«Удинезе» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 4-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 21:45 мск. «Удинезе» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» в начавшемся сезоне планирует побороться за зону еврокубков. Вот только фриуланцам для этого может банально не хватить класса.

На текущий момент в активе у «Удинезе» 7 очков после трех сыгранных матчей. Команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В минувшем туре «Удинезе» добыл победу. На выезде минимально была обыграна скромная «Специя».

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«Удинезе» против неаполитанцев играет неудачно. Из пяти последних поединков лишь в одном фриуланцы добились ничьей.

«Наполи»

Вот скажите, что должно произойти, дабы наконец-то неаполитанцы пободались с многочисленными конкурентами за Скудетто?! Быть может, в нынешнем сезоне «Наполи» возьмет эту вершину?!

На текущий момент «Наполи» занимает третью строчку в турнирной таблице. При этом неаполитанцы смотрятся весьма монолитно, причем во всех линиях.

В предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть психологически важнейшую викторию. Дома был обыгран «Ювентус» (2:1), а решающий мяч забил защитник Калиду Кулибали.

Более того, неаполитанцы на неделе неплохо выступили и в Лиге Европы. Выездной матч с «Лестером» завершился боевым паритетом (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.86, на ничью за 3.68, а на «Удинезе» — за 4.60.

Хозяева неудачно играют с неаполитанцами, да и соперник по игре смотрится мощнее.

«Наполи» пребывает в прекрасном психологическом состоянии после победы над «Ювентусом», к тому же борется за высшие позиции .

Неаполитанцы по игре выглядят гораздо сильнее, к тому же удачно играют с сардинцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -0.75 с коэффициентом 2.04.