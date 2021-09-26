«Удинезе»
«Удинезе» в начале сезона обозначил планы побороться за зону еврокубков. Вот только фриуланцам для этого пока банально не хватить класса.
На текущий момент в активе у «Зебр» семь очков после пяти сыгранных матчей. Команда занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Тем не менее, в предыдущем матче Серии А «бьянконери» потерпели поражение от «Ромы» (0:1), хотя играли на своем поле.
Перед этим коллектив также проиграл. На своем поле он потерпел разгром от «Наполи» (0:4).
«Фиорентина»
Летом «Фиорентину» возглавил Винченцо Итальяно, в прошлом сезоне работавший в «Специи». В новом клубе он стартовал крупной победой над «Козенцей» (4:0) в Кубке Италии.
В чемпионате же «фиалки» сперва проиграли в гостях «Роме» 1:3, а затем обыграли на своем поле «Торино» 2:1.
После международной паузы флорентийцы обыграли в Бергамо «Аталанту» со счетом 2:1, в Генуе — «Дженоа» (2:1), а в последнем туре уступили дома «Интеру» (1:3).
После пяти туров Серии А «Фиорентина» с 9 очками идет на шестом месте. Отставание от пятой в таблице «Аталанты» составляет два балла.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — минимум одна команда не забьет за 2,05.