АЗ сыграет на своем поле с «Яблонцем» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. АЗ — «Яблонец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЗ

В первом туре группового этапа Лиги конференций АЗ сыграл вничью 2:2 с «Раннерсом» на выезде.

Клуб финишировал в минувшем чемпионате Нидерландов на третьей строке в турнирной таблице и благодаря этому получил билет в последнюю стадии отбора Лиги Европы.

На этой стадии квалификации второго по рангу евротурнира «Сырные фермеры» были повержены шотландским «Селтиком», проиграв 0:2 в гостях и победив 2:1 дома и переместились в ЛК.

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Не совсем успешно коллектив стартовал и в чемпионате страны. После шести туров он дважды победил и пять раз уступил. С данными результатами АЗ находится во второй половине турнирной таблицы.

«Яблонец»

В начале августа у «Яблонца» была неудачная попытка попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.

В квалификации Лиги конференций оказалось не так сложно. Здесь «Яблонец» дважды разгромил словацкую «Жилину», выиграв с общим счетом 8:1.

В первом туре группового раунда коллектив на своем поле переиграл на «Клуж» с результатом 1:0.

В минувшее воскресенье «Яблонец» прервал беспроигрышную серию во всех турнирах, уступив «Словану» из Либерец (0:1) дома в чешской лиге.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — АЗ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.