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    «Астана» незамедлительно добьется своего?

    «Жетысу» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Казахастана, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жетысу» — «Астана»
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    Марин Томасов
    «Жетысу» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 23-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 2 октября, начало — в 12:00 мск. «Жетысу» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Жетысу»

    «Жетысу» в этом сезоне вряд ли сохранит прописку в элитном дивизионе. Более того, совсем скоро команда де-юре оформит падение вниз.

    На текущий момент в активе у «Жетысу» 12 очков. Команда занимает последнее 14 место, имея отвратительную разницу забитых и пропущенных мячей — 20:42.

    В минувшем туре «Жетысу» на выезде не смог зацепиться за очки. Поражение от «Актобе» (2:0) стало вполне ожидаемым результатом.

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    Против «Астаны» команда играет крайне неудачно. В пяти последних поединках «Жетысу» добыл лишь одну победу при четырех коллизиях.

    «Астана»

    Эта команда мечтает вернуть себе чемпионский титул. Пока что шансы на это отличные, однако главное — не разбазарить минимальный гандикап от «Тобола».

    На текущий момент «Астана» занимает первое место с 50 очками в активе. Причем пропускает команда, в среднем, ровно один гол за матч (22 мяча).

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    • В минувшем туре «Астана» добыла важнейшую викторию в сезоне. Дома разгромно был повержен «Тараз» (3:0), а Марин Томасов забил свой 14 мяч в чемпионате.

    К слову, форвард «Астаны» как раз и возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата. Между тем, в этом поединке столичному клубу очки терять никак нельзя. Полная концентрация!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.45, на ничью за 4.60, а на «Жетысу» — за 6.20.

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    Хозяева твердо стоят на вылет, и вряд ли устоят перед лидером.

    «Астана» по игре смотрится едва ли не мощнее всех в лиге, к тому же имеет сильнейшую линию атаки в чемпионате.

    Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Жетысу» — «Астана»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Астана» незамедлительно добьется своего?
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