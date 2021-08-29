В воскресенье, 29 августа, «Анже» на своем поле примет «Ренн» в рамках четвертого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Раймон Копа», начнется в 16:00 по московскому времени. «Анже» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 7 очков.

Подопечные Жеральда Батикла начали сезон с побед над «Страсбуром» (2:0) и «Лионом» (3:0), не пропустив ни одного мяча.

И лишь на прошлой неделе «скоисты» пропустили в гостях от «Бордо» (1:1), но все равно не проиграли, отыгравшись благодаря голу Ромена Тома.

Все прогнозы на Лигу 1

Среди травмированных у «Анже» значится только защитник Энцо Эбоссе.

«Ренн»

«Ренн» расположился на пятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 5 набранными баллами.

«Красно-черные» в первом туре поделили очки с «Лансом» (1:1), а во втором — с «Брестом» (1:1), пропустив в компенсированное время второго тайма.

Долгожданную победу команда Брюно Женезьо одержала в третьем туре, одолев дома «Нант» (1:0) за счет точного удара Мартена Терье.

На этой неделе «красно-черные» вернулись из Норвегии, где обыграли «Русенборг» (3:1) и вышли в групповой этап Лиги конференций.

После травм у «Ренна» восстанавливаются Жереми Гелен, Жереми Доку и Йонас Мартен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Ренна» — 2.60, победа «Анже» — 3.00, ничья — 3.10.

По подбору игроков «красно-черные» смотрятся предпочтительнее, но они, в отличие от соперника, потратили силы в середине недели, перенеся перелет в Норвегию и обратно.

Кроме того, «Анже» на старте сезона доказал, что пребывает в неплохой форме, так что его шансы набрать очки на «Раймон Копа» существенны. Наш прогноз и ставка — «ничья».

Более надежный вариант для ставки — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.81. Голевой феерии от команд не ждем, поскольку они на двоих в трех турах пропустили всего три мяча.