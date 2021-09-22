ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию? Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ ЦСКА — «Спартак»Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол
  • 23:41
    • «Интер» в большинстве обыграл «Фиорентину»
  • 22:23
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
  • 21:48
    • Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»
  • 21:47
    • «Спартак» с крупным счетом проиграл «Авангарду»
  • 21:16
    • «Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне
  • 20:51
    • СМИ: «Пари Сен-Жермен» может пригласить Зидана
  • 20:35
    • Рангник призвал не идти по пути австрийской Бундеслиги
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Брайтон» у одного из аутсайдеров Чемпионшипа?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Суонси». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 22 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Суонси
    Прогноз и ставки на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Суонси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Брайтона»
    В среду, 22 сентября, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле примет «Суонси» в рамках третьего раунда Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фалмер», начнется в 21:30 по московскому времени. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брайтон»

    «Брайтон» стартовал в Кубке лиги со второго раунда, в котором прошел другой валлийский клуб — «Кардифф Сити» (2:0).

    В турнирной таблице Премьер-лиги «чайки» занимают четвертое место, имея на своем счету 12 очков.

    В пяти сыгранных турах подопечные Грэма Поттера обыграли «Бернли» (2:1), «Уотфорд» (2:0), «Брентфорд» (1:0) и «Лестер» (2:1), уступив при этом «Эвертону» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    После травм у «Брайтона» восстанавливаются Паскаль Гросс, Юрген Локадия, Адам Уэбстер и Ив Биссума.

    «Суонси»

    «Суонси» в Кубке лиги успел устранить со своего пути «Рединг» (3:0) и «Плимут Аргайл» (4:1).

    В Чемпионшипе «лебеди» расположились на 21-й строчке, набрав всего 7 очков в 8 сыгранных турах.

  • Если не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ
  • Почему у аргентинца проблемы в новом клубе?
  • Сегодня

    • Команда Расселла Мартина выиграла только у «Бристоль Сити» (1:0), разошлась миром с «Шеффилд Юнайтед» (0:0), «Халл Сити» (0:0), «Миллуоллом» (0:0) и «Лутон Таун» (3:3), а также уступила «Блэкберну» (1:2), «Сток Сити» (1:3) и «Престону» (1:3).

    Среди травмированных у «Суонси» значится лишь защитник Тайвонг Рушеша.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брайтона» — 1.41, победа «Суонси» — 8.20, ничья — 4.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Несмотря на то, что Грэм Поттер почти со 100-процентной вероятностью выставит на игру резервистов, мы ожидаем увидеть триумф хозяев, которые в целом успешно продвигаются по нынешнему сезону.

    Да, «лебеди» прошли два раунда в Кубке лиги, но в их соперниках были откровенно слабые команды. Теперь же, когда им попался представитель АПЛ, вряд ли удастся преподнести сюрприз. Наш прогноз и ставка — «победа "Брайтона" с форой -1,5» за 2.20.

    Альтернативный вариант — «хозяева победят и не пропустят». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Барнаул — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легион-Динамо — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ленинградец — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайрат Москва — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Знамя Ногинск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саранск — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Суонси»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Брайтон» у одного из аутсайдеров Чемпионшипа?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры