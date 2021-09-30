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    Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?

    «Лацио» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.36) и ставки на Лигу Европы 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Локомотив»
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    «Локомотив» в первом туре ЛЕ сыграл вничью с «Марселем»
    Московский «Локомотив» сыграет на выезде с римским «Лацио» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 30 Сентября 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:00 Локомотив Локомотив
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    Коэффициенты на матч
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    «Лацио»

    «Лацио» начал групповой этап ЛЕ с гостевого поражения от «Галатасарая». Римляне проиграли в Стамбуле со счетом 0:1.

    Это было через несколько дней после неудачного матча с «Миланом» в чемпионате Италии. Команда Маурицио Сарри тогда без шансов уступила на «Сан Сиро».

    Позже «Лацио» не смог выиграть у «Кальяри» и «Торино» — оба матча завершились вничью.

    Безвыигрышную серию «Лацио» прервал в минувшее воскресенье, победив «Рому» (3:2). На этот раз «лациале» сыграли гораздо лучше, чем в предыдущих матчах.

    «Локомотив»

    Тем временем «Локомотив» в стартовом туре сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Железнодорожники» сначала остались вдесятером после удаления Наира Тикнизяна, потом пропустили, но в итоге избежали поражения.

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    • Но в целом «Локомотив» в последнее время не впечатляет. В том же матче против «Марселя» команде Марко Николича очень повезло.

    В чемпионате России «Локомотив» на прошлых выходных сыграл вничью с «Химками» — 0:0. Такой же счет был зафиксирован и в гостевом матче против «Урала».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Если не брать во внимание поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России, «Локомотив» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Лацио» можно поставить за 1.41, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Локомотива» — за 9.20.

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    С одной стороны, сложно представить, что российский клуб (любой, в том числе «Локомотив») способен не проиграть в Риме. Но на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны: «Лацио» вовсю барахлит, Сарри пока, похоже, так и не разобрался, в какой футбол должна играть его команда.

    Ставка — гол «Локомотива» за 1.78.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.36.

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    «Лацио» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?
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