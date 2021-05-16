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    «Вильярреал» отдаст «Севилье» три очка?

    «Вильярреал» — «Севилья». Прогноз (к. 3.05) и ставки на чемпионат Испании 16 мая 2021 года

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    «Севилья» может обогнать в таблице Ла Лиги «Реал» и «Барселону»
    «Вильярреал» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Мая 2021 года
    Вильярреал
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» сейчас сфокусирован, в первую очередь, на предстоящем финале Лиги Европы. Во-первых, это шанс выиграть серьезный трофей, а во-вторых — еще и возможность попасть сразу в групповой этап Лиги чемпионов.

    В Ла Лиге команда Унаи Эмери за два тура до финиша занимает седьмое место. При этом она еще может подняться на пятую строчку. Но пока не очень понятно, есть ли у «субмарины» такая цель.

    Сразу после ответного матча с «Арсеналом» в полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» проиграл дома «Сельте». Команда банально оказалось не готова эмоционально после очень напряженной игры в Лондоне.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В себя футболисты «Вильярреала» пришли только на этой неделе, когда выиграли в гостях у «Вальядолида» (2:0).

    «Вильярреал» проиграл пять из семи предыдущих матчей Ла Лиги на своем поле.

    «Севилья»

    Тем временем «Севилья» находится на четвертом месте, отставая на шесть очков от «Атлетико», на четыре от «Реала» и на два от «Барселоны».

    «Севилья» вполне могла бороться за титул, если бы не потеряла очки в двух матчах на прошлой неделе.

    Сначала команда Хулена Лопетеги неожиданно уступила дома «Атлетику», а потом упустила победу над «Реалом» (2:2).

    Но после этого «Севилья» уже успела обыграть «Валенсию» (1:0).

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    • «Севилья» в девяти последних матчах Ла Лиги на выезде одержала шесть побед и потерпела лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 2.52, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Севильи» — за 3.05.

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    Эту встречу надо рассматривать, прежде всего, в контексте предстоящего участия «Вильярреала» в финале Лиги Европы. Хозяевам нет никакого смысла тратить силы в игре против очень бодрой «Севильи». Сейчас самое главное — избежать травм.

    Ставка — победа «Севильи» за 3.05.

    В сложившейся ситуации «Севилья», скорее всего, наберет три очка на поле «Вильярреала».

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Севильи» больше 1,5 за 2.68.

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