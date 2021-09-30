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    Атака «Лестера» обеспечит зрелище?

    «Легия» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига Европы, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Легия» — «Лестер»
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    Джейми Варди
    «Легия» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. «Легия» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 30 Сентября 2021 года
    Легия
  • Варшава
    •  Легия 19:45 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
    •

    «Легия»

    Поляки наверняка намерены побороться за одну из двух путевок в плей-офф. «Легия» является весьма колючим оппонентом.

    В последнем матче чемпионата Польши «Легия» потерпела поражение. Варшавский клуб дома уступил «Ракуву» (2:3).

    В своем чемпионате команда занимает 15 место. В ее активе 9 очков, причем отрыв от зоны вылета составляет два очка. Тихий ужас!

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Выездная победа над «Спартаком» (0:1) в первом туре прибавила команде настроения. Вот только с «Лестером» ей придется куда сложнее.

    «Лестер»

    «Лисы» в Лиге Европы стартовали вполне прилично. Дома англичане разжились боевым паритетом с «Наполи» (2:2).

    Вот только в своем чемпионате команда стартовала не так уверенно. Лишь 13 место на текущий момент вполне тянет на провал.

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    • В минувшем туре АПЛ Джейми Варди и компания расписали мировую с «Бернли» (2:2). Причем форвард забил два мяча в ворота соперника, плюплюсовав к ним автогол.

    Наверняка выезд в Польшу рассматривается «Лестером» как потенциальные три очка. Англичане не должны упустить своего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.63, на ничью за 4.00, а на «Легию» — за 5.20.

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    Хозяева неплохо атакуют, но в матче с англичанами команде может не хватить опыта.

    «Лестер» превосходит соперника по всем показателям, и явно воспользуется своим преимуществом.

    Атака англичан наверняка использует слабые стороны поляков. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.01.

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    «Легия» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Атака «Лестера» обеспечит зрелище?
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