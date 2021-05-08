«Вердер» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 16:00 мск. «Вердер» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» борется за выживание в Бундеслиге. Увы, эта картина происходит с «музыкантами» уже какой год подряд.

За 3 тура до финиша чемпионата Германии бременцы занимают 14 место. Гандикап от стыковой 16 позиции составляет всего 1 пункт.

Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Вердер» безропотно уступил «Униону» (3:1).

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Мало того, бременцы еще и вылетели в полуфинале Кубка Германии. «РБ Лейпциг» дожал «музыкантов» в овертайме (1:2).

«Байер»

«Байер» на текущий момент занимает 6 место. Правда, отрыв от идущей следом менхенглабдахской «Боруссии», составляет 4 пункта.

В активе у команды сейчас 50 очков. К слову, команда еще пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов , но такой исход откровенно маловероятен.

«Байер» в минувшем туре добыл важнейшие три пункта. Дома команда сумела переиграть «Айнтрахт» (3:1).

За 3 тура до завершения чемпионата, леверкузенцы отстают от 5 места на целых 5 очков. Так что команде нужно брать максимум в оставшихся матчах, надеясь на осечки конкурентов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.82, на ничью за 3.85, а на «Вердер» — за 4.30.

Хозяева борются за выживание, и явно постараются разжиться очками.

«Байер» нестабилен, но имеет амбиции подняться хотя бы на одну строчку вверх.

Поединки этих соперников всегда проходят в упорной борьбе, так что стоит ждать голов от обеих команд. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.75.