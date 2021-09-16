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    «Лудогорец» не уступит в Дании?

    «Мидтъюлланн» — «Лудогорец». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Лига Европы, 16 сентября 2021 года

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    «Лудогорец»
    «Мидтъюлланн» сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Мидтъюлланн» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мидтъюлланн»

    Датчане в своей группе вполне способны сотворить фурор. Крепкая команда, пусть и без звезд в составе, выглядит весьма симпатично.

    В своем чемпионате команда занимает только 2 место. В их активе 18 очков, а отставание от лидера «Копенгагена» составляет 2 очка.

    В своем последнем матче «Мидтъюлланн» добыл три очка. Поединок с «Норшелланном» команда провела на одном дыхании (2:0).

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    «Мидтъюлланн» в августе лишился одного из своих лидеров. Хавбек Андерс Дрейер уже забивает в РПЛ за «Рубин».

    «Лудогорец»

    Эта команда никогда не пасет задних в еврокубках. С болгарами давно считаются даже гранды европейского футбола.

    Вот только в своем чемпионате конкурентов у команды нет. В пяти стартовых турах парни из Разграда не потеряли ни одного очка, и уже оторвались от преследователей.

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    • В последнем матче «Лудогорец» добыл дежурную викторию. Дома команда на классе одолела «Черно Море» (2:0).

    Кирил Десподов — вот тот игрок, на котором строится атака команды. Впрочем, в составе болгар есть ряд других неплохих исполнителей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидтъюлланн» за 1.83, на ничью за 3.75, а на «Лудогорец» — за 4.40.

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    Датчане прилично атакуют, к тому же постараются удачно стартовать в Лиге Европы.

    «Лудогорец» в своем чемпионате не встречает конкуренции, да и в еврокубках имеет немалый опыт.

    Гости имеют неплохо подобранный и сыгранный состав, и явно не уступят датчанам. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» или ничья с коэффициентом 2.04.

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    «Мидтъюлланн» — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. «Лудогорец» не уступит в Дании?
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