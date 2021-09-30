Московский «Локомотив» сыграет на выезде с римским «Лацио» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» начал групповой этап ЛЕ с гостевого поражения от «Галатасарая». Римляне проиграли в Стамбуле со счетом 0:1.

Это было через несколько дней после неудачного матча с «Миланом» в чемпионате Италии. Команда Маурицио Сарри тогда без шансов уступила на «Сан Сиро».

Позже «Лацио» не смог выиграть у «Кальяри» и «Торино» — оба матча завершились вничью.

Безвыигрышную серию «Лацио» прервал в минувшее воскресенье, победив «Рому» (3:2). На этот раз «лациале» сыграли гораздо лучше, чем в предыдущих матчах.

«Локомотив»

Тем временем «Локомотив» в стартовом туре сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Железнодорожники» сначала остались вдесятером после удаления Наира Тикнизяна, потом пропустили, но в итоге избежали поражения.

Но в целом «Локомотив» в последнее время не впечатляет. В том же матче против «Марселя» команде Марко Николича очень повезло.

В чемпионате России «Локомотив» на прошлых выходных сыграл вничью с «Химками» — 0:0. Такой же счет был зафиксирован и в гостевом матче против «Урала».

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Если не брать во внимание поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России, «Локомотив» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне.

Прогноз и ставка

На «Лацио» можно поставить за 1.41, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Локомотива» — за 9.20.

С одной стороны, сложно представить, что российский клуб (любой, в том числе «Локомотив») способен не проиграть в Риме. Но на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны: «Лацио» вовсю барахлит, Сарри пока, похоже, так и не разобрался, в какой футбол должна играть его команда.

Ставка — гол «Локомотива» за 1.78.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.36.