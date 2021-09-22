В среду, 22 сентября, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле примет «Суонси» в рамках третьего раунда Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фалмер», начнется в 21:30 по московскому времени. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» стартовал в Кубке лиги со второго раунда, в котором прошел другой валлийский клуб — «Кардифф Сити» (2:0).

В турнирной таблице Премьер-лиги «чайки» занимают четвертое место, имея на своем счету 12 очков.

В пяти сыгранных турах подопечные Грэма Поттера обыграли «Бернли» (2:1), «Уотфорд» (2:0), «Брентфорд» (1:0) и «Лестер» (2:1), уступив при этом «Эвертону» (0:2).

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После травм у «Брайтона» восстанавливаются Паскаль Гросс, Юрген Локадия, Адам Уэбстер и Ив Биссума.

«Суонси»

«Суонси» в Кубке лиги успел устранить со своего пути «Рединг» (3:0) и «Плимут Аргайл» (4:1).

В Чемпионшипе «лебеди» расположились на 21-й строчке, набрав всего 7 очков в 8 сыгранных турах.

Команда Расселла Мартина выиграла только у «Бристоль Сити» (1:0), разошлась миром с «Шеффилд Юнайтед» (0:0), «Халл Сити» (0:0), «Миллуоллом» (0:0) и «Лутон Таун» (3:3), а также уступила «Блэкберну» (1:2), «Сток Сити» (1:3) и «Престону» (1:3).

Среди травмированных у «Суонси» значится лишь защитник Тайвонг Рушеша.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брайтона» — 1.41, победа «Суонси» — 8.20, ничья — 4.50.

Несмотря на то, что Грэм Поттер почти со 100-процентной вероятностью выставит на игру резервистов, мы ожидаем увидеть триумф хозяев, которые в целом успешно продвигаются по нынешнему сезону.

Да, «лебеди» прошли два раунда в Кубке лиги, но в их соперниках были откровенно слабые команды. Теперь же, когда им попался представитель АПЛ, вряд ли удастся преподнести сюрприз. Наш прогноз и ставка — «победа "Брайтона" с форой -1,5» за 2.20.

Альтернативный вариант — «хозяева победят и не пропустят». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 2.20.