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    «Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Краснодар»
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    Футболисты «Краснодара»
    В понедельник, 13 сентября, «Ростов» на своем поле примет «Краснодар» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Ростове-на-Дону, начнется в 19:30 по московскому времени. «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Сентября 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Ростов»

    «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 5 очков.

    Донская команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения в шести сыгранных турах.

    Под руководством Валерия Карпина «желто-синие» проиграли «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4), а с приходом на тренерский пост Юрия Семина одолели «Нижний Новгород» (2:1), поделили очки с «Химками» (1:1) и «Уралом» (1:1), а также уступили ЦСКА (1:3).

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    После травмы у «Ростова» восстанавливается нападающий Али Соу.

    «Краснодар»

    «Краснодар» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 9 баллами.

    На счету «быков» три победы и три поражения в шести стартовых турах первенства.

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    • Подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Урал» (3:0), «Арсенал» (3:2) и «Рубин» (2:0), а уступили «Химкам» (0:1), «Зениту» (2:3) и «Локомотиву» (1:2).

    Среди травмированных у «Краснодара» значатся Вандерсон, Тонни Вильена, Александр Мартынович и Урош Спаич.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Краснодара» — 2.12, победа «Ростова» — 3.40, ничья — 3.70.

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    В мае этого года команды встречались в Ростове-на-Дону, и тогда гости одержали победу со счетом 3:1. С тех пор многое изменилось, но «быки» все равно остаются более мощной командой, что доказывают результаты нового сезона.

    «Ростов» более конкурентоспособен на фоне явных аутсайдеров, тогда как встречи с именитыми соперниками он пока проваливает. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также можно взять «обе команды забьют» за 1.78. Очки нужны обеим командам, к тому же «Ростов» сыграет при поддержке своих болельщиков, так что наиграть хотя бы на один мяч ему по силам.

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    «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. Как завершится южное дерби?
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