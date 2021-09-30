АЗ
В первом туре группового этапа Лиги конференций АЗ сыграл вничью 2:2 с «Раннерсом» на выезде.
Клуб финишировал в минувшем чемпионате Нидерландов на третьей строке в турнирной таблице и благодаря этому получил билет в последнюю стадии отбора Лиги Европы.
На этой стадии квалификации второго по рангу евротурнира «Сырные фермеры» были повержены шотландским «Селтиком», проиграв 0:2 в гостях и победив 2:1 дома и переместились в ЛК.
Все прогнозы на Лигу конференций
Не совсем успешно коллектив стартовал и в чемпионате страны. После шести туров он дважды победил и пять раз уступил. С данными результатами АЗ находится во второй половине турнирной таблицы.
«Яблонец»
В начале августа у «Яблонца» была неудачная попытка попасть в Лигу Европы. Чешский клуб с треском проиграл в квалификации шотландскому «Селтику» — 2:4 дома и 0:3 в гостях.
В квалификации Лиги конференций оказалось не так сложно. Здесь «Яблонец» дважды разгромил словацкую «Жилину», выиграв с общим счетом 8:1.
В первом туре группового раунда коллектив на своем поле переиграл на «Клуж» с результатом 1:0.
В минувшее воскресенье «Яблонец» прервал беспроигрышную серию во всех турнирах, уступив «Словану» из Либерец (0:1) дома в чешской лиге.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — АЗ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05.