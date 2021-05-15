В 37 туре Серии А «Рома» на «Олимпико» примет «Лацио». Поединок состоится 15 мая в 21:45 по мск. «Рома» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

В конце февраля «волки» уступили в гостях «Кальяри» (2:3) в рамках Серии А, и были разгромлены в выездном матче 1/2 финала Лиги Европы с «МЮ» (2:6).

Серию поражений продлил гостевой проигрыш «Сампдории» (0:2) в чемпионате. В ответном матче с «МЮ» подопечные Фонсеки победили дома со счетом 3:2, но вылетели из Лиги Европы.

В последних матчах «Рома» на своем поле разгромила «Кротоне» (5:0), но в выездном матче с «Интером» проиграла со счетом 1:3.

Все прогнозы на Серию А

После 36 туров «Рома» с 58 очками на 7-м месте и выше уже не поднимется. Разница мячей 64-56, Генрих Мхитарян забил 11 голов, еще по 10 у Майораля и Верету.

Не сыграют травмированные Смоллинг, Спинаццола, Дзаньоло, Эль-Шарави, Верету, Перес Дарбо, Калафьори и вратарь Пау Лопес.

«Лацио»

В апреле «Орлы» дома крупно обыграли «Беневенто» (5:3), после чего так же крупно проиграли на выезде «Наполи» (2:5).

Апрель подопечные Симоне Индзаги завершили крупной домашней победой над «Миланом» (3:0), а в начале мая удержали домашнюю победу над «Дженоа» (4:3).

В последних матчах «Лацио» проиграл в гостях «Фиорентине» (2:0), а потом одолел на своем поле «Парму» (1:0).

После 35 туров «Лацио» с 67 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 61-51, Чиро Иммобиле забил 20 голов, еще 9 у Луиса Альберто.

Календарь и таблица Серии А

Не сыграют Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Кайседо, Лукас Лейва и Андреас Перейра.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Лацио» — 2.30.

В первом круге «Лацио» победил со счетом 3:0. В прошлом сезоне команды дважды сыграли 1:1. В 10 последних римских дерби «Лацио» победил 4 раза, а «Рома» — 3.

«Лацио» еще претендует на место в Лиге чемпионов, но в случае поражения точно останется за бортом главного еврокубка. Прогнозируем, что «Лацио» не проиграет .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.48 и ТБ 2,5 за 1.58.