Сборная Англии сыграет на своем поле против команды Венгрии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 октября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 21:45 мск. Англия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Сборная Англии после семи сыгранных матчей возглавляет свою отборочную группу. Сейчас в ее активе 19 очков.

В минувшую субботу англичане, как и ожидалось, разгромили сборную Андорры — 5:0. При этом команда Гарета Саутгейта играла далеко не основным составом.

Пока что не проиграть Англии смогла только сборная Польши. Встреча в Варшаве в прошлом месяце завершилась со счетом 1:1.

В семи матчах текущего отбора Англия пропустила всего лишь два мяча, а забила — 23.

Венгрия

Тем временем Венгрия, по всей видимости, останется без путевки на чемпионат мира. На данный момент венгры находятся на четвертом месте, отставая на пять очков от Албании и на четыре от Польши.

Несколько дней назад команда Марко Росси проиграла на своем поле Албании — 0:1. И это поражение можно назвать ключевым. После него у Венгрии остались мизерные шансы финишировать на втором месте.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Венгры проиграли три из четырех предыдущих матчей в текущей квалификации. Исключением стала лишь игры с Андоррой, в которой они с трудом одержали победу.

Прогноз и ставка

На Англию в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 9.70, а победу Венгрии — за 31.00.

Безусловно, у венгров в предстоящем матче нет даже минимальных шансов на положительный результат. Основной состав Англии задавит Венгрию.

Ставка — победа Англии с форой (-2,0) за 1.84.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Англии больше 2,5 за 1.90.