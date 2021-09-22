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    «Ахмат» покажет класс?

    «Кайрат» Москва — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок России, 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» Москва — «Ахмат»
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    Андрей Талалаев
    «Кайрат» Москва сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» Москва — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат» Москва

    «Кайрат» Москва выступает во втором дивизионе. Причем на данный момент эту команду едва ли можно называть одним из его лидеров.

    На текущий момент в активе у «Кайрата» 14 очков. Москвичи занимают 4 место в своей группе ФНЛ-2.

    В минувшем туре «Кайрат» Москва был разгромлен. Дома команда пропустила шесть безответных мячей от «Твери».

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    Нет сомнений, что москвичи постараются оказать сопротивление представителю элиты. Правда, в первом туре «Кайрат» разгромно уступил «Ротору».

    «Ахмат»

    Андрей Талалаев строит в Грозном интересный коллектив. Нет сомнений, что одной из его задач является достойное выступление в Кубке страны.

    На текущий момент «Ахмат» занимает 11 место в РПЛ с 9 очками в активе. Причем забили подопечные Талалаева всего 9 мячей в 8 матчах, пропустив в свои ворота 14.

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  • 19/09/2021

    • В минувшем туре «Ахмат» дома не добыл ни одного очка. Грозненцы проиграли «Краснодару» (0:2).

    Вряд ли грозненцы смирятся с третьим матчем подряд без побед. Наверняка «Ахмат» с первых минут возьмет игру под свой контроль.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.30, на ничью за 5.20, а на «Кайрат» Москва — за 9.20.

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    Хозяева нестабильны, к тому же разгромно уступили в своем последнем матче.

    «Ахмат» попытается выиграть свою группу, для чего продемонстрирует свой класс в этой встрече.

    Команда Талалаева наверняка сыграет первым номером, и в итоге добьется своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Ахмата» -1.75 с коэффициентом 2.15.

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    «Кайрат» Москва — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Ахмат» покажет класс?
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