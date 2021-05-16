«Вильярреал» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» сейчас сфокусирован, в первую очередь, на предстоящем финале Лиги Европы. Во-первых, это шанс выиграть серьезный трофей, а во-вторых — еще и возможность попасть сразу в групповой этап Лиги чемпионов.

В Ла Лиге команда Унаи Эмери за два тура до финиша занимает седьмое место. При этом она еще может подняться на пятую строчку. Но пока не очень понятно, есть ли у «субмарины» такая цель.

Сразу после ответного матча с «Арсеналом» в полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» проиграл дома «Сельте». Команда банально оказалось не готова эмоционально после очень напряженной игры в Лондоне.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В себя футболисты «Вильярреала» пришли только на этой неделе, когда выиграли в гостях у «Вальядолида» (2:0).

«Вильярреал» проиграл пять из семи предыдущих матчей Ла Лиги на своем поле.

«Севилья»

Тем временем «Севилья» находится на четвертом месте, отставая на шесть очков от «Атлетико», на четыре от «Реала» и на два от «Барселоны».

«Севилья» вполне могла бороться за титул, если бы не потеряла очки в двух матчах на прошлой неделе.

Сначала команда Хулена Лопетеги неожиданно уступила дома «Атлетику», а потом упустила победу над «Реалом» (2:2).

Но после этого «Севилья» уже успела обыграть «Валенсию» (1:0).

«Севилья» в девяти последних матчах Ла Лиги на выезде одержала шесть побед и потерпела лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

На «Вильярреал» в этом матче можно поставить за 2.52, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Севильи» — за 3.05.

Эту встречу надо рассматривать, прежде всего, в контексте предстоящего участия «Вильярреала» в финале Лиги Европы. Хозяевам нет никакого смысла тратить силы в игре против очень бодрой «Севильи». Сейчас самое главное — избежать травм.

Ставка — победа «Севильи» за 3.05.

В сложившейся ситуации «Севилья», скорее всего, наберет три очка на поле «Вильярреала».

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Севильи» больше 1,5 за 2.68.