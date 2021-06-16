Сборная Турции
Поражение в стартовом матче от Италии получилось для турок уж слишком болезненным. Три безответных мяча наверняка повлияли на моральный дух в коллективе.
Впрочем, шансов на выход в плей-офф сборная Турции еще не растеряла. Правда, теперь нужно куда активнее действовать в атакующей линии.
Шенол Гюнеш — опытный наставник, и явно не планирует сдаваться. Тем более, оборона валлийцев явно не представляет собой непроходимые редуты.
Даже с учетом того, что в обойме все сильнейшие, Турции будет крайне сложно. И самим в атаке нужно прибавлять, и против Гарета Бэйла необходимо действовать плотно.
Сборная Уэльса
Гарет Бэйл и компания в первом туре оставили неплохое впечатление. Все-таки боевой паритет со Швейцарией (1:1) — хороший результат.
Впрочем, сборная Уэльса, по сути, отскочила. Засчитай арбитр гол швейцарца Гаврановича — остались бы британцы с носом…
Сейчас у валлийской дружины есть неплохие шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно, подобно Италии,
Любопытно, что последнее свидание с турками для Уэльса завершилось поражением. Причем счет матча был, будто из тенниса — 6:4.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Турцию за 2.44, на ничью за 3.14, а на Уэльс — за 3.36.
То, что встреча пройдет в Баку, дает определенные преференции туркам.
Валлийцы могут позволить себе сыграть вторым номером, но свои шансы наверняка получат.
Турецкая оборона выглядит не лучшим образом, да и валлийские редуты вряд ли назовешь непроходимыми. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.05. Для остальных — более умеренный прогноз.