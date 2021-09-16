«Мидтъюлланн»
Датчане в своей группе вполне способны сотворить фурор. Крепкая команда, пусть и без звезд в составе, выглядит весьма симпатично.
В своем чемпионате команда занимает только 2 место. В их активе 18 очков, а отставание от лидера «Копенгагена» составляет 2 очка.
В своем последнем матче «Мидтъюлланн» добыл три очка. Поединок с «Норшелланном» команда провела на одном дыхании (2:0).
«Мидтъюлланн» в августе лишился одного из своих лидеров. Хавбек Андерс Дрейер уже забивает в РПЛ за «Рубин».
«Лудогорец»
Эта команда никогда не пасет задних в еврокубках. С болгарами давно считаются даже гранды европейского футбола.
Вот только в своем чемпионате конкурентов у команды нет. В пяти стартовых турах парни из Разграда не потеряли ни одного очка, и уже оторвались от преследователей.
В последнем матче «Лудогорец» добыл дежурную викторию. Дома команда на классе одолела «Черно Море» (2:0).
Кирил Десподов — вот тот игрок, на котором строится атака команды. Впрочем, в составе болгар есть ряд других неплохих исполнителей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мидтъюлланн» за 1.83, на ничью за 3.75, а на «Лудогорец» — за 4.40.
Датчане прилично атакуют, к тому же постараются удачно стартовать в Лиге Европы.
Гости имеют неплохо подобранный и сыгранный состав, и явно не уступят датчанам. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» или ничья с коэффициентом 2.04.