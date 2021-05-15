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    «Рома» — «Лацио». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Серии А 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Лацио»
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    «Лацио»
    В 37 туре Серии А «Рома» на «Олимпико» примет «Лацио». Поединок состоится 15 мая в 21:45 по мск. «Рома» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Мая 2021 года
    Рома
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    «Рома»

    В конце февраля «волки» уступили в гостях «Кальяри» (2:3) в рамках Серии А, и были разгромлены в выездном матче 1/2 финала Лиги Европы с «МЮ» (2:6).

    Серию поражений продлил гостевой проигрыш «Сампдории» (0:2) в чемпионате. В ответном матче с «МЮ» подопечные Фонсеки победили дома со счетом 3:2, но вылетели из Лиги Европы.

    В последних матчах «Рома» на своем поле разгромила «Кротоне» (5:0), но в выездном матче с «Интером» проиграла со счетом 1:3.

    Все прогнозы на Серию А

    После 36 туров «Рома» с 58 очками на 7-м месте и выше уже не поднимется. Разница мячей 64-56, Генрих Мхитарян забил 11 голов, еще по 10 у Майораля и Верету.

    Не сыграют травмированные Смоллинг, Спинаццола, Дзаньоло, Эль-Шарави, Верету, Перес Дарбо, Калафьори и вратарь Пау Лопес.

    «Лацио»

    В апреле «Орлы» дома крупно обыграли «Беневенто» (5:3), после чего так же крупно проиграли на выезде «Наполи» (2:5).

    Апрель подопечные Симоне Индзаги завершили крупной домашней победой над «Миланом» (3:0), а в начале мая удержали домашнюю победу над «Дженоа» (4:3).

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    • В последних матчах «Лацио» проиграл в гостях «Фиорентине» (2:0), а потом одолел на своем поле «Парму» (1:0).

    После 35 туров «Лацио» с 67 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 61-51, Чиро Иммобиле забил 20 голов, еще 9 у Луиса Альберто.

    Календарь и таблица Серии А

    Не сыграют Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Кайседо, Лукас Лейва и Андреас Перейра.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Лацио» — 2.30.

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    В первом круге «Лацио» победил со счетом 3:0. В прошлом сезоне команды дважды сыграли 1:1. В 10 последних римских дерби «Лацио» победил 4 раза, а «Рома» — 3.

    «Лацио» еще претендует на место в Лиге чемпионов, но в случае поражения точно останется за бортом главного еврокубка. Прогнозируем, что «Лацио» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.48 и ТБ 2,5 за 1.58.

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