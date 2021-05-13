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    «Манчестер Юнайтед» закроет перед «Ливерпулем» дверь в ЛЧ?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
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    Поражение от «Лестера» стало для «МЮ» первым в рамках АПЛ с конца января
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках перенесенного матча 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 мая на «Олд Траффорд», начало — в 22:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Мая 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:15 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» во вторник потерял последние шансы выиграть титул. В принципе, и так было ясно, что чемпионом станет «Манчестер Сити», но теперь уже «красные дьяволы» точно не обгонят земляков.

    «Сити» стал недосягаем для конкурентов после поражения «МЮ» от «Лестера». Команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла на своем поле со счетом 1:2. Глядя на состав «МЮ» в том матче, этот результат совсем не удивляет.

    Сульшер решил сыграть против «Лестера» практически вторым составом. И, наверное, правильно сделал, учитывая нюансы календаря. В минувшее воскресенье «Астон Вилла», через два дня «Лестер», а в четверг «Ливерпуль» — три матча за пять дней. Так что тут норвежца бессмысленно критиковать.

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    • Поражение от «Лестера» стало для «МЮ» первым в рамках АПЛ с конца января.

    «Ливерпуль»

    Тем временем «Ливерпуль» все еще надеется попасть в топ-4. Во вторник помочь клубу мог «Лестер», если бы проиграл в Манчестере, но он выиграл.

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    • Отставание от заветного четвертого места — билета в Лигу чемпионов — увеличилось. Теперь надо догонять «Челси», у которого 64 очка — на 6 больше. Проблема. Команда Юргена Клоппа по-прежнему зависима от результатов своих соперников.

    Безусловно, все могло быть иначе, не потеряй «Ливерпуль» очки хотя бы в недавних матчах с «Лидсом» и «Ньюкаслом». Но обе игры завершились вничью 1:1.

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    В минувшую субботу «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» у «Саутгемптона» — 2:0.

    «Ливерпуль» набрал 10 очков в четырех предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Ливерпуля» — за 2.45.

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    «МЮ» сыграл с «Лестером» вторым составом, а это значит, что против «Ливерпуля» на поле выйдет основа.

    Выйдет для того, чтобы лишить соседа последнего шанса зацепиться за путевку в Лигу чемпионов. Для «МЮ» это принципиально, там очень не любят «Ливерпуль».

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 3.00.

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