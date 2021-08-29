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    Продолжит ли свой беспроигрышный путь «Анже» и «Ренн»?

    «Анже» — «Ренн». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Ренн»
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    Футболисты «Ренна»
    В воскресенье, 29 августа, «Анже» на своем поле примет «Ренн» в рамках четвертого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Раймон Копа», начнется в 16:00 по московскому времени. «Анже» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Августа 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 16:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.95
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
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    «Анже»

    «Анже» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 7 очков.

    Подопечные Жеральда Батикла начали сезон с побед над «Страсбуром» (2:0) и «Лионом» (3:0), не пропустив ни одного мяча.

    И лишь на прошлой неделе «скоисты» пропустили в гостях от «Бордо» (1:1), но все равно не проиграли, отыгравшись благодаря голу Ромена Тома.

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    Среди травмированных у «Анже» значится только защитник Энцо Эбоссе.

    «Ренн»

    «Ренн» расположился на пятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 5 набранными баллами.

    «Красно-черные» в первом туре поделили очки с «Лансом» (1:1), а во втором — с «Брестом» (1:1), пропустив в компенсированное время второго тайма.

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    • Долгожданную победу команда Брюно Женезьо одержала в третьем туре, одолев дома «Нант» (1:0) за счет точного удара Мартена Терье.

    На этой неделе «красно-черные» вернулись из Норвегии, где обыграли «Русенборг» (3:1) и вышли в групповой этап Лиги конференций.

    После травм у «Ренна» восстанавливаются Жереми Гелен, Жереми Доку и Йонас Мартен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Ренна» — 2.60, победа «Анже» — 3.00, ничья — 3.10.

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    По подбору игроков «красно-черные» смотрятся предпочтительнее, но они, в отличие от соперника, потратили силы в середине недели, перенеся перелет в Норвегию и обратно.

    Кроме того, «Анже» на старте сезона доказал, что пребывает в неплохой форме, так что его шансы набрать очки на «Раймон Копа» существенны. Наш прогноз и ставка — «ничья».

    Более надежный вариант для ставки — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.81. Голевой феерии от команд не ждем, поскольку они на двоих в трех турах пропустили всего три мяча.

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    «Анже» — «Ренн»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли свой беспроигрышный путь «Анже» и «Ренн»?
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