ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября «Реал Сосьедад»Примера. «Реал Сосьедад» вышел в лидеры, «Барселона» обыграла «Валенсию» Садио МанеАПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», «Лестер» победил «МЮ», «Ман Сити» справился с «Бернли»
  • 00:11
    • «Эспаньол» дома обыграл «Кадис»
  • 23:59
    • Гол Ляказетта спас «Арсенал» от поражения
  • 22:14
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:55
    • «Бетис» минимально выиграл у «Алавеса»
  • 20:52
    • В НХЛ выбрали звезд недели
  • 19:42
    • УЕФА наказал сборную Англии матчем без зрителей за беспорядки в финале Евро-2020
  • 18:51
    • Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ среди российских игроков
    Все новости спорта

    «Зенит» и «Ювентус» забьют немного?

    «Зенит» — «Ювентус». Прогноз и ставка (к. 3.30) на футбол, Лига чемпионов, 20 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Зенит Прогнозы на Ювентус Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун
    В среду, 20 октября, «Зенит» в Санкт-Петербурге примет туринский «Ювентус». Матч Лиги чемпионов в группе H начнется в 22:00 по московскому времени. «Зенит» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 20 Октября 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 22:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    Чемпион России походит к матчу против «Ювентуса» не в лучшем состоянии. Накануне поединка в РПЛ команда Сергей Семака довольно неожиданно проиграла в Туле 1:2.

    «Зенит» все еще лидирует в национальном чемпионате, но уже подпустил преследователей на расстояние одной победы.

    Питерцам по-прежнему не хватает решительности и даже жёсткости. Команда рассыпается, пропустив удар, или просто не может настроиться на поединок должным образом. Все еще слишком часто результат достигается за счет индивидуальных, а не командных действий.

    Безусловно, никакого недонастоя на «Ювентус» быть не может, но и запаса прочности у команды Семака пока не видно.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Главная забивная сила клуба — Артем Дзюба — никак не отойдет от Евро, и выдает яркие матчи вперемешку с полным нулем. Не могло не усугубить его психологическое состояние давление, оказанное на него после невнятного отказа играть за сборную России.

    В группе H у «Зенита» одинаковое количество очков с «Челси» — по 3 (у «Юве» — 6), но лондонцы в параллельной игре дома примут «Мальме», что практически гарантирует им плюс 3 очка в копилку.

    У хозяев поля скорее всего не сыграет Ярослав Ракицкий (травма), в лазарете остается Магомед Оздоев.

    «Ювентус»

    Клуб из Турина хромал на обе ноги на старте сезона Серии А. И хоть причины были ясны: смена тренера, внезапный уход Роналду, остроту проблемы это не снижало.

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 октября
  • Уйдет ли Левандовски из «Баварии», где видит свое будущее Погба, найдет ли «Барселона» качественных свободных агентов и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Однако в Лиге чемпионов «Ювентус» набрал 6 из 6. Для переходного периода — результат прямо отличный, особенно учитывая сенсационную победу над «Челси».

    Победа в Санкт-Петербурге одной ногой отправит «черно-белых» в плей-офф. Это с одной стороны, с другой, всего три дня назад команда Массимилиано Аллегри в чемпионате Италии провела сложнейший матч против «Ромы» (победа 1:0), а уже в конце недели еще одно принципиальное дерби — «Интер».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате дела идут тяжело — уже 10 очков отставания от первого места. Так что можно робко предположить, что прямо сейчас результаты в домашнем турнире немного важнее.

    Не поможет туринцам Пауло Дибала. Участие Адриана Рабьо и Матейса де Лигта под вопросом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают в матче предпочтение итальянцам. На «Ювентус» можно поставить за 2.22, на «Зенит» — 3.50. Ничья оценивается в 3.30.

    Несмотря на то, что кэф на Турин заметно ниже, сам по себе он довольно высокий.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Согласно статистике, «Ювентус» выиграл 4 из 5 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов, и в главном турнире Европы никогда не проигрывал командам из России: одна ничья и три победы.

    Учитывая турнирное положение команд, предположим, что «Зенит» будет чуть ближе к победе, но не добьется ее. Ставим на ничью за 3.30.

    Кроме того, матч едва ли будет результативным. Все может решить и вовсе один гол — ставим на ТМ 1,5 за 3.50, или чуть подстраховавшись на Тотал 2 за 2.67.

    Наконец, еще одна вытекающая из прогнозов выше ставка — «Обе забьют — нет». На это коэффициент в конторах около 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Александрова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Рыбакина — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Остапенко — Петкович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Контавейт — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бублик — Марченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бешикташ — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» и «Ювентус» забьют немного?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры