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    «Наполи» оставит фриуланцев с носом?

    «Удинезе» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Серия А, 20 сентября 2021 года

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    Калиду Кулибали
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 21:45 мск. «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Сентября 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.35
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Удинезе»

    «Удинезе» в начавшемся сезоне планирует побороться за зону еврокубков. Вот только фриуланцам для этого может банально не хватить класса.

    На текущий момент в активе у «Удинезе» 7 очков после трех сыгранных матчей. Команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    В минувшем туре «Удинезе» добыл победу. На выезде минимально была обыграна скромная «Специя».

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    «Удинезе» против неаполитанцев играет неудачно. Из пяти последних поединков лишь в одном фриуланцы добились ничьей.

    «Наполи»

    Вот скажите, что должно произойти, дабы наконец-то неаполитанцы пободались с многочисленными конкурентами за Скудетто?! Быть может, в нынешнем сезоне «Наполи» возьмет эту вершину?!

    На текущий момент «Наполи» занимает третью строчку в турнирной таблице. При этом неаполитанцы смотрятся весьма монолитно, причем во всех линиях.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть психологически важнейшую викторию. Дома был обыгран «Ювентус» (2:1), а решающий мяч забил защитник Калиду Кулибали.

    Более того, неаполитанцы на неделе неплохо выступили и в Лиге Европы. Выездной матч с «Лестером» завершился боевым паритетом (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.86, на ничью за 3.68, а на «Удинезе» — за 4.60.

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    Хозяева неудачно играют с неаполитанцами, да и соперник по игре смотрится мощнее.

    «Наполи» пребывает в прекрасном психологическом состоянии после победы над «Ювентусом», к тому же борется за высшие позиции.

    Неаполитанцы по игре выглядят гораздо сильнее, к тому же удачно играют с сардинцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» оставит фриуланцев с носом?
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