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    «Уэска» прервет серию поражений?

    «Уэска» — «Фуэнлабрада». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Чемпионат Испании, 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Фуэнлабрада»
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    «Уэска»
    В 6-м туре второго испанского дивизиона «Уэска» в родных стенах сразится с «Фуэнлабрадой». Поединок состоится 19 сентября и начнется в 15:00 по мск. «Уэска» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Сентября 2021 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 15:00 Фуэнлабрада Фуэнлабрада
  • Фуэнлабрада
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.83
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  • 3.30
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  • 4.90
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    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться там, заняв 18 место в турнирной таблице, отстав от безопасной 17 позиции всего лишь на два балла.

    «Оскенцы» до последнего тура сохраняли возможность остаться в высшем дивизионе Испании, но в заключительной игре первенства дома не смогли обыграть «Валенсию» 0:0, а конкуренты осечек не допустили.

    На старте текущего розыгрыша Сегунды «Уэска» выиграла две домашние встречи с одинаковым счетом по 2:0, поочередно переиграв «Эйбар» и «Картахену», после чего она только проигрывала.

    Все прогнозы на футбол

    Сперва по 1:2 «сине-гранатовые» уступила в гостях «Лас-Пальмасу» и на своем поле «Овьедо», а в минувшем туре была слабей в гостях «Луго» — 2:3. Сейчас у «Уэски» восемь поражение за 13 последних матчей.

    «Фуэнлабрада»

    В прошлом сезоне «Фуэнлабрада» финишировала на экваторе турнирной таблицы Сегунды, заняв 11-е место.

    Новый же чемпионат второй испанской лиги коллектив начала с домашнего поражения от «Тенерифе» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное время.

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    • В своем втором матче команда смогла обыграть на выезде «Алькоркон» со счетом 2:0, после чего остальные три игры свела вничью, поочередно поделив очки с «Реалом Сосьедад-2» 0:0 в гостях, а также дома с «Луго» и «Сарагосой» (по 1:1).

    С учетом прошлого сезона «Фуэнлабрада» победила всего в двух из десяти последних поединков в первенстве Сегунды, потерпев четыре поражения и четырежды сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уэски» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Фуэнлабрады» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.32.

    Прогнозируем, что недавний участник Примеры прервет свою негативную серию, выиграв на этот раз.

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    «Уэска» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. «Уэска» прервет серию поражений?
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