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    Обыграет ли АЗ «Яблонец»?

    АЗ — «Яблонец». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига конференций, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на АЗ — «Яблонец»
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    АЗ не выиграл в первом туре
    АЗ сыграет на своем поле с «Яблонцем» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. АЗ — «Яблонец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 30 Сентября 2021 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 19:45 Яблонец Яблонец
  • Яблонец-над-Нисой
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    АЗ

    В первом туре группового этапа Лиги конференций АЗ сыграл вничью 2:2 с «Раннерсом» на выезде.

    Клуб финишировал в минувшем чемпионате Нидерландов на третьей строке в турнирной таблице и благодаря этому получил билет в последнюю стадии отбора Лиги Европы.

    На этой стадии квалификации второго по рангу евротурнира «Сырные фермеры» были повержены шотландским «Селтиком», проиграв 0:2 в гостях и победив 2:1 дома и переместились в ЛК.

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    Не совсем успешно коллектив стартовал и в чемпионате страны. После шести туров он дважды победил и пять раз уступил. С данными результатами АЗ находится во второй половине турнирной таблицы.

    «Яблонец»

    В начале августа у «Яблонца» была неудачная попытка попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.

    В квалификации Лиги конференций оказалось не так сложно. Здесь «Яблонец» дважды разгромил словацкую «Жилину», выиграв с общим счетом 8:1.

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  • 23/09/2021

    • В первом туре группового раунда коллектив на своем поле переиграл на «Клуж» с результатом 1:0.

    В минувшее воскресенье «Яблонец» прервал беспроигрышную серию во всех турнирах, уступив «Словану» из Либерец (0:1) дома в чешской лиге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — АЗ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.

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    АЗ — «Яблонец»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли АЗ «Яблонец»?
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