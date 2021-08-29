«Анже»
«Анже» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 7 очков.
Подопечные Жеральда Батикла начали сезон с побед над «Страсбуром» (2:0) и «Лионом» (3:0), не пропустив ни одного мяча.
И лишь на прошлой неделе «скоисты» пропустили в гостях от «Бордо» (1:1), но все равно не проиграли, отыгравшись благодаря голу Ромена Тома.
Среди травмированных у «Анже» значится только защитник Энцо Эбоссе.
«Ренн»
«Ренн» расположился на пятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 5 набранными баллами.
«Красно-черные» в первом туре поделили очки с «Лансом» (1:1), а во втором — с «Брестом» (1:1), пропустив в компенсированное время второго тайма.
Долгожданную победу команда Брюно Женезьо одержала в третьем туре, одолев дома «Нант» (1:0) за счет точного удара Мартена Терье.
На этой неделе «красно-черные» вернулись из Норвегии, где обыграли «Русенборг» (3:1) и вышли в групповой этап Лиги конференций.
После травм у «Ренна» восстанавливаются Жереми Гелен, Жереми Доку и Йонас Мартен.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Ренна» — 2.60, победа «Анже» — 3.00, ничья — 3.10.
По подбору игроков «красно-черные» смотрятся предпочтительнее, но они, в отличие от соперника, потратили силы в середине недели, перенеся перелет в Норвегию и обратно.
Кроме того, «Анже» на старте сезона доказал, что пребывает в неплохой форме, так что его шансы набрать очки на «Раймон Копа» существенны. Наш прогноз и ставка — «ничья».
Более надежный вариант для ставки — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.81. Голевой феерии от команд не ждем, поскольку они на двоих в трех турах пропустили всего три мяча.