«Олимп-Долгопрудный»
Стопроцентный дебютант ФНЛ постепенно обживается в «лучшей лиге мира». Правда, пока команда висит как раз над зоной вылета, опережая ее на 4 пункта.
Слабость номер один — слабая атака. «Олимп-Долгопрудный» в 15 матчах разродился лишь 11 мячами.
В минувшем туре команда добыла ничью в Калининграде (1:1). Причем последний раз «Олимп-Долгопрудный» проигрывал почти месяц назад.
Разумеется, целью номер один является сохранение прописки в ФНЛ. Вероятно, мощностей для этой борьбы должно хватить.
«Факел»
Команда Олега Василенко в минувшем туре взгромоздилась на 2 место в турнирной таблице. Правда, по очкам с идущим ниже «Торпедо» у воронежцев, все же, паритет.
В минувшем туре «Факел» разгромил «Текстильщик» (3:0). Разумеется, и в этой встрече подопечные Василенко будут стремиться взять три очка.
В составе воронежцев выделяются сразу несколько исполнителей. Например, Роман Акбашев, в 14 матчах отличившийся пятью голами. И это хавбек!
Воронежцы неплохо обороняются, пропуская в среднем меньше гола за матч. Да и с атакой у команды полный порядок.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.97, на ничью за 3.48, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 3.82.
Хозяевам придется крайне непросто, особенно учитывая слабую атаку.
Команда Василенко превосходит оппонента в классе, и наверняка добудет три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.23.