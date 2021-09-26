В Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» в рамках 7-го тура испанской Примеры «Бетис» сыграет против «Хетафе». Поединок пройдет 26 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Бетис» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на шестой позиции и получил билет в Лигу Европы, где накануне стартовал домашней победой над «Селтиком» — 4:3.

По итогам шести туров текущего внутреннего первенства коллектив из Севильи набрал девять очков и делит седьмую строку с еще рядом команд. Он добился двух викторий, трижды сыграл вничью и раз уступил.

Единственная неудача в этом чемпионате случилась с «зелено-белыми» еще в третьем игровом дне дома от мадридского «Реала» 0:1. Затем они трижды победили и раз сыграли вничью.

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В минувшем поединке первенства «Бетис» обыграл на выезде «Осасуну» со счетом 3:1. А из 11 предыдущих домашних поединков он проиграл только один, по пять раз победив и сыграв вничью.

«Хетафе»

В минувшем розыгрыше Примеры клуб из пригорода Мадрида с некоторыми трудностями смог сохранить свое место в элите, опередив опасную зону на четыре пункта.

В этом же первенстве «Хетафе» — одна из двух команд на ряду с «Алавесом», которые до сих пор не набрали ни одного очка, забив всего два гола в шести встречах при десяти пропущенных.

В прошлом туре «городские» были близки к тому, чтобы прервать проигрышную серию, но потерпел поражение от «Атлетико» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 91-й минуте.

Вне родных стен «Хетафе» одержал лишь одну победу за 14 последних матчей и проиграл 11 поединков в данном отрезке.

В прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:3.

Прогноз и ставка на «Бетис» — «Хетафе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.80.

На викторию «Хетафе» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.66.

Хотя «Хетафе» и проиграл все матче сезона, но в большинстве случаев эти неудачи были только с разницей в один мяч, а в прошлом туре коллектив был очень близок к первым баллам. Считаем, что на этот раз «городские» смогут положить с вою копилку хоть какие-то очки.