В 17-м туре первого российского дивизиона «Томь» в Томске сыграет против краснодарской «Олимп-Долгопрудный». Встреча состоится 13 октября и начнется в 14:30 по мск. «Томь» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

В прошлом сезоне «Томь» избежала понижения в классе только благодаря исключению «Чайки» из первой российской лиги.

В текущем же розыгрыше ФНЛ клуб из Томска после 16 туров набрал 18 очков, с которыми идет на 15 позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону на четыре пункта.

К данной игре «сибиряки» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где они по 1:3 уступили в гостях «Спартаку-2» и на своем поле «Алании», а также в прошлом туре расписали выездную мировую с «Текстильщиком» 1:1. Перед этим они не проигрывали на протяжении трех встреч, победив в двух из них.

Прогнозы на ФНЛ

В данном розыгрыше первой российской лиги «Томь» на своем поле одержала три виктории, раз сыграла вничью и потерпела два фиаско, забила и пропустила по шесть мячей.

«Олимп-Долгопрудный»

«Олимп-Долгопрудный», который по итогам прошлого сезона поднялся из ПФЛ, в текущем розыгрыше первого дивизиона с 20 очками находится на две строки выше, чем предстоящий противник.

К данному поединку подмосковная команда подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, где она два раза сыграла вничью и добилась трех выигрышей.

В минувшем туре коллектив на своем поле сенсационно обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:0, а игровым днем ранее он расписал выездную мировую с калининградской «Балтикой» — 1:1.

Вне родных стен в текущем розыгрыше ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» по два раза побеждал и играл вничью, а также пять раз уступил, забил шесть мячей, а пропустил на четыре больше.

Прогноз и ставка на «Томь» — «Олимп-Долгопрудный»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Томи» предлагают — 2.03.

На викторию «Олимп-Долгопрудный» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.46.

К данной игре «Олимп» подходит в более лучшей форме, чем «Томь». Поэтому ожидаем, что гости как минимум не проиграют в Томске. Наш прогноз на эту встречу — Х2.