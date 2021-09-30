«Легия» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. «Легия» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легия»

Поляки наверняка намерены побороться за одну из двух путевок в плей-офф. «Легия» является весьма колючим оппонентом.

В последнем матче чемпионата Польши «Легия» потерпела поражение. Варшавский клуб дома уступил «Ракуву» (2:3).

В своем чемпионате команда занимает 15 место. В ее активе 9 очков, причем отрыв от зоны вылета составляет два очка. Тихий ужас!

Все прогнозы на Лигу Европы

Выездная победа над «Спартаком» (0:1) в первом туре прибавила команде настроения. Вот только с «Лестером» ей придется куда сложнее.

«Лестер»

«Лисы» в Лиге Европы стартовали вполне прилично. Дома англичане разжились боевым паритетом с «Наполи» (2:2).

Вот только в своем чемпионате команда стартовала не так уверенно. Лишь 13 место на текущий момент вполне тянет на провал.

В минувшем туре АПЛ Джейми Варди и компания расписали мировую с «Бернли» (2:2). Причем форвард забил два мяча в ворота соперника, плюплюсовав к ним автогол.

Наверняка выезд в Польшу рассматривается «Лестером» как потенциальные три очка. Англичане не должны упустить своего.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.63, на ничью за 4.00, а на «Легию» — за 5.20.

Хозяева неплохо атакуют, но в матче с англичанами команде может не хватить опыта.

«Лестер» превосходит соперника по всем показателям, и явно воспользуется своим преимуществом .

Атака англичан наверняка использует слабые стороны поляков. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.01.