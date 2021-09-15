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    Пробьет ли «Манчестер Сити» «РБ Лейпциг»?

    «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.87) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»
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    «Манчестер Сити» стартует в Лиге чемпионов
    В среду, 15 сентября, «Манчестер Сити» на своем поле примет «РБ Лейпциг» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 15 Сентября 2021 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 22:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Манчестер Сити»

    У «Манчестер Сити» после четырех туров АПЛ девять очков, но благодаря лучшей разнице мячей действующий чемпион находится в таблице на пятом месте.

    «Горожане» в стартовом матче проиграли в гостях «Тоттенхэму» — 0:1. Можно сказать, что это было недоразумение. Хотя надо признать, что тактически «шпоры» оказались готовы идеально.

    После этого команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Норвич» и «Арсенал». В обоих случаях «Сити» забил по пять мячей и ни разу не пропустил.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом туре чемпионата Англии манкунианцы переиграли на выезде «Лестер» (1:0) в непростом поединке.

    «РБ Лейпциг»

    «Лейпциг» провалил стартовый отрезок сезона. В первых четырех турах команда набрала лишь три очка.

    В первом туре «Лейпциг» потерпел гостевое поражение от «Майнца» — 0:1. После этого была крупная домашняя победа над «Штутгартом» — 4:0.

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  • 11/09/2021

    • В третьем туре «Быки» снова проиграли в гостях со счетом 0:1 — на этот раз «Вольфсбургу», который на сегодня лидирует в таблице.

    А в предыдущем матче немецкого первенства коллектив потерпел разгромное поражение «Баварии» (1:4). Сейчас клуб занимает 12-ю позицию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,87.

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    «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Пробьет ли «Манчестер Сити» «РБ Лейпциг»?
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