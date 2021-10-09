«Олимп-Долгопрудный» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 14:00 мск. «Олимп-Долгопрудный» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимп-Долгопрудный»

Стопроцентный дебютант ФНЛ постепенно обживается в «лучшей лиге мира». Правда, пока команда висит как раз над зоной вылета, опережая ее на 4 пункта.

Слабость номер один — слабая атака. «Олимп-Долгопрудный» в 15 матчах разродился лишь 11 мячами.

В минувшем туре команда добыла ничью в Калининграде (1:1). Причем последний раз «Олимп-Долгопрудный» проигрывал почти месяц назад.

Прогнозы на ФНЛ

Разумеется, целью номер один является сохранение прописки в ФНЛ. Вероятно, мощностей для этой борьбы должно хватить.

«Факел»

Команда Олега Василенко в минувшем туре взгромоздилась на 2 место в турнирной таблице. Правда, по очкам с идущим ниже «Торпедо» у воронежцев, все же, паритет.

В минувшем туре «Факел» разгромил «Текстильщик» (3:0). Разумеется, и в этой встрече подопечные Василенко будут стремиться взять три очка.

В составе воронежцев выделяются сразу несколько исполнителей. Например, Роман Акбашев, в 14 матчах отличившийся пятью голами. И это хавбек!

Воронежцы неплохо обороняются, пропуская в среднем меньше гола за матч. Да и с атакой у команды полный порядок.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.97, на ничью за 3.48, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 3.82.

Хозяевам придется крайне непросто, особенно учитывая слабую атаку.

«Факел» наконец-то поднялся на 2 место , и наверняка будет делать все возможное, дабы закрепиться на нем.

Команда Василенко превосходит оппонента в классе, и наверняка добудет три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.23.