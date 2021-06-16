Турция сыграет на своем поле с Уэльсом в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 16 июня, начало — в 19:00 мск. Турция — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Турция — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Турции

Поражение в стартовом матче от Италии получилось для турок уж слишком болезненным. Три безответных мяча наверняка повлияли на моральный дух в коллективе.

Впрочем, шансов на выход в плей-офф сборная Турции еще не растеряла. Правда, теперь нужно куда активнее действовать в атакующей линии.

Шенол Гюнеш — опытный наставник, и явно не планирует сдаваться. Тем более, оборона валлийцев явно не представляет собой непроходимые редуты.

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Даже с учетом того, что в обойме все сильнейшие, Турции будет крайне сложно. И самим в атаке нужно прибавлять, и против Гарета Бэйла необходимо действовать плотно.

Сборная Уэльса

Гарет Бэйл и компания в первом туре оставили неплохое впечатление. Все-таки боевой паритет со Швейцарией (1:1) — хороший результат.

Впрочем, сборная Уэльса, по сути, отскочила. Засчитай арбитр гол швейцарца Гаврановича — остались бы британцы с носом…

Сейчас у валлийской дружины есть неплохие шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно, подобно Италии, воспользоваться огрехами турецкой обороны .

Любопытно, что последнее свидание с турками для Уэльса завершилось поражением. Причем счет матча был, будто из тенниса — 6:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Турцию за 2.44, на ничью за 3.14, а на Уэльс — за 3.36.

То, что встреча пройдет в Баку, дает определенные преференции туркам.

Валлийцы могут позволить себе сыграть вторым номером, но свои шансы наверняка получат.

Турецкая оборона выглядит не лучшим образом, да и валлийские редуты вряд ли назовешь непроходимыми. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.05. Для остальных — более умеренный прогноз.