювентус» набрал 6 из 6. Для переходного периода — результат прямо отличный, особенно учитывая сенсационную победу над «Челси».

Победа в Санкт-Петербурге одной ногой отправит «черно-белых» в плей-офф. Это с одной стороны, с другой, всего три дня назад команда Массимилиано Аллегри в чемпионате Италии провела сложнейший матч против «Ромы» (победа 1:0), а уже в конце недели еще одно принципиальное дерби — «Интер».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате дела идут тяжело — уже 10 очков отставания от первого места. Так что можно робко предположить, что прямо сейчас результаты в домашнем турнире немного важнее.

Не поможет туринцам Пауло Дибала. Участие Адриана Рабьо и Матейса де Лигта под вопросом.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают в матче предпочтение итальянцам. На «Ювентус» можно поставить за 2.22, на «Зенит» — 3.50. Ничья оценивается в 3.30.

Несмотря на то, что кэф на Турин заметно ниже, сам по себе он довольно высокий.

Согласно статистике, «Ювентус» выиграл 4 из 5 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов, и в главном турнире Европы никогда не проигрывал командам из России : одна ничья и три победы.

Учитывая турнирное положение команд, предположим, что «Зенит» будет чуть ближе к победе, но не добьется ее. Ставим на ничью за 3.30.

Кроме того, матч едва ли будет результативным . Все может решить и вовсе один гол — ставим на ТМ 1,5 за 3.50, или чуть подстраховавшись на Тотал 2 за 2.67.

Наконец, еще одна вытекающая из прогнозов выше ставка — «Обе забьют — нет». На это коэффициент в конторах около 2.12.