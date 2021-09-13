«Ростов»
«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 5 очков.
Донская команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения в шести сыгранных турах.
Под руководством Валерия Карпина «желто-синие» проиграли «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4), а с приходом на тренерский пост Юрия Семина одолели «Нижний Новгород» (2:1), поделили очки с «Химками» (1:1) и «Уралом» (1:1), а также уступили ЦСКА (1:3).
После травмы у «Ростова» восстанавливается нападающий Али Соу.
«Краснодар»
«Краснодар» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 9 баллами.
На счету «быков» три победы и три поражения в шести стартовых турах первенства.
Подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Урал» (3:0), «Арсенал» (3:2) и «Рубин» (2:0), а уступили «Химкам» (0:1), «Зениту» (2:3) и «Локомотиву» (1:2).
Среди травмированных у «Краснодара» значатся Вандерсон, Тонни Вильена, Александр Мартынович и Урош Спаич.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Краснодара» — 2.12, победа «Ростова» — 3.40, ничья — 3.70.
В мае этого года команды встречались в Ростове-на-Дону, и тогда гости одержали победу со счетом 3:1. С тех пор многое изменилось, но «быки» все равно остаются более мощной командой, что доказывают результаты нового сезона.
«Ростов» более конкурентоспособен на фоне явных аутсайдеров, тогда как встречи с именитыми соперниками он пока проваливает. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Также можно взять «обе команды забьют» за 1.78. Очки нужны обеим командам, к тому же «Ростов» сыграет при поддержке своих болельщиков, так что наиграть хотя бы на один мяч ему по силам.