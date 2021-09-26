В воскресенье, 26 сентября, в 6-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет в Удине на стадионе «Дача Арена». Начало встречи — в 16:00 мск. «Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» в начале сезона обозначил планы побороться за зону еврокубков. Вот только фриуланцам для этого пока банально не хватить класса.

На текущий момент в активе у «Зебр» семь очков после пяти сыгранных матчей. Команда занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Тем не менее, в предыдущем матче Серии А «бьянконери» потерпели поражение от «Ромы» (0:1), хотя играли на своем поле.

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Перед этим коллектив также проиграл. На своем поле он потерпел разгром от «Наполи» (0:4).

«Фиорентина»

Летом «Фиорентину» возглавил Винченцо Итальяно, в прошлом сезоне работавший в «Специи». В новом клубе он стартовал крупной победой над «Козенцей» (4:0) в Кубке Италии.

В чемпионате же «фиалки» сперва проиграли в гостях «Роме» 1:3, а затем обыграли на своем поле «Торино» 2:1.

После международной паузы флорентийцы обыграли в Бергамо «Аталанту» со счетом 2:1, в Генуе — «Дженоа» (2:1), а в последнем туре уступили дома «Интеру» (1:3).

После пяти туров Серии А «Фиорентина» с 9 очками идет на шестом месте. Отставание от пятой в таблице «Аталанты» составляет два балла.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — минимум одна команда не забьет за 2,05.