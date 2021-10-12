Англия
Сборная Англии после семи сыгранных матчей возглавляет свою отборочную группу. Сейчас в ее активе 19 очков.
В минувшую субботу англичане, как и ожидалось, разгромили сборную Андорры — 5:0. При этом команда Гарета Саутгейта играла далеко не основным составом.
Пока что не проиграть Англии смогла только сборная Польши. Встреча в Варшаве в прошлом месяце завершилась со счетом 1:1.
В семи матчах текущего отбора Англия пропустила всего лишь два мяча, а забила — 23.
Венгрия
Тем временем Венгрия, по всей видимости, останется без путевки на чемпионат мира. На данный момент венгры находятся на четвертом месте, отставая на пять очков от Албании и на четыре от Польши.
Несколько дней назад команда Марко Росси проиграла на своем поле Албании — 0:1. И это поражение можно назвать ключевым. После него у Венгрии остались мизерные шансы финишировать на втором месте.
Прогноз и ставка
На Англию в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 9.70, а победу Венгрии — за 31.00.
Безусловно, у венгров в предстоящем матче нет даже минимальных шансов на положительный результат. Основной состав Англии задавит Венгрию.
Ставка — победа Англии с форой (-2,0) за 1.84.
Также можно рассмотреть ставку на тотал Англии больше 2,5 за 1.90.