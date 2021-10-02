ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А «Лацио» — «Локомотив»Безнадега в Риме. «Локомотив» беспомощно проиграл «Лацио» Алексей ЖамновОтодвинули Знарка и выбрали Жамнова. Как за несколько дней ФХР вляпалась в историю?
  • 06:49
    • Хавбек «Спартака» претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
  • 23:49
    • «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме
  • 21:51
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»
  • 00:12
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей словенской «Муре»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» нанес поражение «Рапиду»
  • 23:54
    • «Байер» выиграл у «Селтика», «Бетис» одолел «Ференцварош»
  • 22:47
    • Витория о победе над «Наполи»: Я очень счастлив
    Все новости спорта

    «Быки» оперативно затопчут «Бохум»?

    «Лейпциг» — «Бохум». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Бундеслига, 2 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Бохум Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Бохум»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Собослаи
    «Лейпциг» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:30 мск. «Лейпциг» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Октября 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:30 Бохум Бохум
  • Бохум
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
    •

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» все мечтает о Серебряной салатнице, но шансы на это невелики. Слишком уж сильна «Бавария», конкурировать с которой малореально.

    На текущий момент в активе у «быков» лишь 7 очков. «Лейпциг» занимает 10 место, имея неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 12:7.

    В минувшем туре «Лейпциг» разгромил «Герту» (6:0). Правда, после того «быки» уступили дома «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Против «Бохума» команда играет очень успешно. В пяти сыгранных поединках «Лейпциг» добыл все пять побед.

    «Бохум»

    Эта команда давно имеет репутацию футбольного лифта. «Бохум» то входит в Бундеслигу, то позорно вылетает из нее.

    На текущий момент «Бохум» занимает высокое предпоследнее 17 место с 4 очками в активе. Причем забила команда только 4 мяча, пропустив в свои ворота аж 13.

  • Победа ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • Адаптировался ли форвард к новой команде?
  • Вчера

    • В минувшем туре «Бохум» добыл один зачетный балл. Ничья в родных стенах со «Штутгартом» (0:0) вряд ли удовлетворила клубных болельщиков.

    Из четырех командных мячей два в активе Симона Цоллера. Форвард является главной ударной силой «Бохума», и наверняка еще скажет свое веское слово.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.22, на ничью за 7.00, а на «Бохум» — за 13.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева крайне нестабильны, но, все же, настроены максимально быстро подняться в группу лидеров.

    «Бохум» только однажды победил в чемпионате, да и по силе явно уступает «быкам».

    Хозяева выглядят гораздо сильнее оппонента, что и докажут еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Мариуполь — Рух Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Шахтер С
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кальяри — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сток Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лейпциг» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Быки» оперативно затопчут «Бохум»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры