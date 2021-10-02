«Лейпциг» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:30 мск. «Лейпциг» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» все мечтает о Серебряной салатнице, но шансы на это невелики. Слишком уж сильна «Бавария», конкурировать с которой малореально.

На текущий момент в активе у «быков» лишь 7 очков. «Лейпциг» занимает 10 место, имея неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 12:7.

В минувшем туре «Лейпциг» разгромил «Герту» (6:0). Правда, после того «быки» уступили дома «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

Против «Бохума» команда играет очень успешно. В пяти сыгранных поединках «Лейпциг» добыл все пять побед.

«Бохум»

Эта команда давно имеет репутацию футбольного лифта. «Бохум» то входит в Бундеслигу, то позорно вылетает из нее.

На текущий момент «Бохум» занимает высокое предпоследнее 17 место с 4 очками в активе. Причем забила команда только 4 мяча, пропустив в свои ворота аж 13.

В минувшем туре «Бохум» добыл один зачетный балл. Ничья в родных стенах со «Штутгартом» (0:0) вряд ли удовлетворила клубных болельщиков.

Из четырех командных мячей два в активе Симона Цоллера. Форвард является главной ударной силой «Бохума», и наверняка еще скажет свое веское слово.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.22, на ничью за 7.00, а на «Бохум» — за 13.50.

Хозяева крайне нестабильны, но, все же, настроены максимально быстро подняться в группу лидеров.

«Бохум» только однажды победил в чемпионате, да и по силе явно уступает «быкам» .

Хозяева выглядят гораздо сильнее оппонента, что и докажут еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.08.