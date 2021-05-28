В пятницу, 28 мая, в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Кызыл-Жар» в Петропавловске сыграет с «Таразом». Поединок начнется в 14:00 по мск. «Кызыл-Жар» — «Тараз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар», который в прошлом сезоне стал девятым среди 11 участников, в текущем чемпионате после 13 матчей идет на восьмой строке, уступая третьей позиции четыре очка.

Стартовал клуб из Петропавловск в целом даже неплохо, выйдя победителем из четырех встреч в первых семи турах. Другие две игры в этот период он проиграл, а также раз сыграл вничью.

Однако в последующих пяти поединках казахского первенства «орлы» смогли выиграть всего лишь раз, а также одну игру закончив мировых исходом и трижды уступив.

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В двух минувших игровых днях «Кызыл-Жар» неизменно терпел фиаско. Сперва он на выезде был повержен «Тоболом» (0:2), а накануне коллектив проиграл на своем поле «Атырау» со счетом 0:1.

«Тараз»

«Тараз», завершивший прошлый чемпионат Казахстана на восьмом месте среди 11 участников, в этом сезоне после первого круга идет на шестой позиции, в трех очках от третьей позиции.

Стартовала «крепость» с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой четыре встречи выиграла и дважды сыграла вничью. Однако в последующих семи поединках она добилась всего одной виктории.

Еще в этот период коллектив расписал одну мировую и потерпел аж пять неудач, где в трех случаях он даже не смог распечатать ворота своих соперников.

В своей последней проведенной игре «Тараз» поделил очки с «Ордабасами» (1:1) на выезде, а перед этим команда потерпела четыре фиаско подряд.

В первом круге эти коллективы завершили очную встречу без забитых мячей, а в прошлом сезоне в Петропавловск выиграли хозяева (1:0), а в Таразе была мировая 0:0.

Прогноз и ставка на «Кызыл-Жар» — «Тараз»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кызыл-Жар» предлагают — 2.35.

На викторию «Тараза» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

В пяти последних очных поединках только однажды был верховой исход. Так что учитывая эту статистику, в этой игре ставим на ТМ 2,5.