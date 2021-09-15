«Манчестер Сити»
У «Манчестер Сити» после четырех туров АПЛ девять очков, но благодаря лучшей разнице мячей действующий чемпион находится в таблице на пятом месте.
«Горожане» в стартовом матче проиграли в гостях «Тоттенхэму» — 0:1. Можно сказать, что это было недоразумение. Хотя надо признать, что тактически «шпоры» оказались готовы идеально.
После этого команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Норвич» и «Арсенал». В обоих случаях «Сити» забил по пять мячей и ни разу не пропустил.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В прошлом туре чемпионата Англии манкунианцы переиграли на выезде «Лестер» (1:0) в непростом поединке.
«РБ Лейпциг»
«Лейпциг» провалил стартовый отрезок сезона. В первых четырех турах команда набрала лишь три очка.
В первом туре «Лейпциг» потерпел гостевое поражение от «Майнца» — 0:1. После этого была крупная домашняя победа над «Штутгартом» — 4:0.
В третьем туре «Быки» снова проиграли в гостях со счетом 0:1 — на этот раз «Вольфсбургу», который на сегодня лидирует в таблице.
А в предыдущем матче немецкого первенства коллектив потерпел разгромное поражение «Баварии» (1:4). Сейчас клуб занимает 12-ю позицию.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,87.