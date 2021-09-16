«Мидтъюлланн» сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Мидтъюлланн» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидтъюлланн»

Датчане в своей группе вполне способны сотворить фурор. Крепкая команда, пусть и без звезд в составе, выглядит весьма симпатично.

В своем чемпионате команда занимает только 2 место. В их активе 18 очков, а отставание от лидера «Копенгагена» составляет 2 очка.

В своем последнем матче «Мидтъюлланн» добыл три очка. Поединок с «Норшелланном» команда провела на одном дыхании (2:0).

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«Мидтъюлланн» в августе лишился одного из своих лидеров. Хавбек Андерс Дрейер уже забивает в РПЛ за «Рубин».

«Лудогорец»

Эта команда никогда не пасет задних в еврокубках. С болгарами давно считаются даже гранды европейского футбола.

Вот только в своем чемпионате конкурентов у команды нет. В пяти стартовых турах парни из Разграда не потеряли ни одного очка, и уже оторвались от преследователей.

В последнем матче «Лудогорец» добыл дежурную викторию. Дома команда на классе одолела «Черно Море» (2:0).

Кирил Десподов — вот тот игрок, на котором строится атака команды. Впрочем, в составе болгар есть ряд других неплохих исполнителей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мидтъюлланн» за 1.83, на ничью за 3.75, а на «Лудогорец» — за 4.40.

Датчане прилично атакуют, к тому же постараются удачно стартовать в Лиге Европы.

«Лудогорец» в своем чемпионате не встречает конкуренции, да и в еврокубках имеет немалый опыт .

Гости имеют неплохо подобранный и сыгранный состав, и явно не уступят датчанам. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» или ничья с коэффициентом 2.04.