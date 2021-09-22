«Кайрат» Москва
«Кайрат» Москва выступает во втором дивизионе. Причем на данный момент эту команду едва ли можно называть одним из его лидеров.
На текущий момент в активе у «Кайрата» 14 очков. Москвичи занимают 4 место в своей группе ФНЛ-2.
В минувшем туре «Кайрат» Москва был разгромлен. Дома команда пропустила шесть безответных мячей от «Твери».
Нет сомнений, что москвичи постараются оказать сопротивление представителю элиты. Правда, в первом туре «Кайрат» разгромно уступил «Ротору».
«Ахмат»
Андрей Талалаев строит в Грозном интересный коллектив. Нет сомнений, что одной из его задач является достойное выступление в Кубке страны.
На текущий момент «Ахмат» занимает 11 место в РПЛ с 9 очками в активе. Причем забили подопечные Талалаева всего 9 мячей в 8 матчах, пропустив в свои ворота 14.
В минувшем туре «Ахмат» дома не добыл ни одного очка. Грозненцы проиграли «Краснодару» (0:2).
Вряд ли грозненцы смирятся с третьим матчем подряд без побед. Наверняка «Ахмат» с первых минут возьмет игру под свой контроль.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.30, на ничью за 5.20, а на «Кайрат» Москва — за 9.20.
Хозяева нестабильны, к тому же разгромно уступили в своем последнем матче.
Команда Талалаева наверняка сыграет первым номером, и в итоге добьется своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Ахмата» -1.75 с коэффициентом 2.15.