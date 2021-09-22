«Кайрат» Москва сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» Москва — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат» Москва

«Кайрат» Москва выступает во втором дивизионе. Причем на данный момент эту команду едва ли можно называть одним из его лидеров.

На текущий момент в активе у «Кайрата» 14 очков. Москвичи занимают 4 место в своей группе ФНЛ-2.

В минувшем туре «Кайрат» Москва был разгромлен. Дома команда пропустила шесть безответных мячей от «Твери».

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Нет сомнений, что москвичи постараются оказать сопротивление представителю элиты. Правда, в первом туре «Кайрат» разгромно уступил «Ротору».

«Ахмат»

Андрей Талалаев строит в Грозном интересный коллектив. Нет сомнений, что одной из его задач является достойное выступление в Кубке страны.

На текущий момент «Ахмат» занимает 11 место в РПЛ с 9 очками в активе. Причем забили подопечные Талалаева всего 9 мячей в 8 матчах, пропустив в свои ворота 14.

В минувшем туре «Ахмат» дома не добыл ни одного очка. Грозненцы проиграли «Краснодару» (0:2).

Вряд ли грозненцы смирятся с третьим матчем подряд без побед. Наверняка «Ахмат» с первых минут возьмет игру под свой контроль.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.30, на ничью за 5.20, а на «Кайрат» Москва — за 9.20.

Хозяева нестабильны, к тому же разгромно уступили в своем последнем матче.

«Ахмат» попытается выиграть свою группу, для чего продемонстрирует свой класс в этой встрече .

Команда Талалаева наверняка сыграет первым номером, и в итоге добьется своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Ахмата» -1.75 с коэффициентом 2.15.