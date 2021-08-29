«КАМАЗ» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:00 мск. «КАМАЗ» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КАМАЗ»

Челнинцы, как для новичка ФНЛ, стартовал очень даже мощно. Правда, сейчас команда занимает скромную 11 строчку в турнирной таблице.

В минувшем туре «КАМАЗ» дома минимально уступил «Балтике». После того челнинцы немного реабилитировались в Кубке страны, с таким же счетом одолев владимирское «Торпедо».

Челнинцы в 7 матчах забили 8 мячей. При этом в свои ворота «КАМАЗ» пропускает нечасто — 5 голов.

Прогнозы на ФНЛ

В последнем домашнем поединке команда разгромила липецкий «Металлург» (3:0). Впрочем, воронежцы — соперник совсем иного класса.

«Факел»

Успехи воронежцев еще с весны никого не удивляют. Команда Олега Василенко демонстрирует интересный футбол, и добывает победу за победой.

На текущий момент «Факел» занимает 2 место с 16 очками в активе. Причем отставание от лидера дивизиона «Торпедо» составляет только три пункта.

В минувшем туре «Факел» снова победил, и снова минимально. Жертвой воронежцев пал крепкий «Ротор».

После того кубанцы еще и отлично стартовали в Кубке России. Команда на выезде переиграла барнаульское «Динамо» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.81, на ничью за 3.50, а на «КАМАЗ» — за 4.40.

Хозяева неплохо обороняются, но едва ли смогут отобрать очки у одного из лидеров ФНЛ.

«Факел» не пропустил в двух последних матчах, да и в кадровом плане смотрится сильнее оппонента .

Воронежцы превосходят оппонента в классе, и явно сыграют на своих козырях. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 1.81.