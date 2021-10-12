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    Сможет ли Англия забить Венгрии больше двух мячей?

    Англия — Венгрия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на отборочный турнир 12 октября 2021 года

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    Сборная Англии ни разу не проигрывала в отборе ЧМ-2022
    Сборная Англии сыграет на своем поле против команды Венгрии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 12 октября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 21:45 мск. Англия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 12 Октября 2021 года
    Англия
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    •  Англия 21:45 Венгрия Венгрия
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    Коэффициенты на матч
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    Англия

    Сборная Англии после семи сыгранных матчей возглавляет свою отборочную группу. Сейчас в ее активе 19 очков.

    В минувшую субботу англичане, как и ожидалось, разгромили сборную Андорры — 5:0. При этом команда Гарета Саутгейта играла далеко не основным составом.

    Пока что не проиграть Англии смогла только сборная Польши. Встреча в Варшаве в прошлом месяце завершилась со счетом 1:1.

    В семи матчах текущего отбора Англия пропустила всего лишь два мяча, а забила — 23.

    Венгрия

    Тем временем Венгрия, по всей видимости, останется без путевки на чемпионат мира. На данный момент венгры находятся на четвертом месте, отставая на пять очков от Албании и на четыре от Польши.

    Несколько дней назад команда Марко Росси проиграла на своем поле Албании — 0:1. И это поражение можно назвать ключевым. После него у Венгрии остались мизерные шансы финишировать на втором месте.

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    Венгры проиграли три из четырех предыдущих матчей в текущей квалификации. Исключением стала лишь игры с Андоррой, в которой они с трудом одержали победу.

    Прогноз и ставка

    На Англию в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 9.70, а победу Венгрии — за 31.00.

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    Безусловно, у венгров в предстоящем матче нет даже минимальных шансов на положительный результат. Основной состав Англии задавит Венгрию.

    Ставка — победа Англии с форой (-2,0) за 1.84.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Англии больше 2,5 за 1.90.

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    Англия — Венгрия: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Англия забить Венгрии больше двух мячей?
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