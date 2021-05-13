«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» во вторник потерял последние шансы выиграть титул. В принципе, и так было ясно, что чемпионом станет «Манчестер Сити», но теперь уже «красные дьяволы» точно не обгонят земляков.
«Сити» стал недосягаем для конкурентов после поражения «МЮ» от «Лестера». Команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла на своем поле со счетом 1:2. Глядя на состав «МЮ» в том матче, этот результат совсем не удивляет.
Сульшер решил сыграть против «Лестера» практически вторым составом. И, наверное, правильно сделал, учитывая нюансы календаря. В минувшее воскресенье «Астон Вилла», через два дня «Лестер», а в четверг «Ливерпуль» — три матча за пять дней. Так что тут
Поражение от «Лестера» стало для «МЮ» первым в рамках АПЛ с конца января.
«Ливерпуль»
Тем временем «Ливерпуль» все еще надеется попасть в топ-4. Во вторник помочь клубу мог «Лестер», если бы проиграл в Манчестере, но он выиграл.
Отставание от заветного четвертого места — билета в Лигу чемпионов — увеличилось. Теперь надо догонять «Челси», у которого 64 очка — на 6 больше. Проблема. Команда Юргена Клоппа по-прежнему зависима от результатов своих соперников.
Безусловно, все могло быть иначе, не потеряй «Ливерпуль» очки хотя бы в недавних матчах с «Лидсом» и «Ньюкаслом». Но обе игры завершились вничью 1:1.
В минувшую субботу «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» у «Саутгемптона» — 2:0.
«Ливерпуль» набрал 10 очков в четырех предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Ливерпуля» — за 2.45.
«МЮ» сыграл с «Лестером» вторым составом, а это значит, что
Выйдет для того, чтобы лишить соседа последнего шанса зацепиться за путевку в Лигу чемпионов.
Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 3.00.