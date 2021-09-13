В понедельник, 13 сентября, «Ростов» на своем поле примет «Краснодар» в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Ростове-на-Дону, начнется в 19:30 по московскому времени. «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 5 очков.

Донская команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения в шести сыгранных турах.

Под руководством Валерия Карпина «желто-синие» проиграли «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4), а с приходом на тренерский пост Юрия Семина одолели «Нижний Новгород» (2:1), поделили очки с «Химками» (1:1) и «Уралом» (1:1), а также уступили ЦСКА (1:3).

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После травмы у «Ростова» восстанавливается нападающий Али Соу.

«Краснодар»

«Краснодар» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 9 баллами.

На счету «быков» три победы и три поражения в шести стартовых турах первенства.

Подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Урал» (3:0), «Арсенал» (3:2) и «Рубин» (2:0), а уступили «Химкам» (0:1), «Зениту» (2:3) и «Локомотиву» (1:2).

Среди травмированных у «Краснодара» значатся Вандерсон, Тонни Вильена, Александр Мартынович и Урош Спаич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Краснодара» — 2.12, победа «Ростова» — 3.40, ничья — 3.70.

В мае этого года команды встречались в Ростове-на-Дону, и тогда гости одержали победу со счетом 3:1. С тех пор многое изменилось, но «быки» все равно остаются более мощной командой, что доказывают результаты нового сезона.

«Ростов» более конкурентоспособен на фоне явных аутсайдеров, тогда как встречи с именитыми соперниками он пока проваливает. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также можно взять «обе команды забьют» за 1.78. Очки нужны обеим командам, к тому же «Ростов» сыграет при поддержке своих болельщиков, так что наиграть хотя бы на один мяч ему по силам.