«Вердер»
«Вердер» борется за выживание в Бундеслиге. Увы, эта картина происходит с «музыкантами» уже какой год подряд.
За 3 тура до финиша чемпионата Германии бременцы занимают 14 место. Гандикап от стыковой 16 позиции составляет всего 1 пункт.
Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Вердер» безропотно уступил «Униону» (3:1).
Мало того, бременцы еще и вылетели в полуфинале Кубка Германии. «РБ Лейпциг» дожал «музыкантов» в овертайме (1:2).
«Байер»
«Байер» на текущий момент занимает 6 место. Правда, отрыв от идущей следом менхенглабдахской «Боруссии», составляет 4 пункта.
В активе у команды сейчас 50 очков. К слову, команда еще пытается
«Байер» в минувшем туре добыл важнейшие три пункта. Дома команда сумела переиграть «Айнтрахт» (3:1).
За 3 тура до завершения чемпионата, леверкузенцы отстают от 5 места на целых 5 очков. Так что команде нужно брать максимум в оставшихся матчах, надеясь на осечки конкурентов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.82, на ничью за 3.85, а на «Вердер» — за 4.30.
Хозяева борются за выживание, и явно постараются разжиться очками.
«Байер» нестабилен, но имеет амбиции подняться хотя бы на одну строчку вверх.
Поединки этих соперников всегда проходят в упорной борьбе, так что стоит ждать голов от обеих команд. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.75.