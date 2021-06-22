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    Лидер раздобудет очередные три очка

    «Шаньдун Тайшань» — «Гуанчжоу Сити». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Китая, 22 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая
    Прогноз и ставки на «Шаньдун Тайшань» — «Гуанчжоу Сити»
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    Маруан Феллайни
    В очередном туре чемпионата Китая по футболу «Шаньдун Тайшань» сыграет с «Гуанчжоу Сити». Встреча пройдет 22 июня, начало — в 15:00 по мск. «Шаньдун Тайшань» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шаньдун Тайшань»

    «Шаньдун Тайшань» стал пятым в прошлогоднем китайском первенстве, переиграв в плей-офф за данную позицию «Чунцин Лянцзян Атлетик» с общим счетом 6:5.

    В текущем чемпионате коллектив на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы А, имея на своем счету 11 баллов после пяти проведенных игр, опережая ближайшего преследователя на три пункта.

    Команда в этом сезоне еще не знала горечи поражений, трижды победив и две встречи закончив мировым исходом. При этом в победных матчах она сохранила свои ворота на замке.

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    В минувшем туре «Шаньдун Тайшань» поделил очки с «Шеньчжэнь» (2:2), идущий следом в турнирке.

    «Гуанчжоу Сити»

    «Гуанчжоу Сити» по итогам прошлого чемпионата Китая стал только 11-м, обыграв в матче плей-офф за эту строку «Далянь Про» с общим счетом 4:3.

    В текущем первенстве после пяти встреч коллектив на данный момент находится на третьей строке в турнирной таблице группы А, отставая от лидера на три пункта.

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    • Команда неплохо стартовала в сезоне, раз сыграв вничью и одержав две виктории. Однако в последующих двух поединках она набрала всего очко. Этот пункт она набрала в игре с «Цанчжоу» — 0:0.

    В минувшем первенстве этих команд одну игру выиграл «Шаньдун Тайшань» (5:1), а в другой была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка на «Шаньдун Тайшань» — «Гуанчжоу Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Гуанчжоу Сити» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.44.

    В целом, «Шаньдун Тайшань» удачно проводит игры против «Гуанчжоу Сити». Скорее всего, лидер первенства добудет очередные три очка.

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