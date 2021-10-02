«Жетысу» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 23-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 2 октября, начало — в 12:00 мск. «Жетысу» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жетысу»

«Жетысу» в этом сезоне вряд ли сохранит прописку в элитном дивизионе. Более того, совсем скоро команда де-юре оформит падение вниз.

На текущий момент в активе у «Жетысу» 12 очков. Команда занимает последнее 14 место, имея отвратительную разницу забитых и пропущенных мячей — 20:42.

В минувшем туре «Жетысу» на выезде не смог зацепиться за очки. Поражение от «Актобе» (2:0) стало вполне ожидаемым результатом.

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Против «Астаны» команда играет крайне неудачно. В пяти последних поединках «Жетысу» добыл лишь одну победу при четырех коллизиях.

«Астана»

Эта команда мечтает вернуть себе чемпионский титул. Пока что шансы на это отличные, однако главное — не разбазарить минимальный гандикап от «Тобола».

На текущий момент «Астана» занимает первое место с 50 очками в активе. Причем пропускает команда, в среднем, ровно один гол за матч (22 мяча).

В минувшем туре «Астана» добыла важнейшую викторию в сезоне. Дома разгромно был повержен «Тараз» (3:0), а Марин Томасов забил свой 14 мяч в чемпионате.

К слову, форвард «Астаны» как раз и возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата. Между тем, в этом поединке столичному клубу очки терять никак нельзя. Полная концентрация!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.45, на ничью за 4.60, а на «Жетысу» — за 6.20.

Хозяева твердо стоят на вылет, и вряд ли устоят перед лидером.

«Астана» по игре смотрится едва ли не мощнее всех в лиге, к тому же имеет сильнейшую линию атаки в чемпионате .

Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.