Италия сыграет на своем поле с Австрией в рамках 1/8 финала плей-офф Евро-2020. Матч пройдет 26 июня, начало — в 19:00 мск. Италия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Италия — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Италии

Команда Роберто Манчини пока видится одним из главных фаворитов Евро. Уж больно мощно «Скуадра Адзурра» провела групповой турнир.

Три победы в трех матчах — идеальный показатель. Причем поражала легкость, с которой сборная Италии добывала свои виктории.

Вряд ли сыграет в этой встрече опытнейший Джорджо Кьеллини. Повреждение имеется и у защитника Алессандро Флоренци.

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю свиданий с австрийцами сборная Италии почти всегда побеждала. Причем единственная коллизия произошла более века тому назад.

Сборная Австрии

Австрийцы обладают отличным подбором игроков. При этом команда на групповом этапе уступила только Нидерландам, переиграв Украину и Северную Македонию.

Из кадровых потерь стоит отметить травмированного Валентино Лазаро. Не факт, что сможет сыграть и ведущий центрбек Мартин Хинтереггер.

В остальном же команда Фоды видится крепким орешком. Естественно, многое традиционно будет зависеть от Давида Алабы.

Между тем, свои шансы в матче с итальянцами у сборной Австрии будут наверняка. Такие парни, как Марко Арнаутович способны сами соорудить момент у ворот соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.54, на ничью за 4.12, а на Австрию — за 7.50.

Итальянцы смотрятся намного мощнее оппонента, но вполне могут допустить недооценку австрийцев .

Австрийцы сыграют вторым номером, и, при удачном стечении обстоятельств, способны выстоять.

Австрийцы неплохо обороняются, и наверняка постараются сдержать команды Манчини. Хотя бы в основное время. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.12. Для остальных — более умеренный прогноз.