«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках перенесенного матча 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 мая на «Олд Траффорд», начало — в 22:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» во вторник потерял последние шансы выиграть титул. В принципе, и так было ясно, что чемпионом станет «Манчестер Сити», но теперь уже «красные дьяволы» точно не обгонят земляков.

«Сити» стал недосягаем для конкурентов после поражения «МЮ» от «Лестера». Команда Уле-Гуннара Сульшера проиграла на своем поле со счетом 1:2. Глядя на состав «МЮ» в том матче, этот результат совсем не удивляет.

Сульшер решил сыграть против «Лестера» практически вторым составом. И, наверное, правильно сделал, учитывая нюансы календаря. В минувшее воскресенье «Астон Вилла», через два дня «Лестер», а в четверг «Ливерпуль» — три матча за пять дней. Так что тут норвежца бессмысленно критиковать .

Поражение от «Лестера» стало для «МЮ» первым в рамках АПЛ с конца января.

«Ливерпуль»

Тем временем «Ливерпуль» все еще надеется попасть в топ-4. Во вторник помочь клубу мог «Лестер», если бы проиграл в Манчестере, но он выиграл.

Отставание от заветного четвертого места — билета в Лигу чемпионов — увеличилось. Теперь надо догонять «Челси», у которого 64 очка — на 6 больше. Проблема. Команда Юргена Клоппа по-прежнему зависима от результатов своих соперников.

Безусловно, все могло быть иначе, не потеряй «Ливерпуль» очки хотя бы в недавних матчах с «Лидсом» и «Ньюкаслом». Но обе игры завершились вничью 1:1.

Все прогнозы на АПЛ

В минувшую субботу «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» у «Саутгемптона» — 2:0.

«Ливерпуль» набрал 10 очков в четырех предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Ливерпуля» — за 2.45.

«МЮ» сыграл с «Лестером» вторым составом, а это значит, что против «Ливерпуля» на поле выйдет основа .

Выйдет для того, чтобы лишить соседа последнего шанса зацепиться за путевку в Лигу чемпионов. Для «МЮ» это принципиально , там очень не любят «Ливерпуль».

Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 3.00.