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    «Вердер» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, Бундеслига, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Байер»
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    «Вердер» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 16:00 мск. «Вердер» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Мая 2021 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 16:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Вердер»

    «Вердер» борется за выживание в Бундеслиге. Увы, эта картина происходит с «музыкантами» уже какой год подряд.

    За 3 тура до финиша чемпионата Германии бременцы занимают 14 место. Гандикап от стыковой 16 позиции составляет всего 1 пункт.

    Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Вердер» безропотно уступил «Униону» (3:1).

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    Мало того, бременцы еще и вылетели в полуфинале Кубка Германии. «РБ Лейпциг» дожал «музыкантов» в овертайме (1:2).

    «Байер»

    «Байер» на текущий момент занимает 6 место. Правда, отрыв от идущей следом менхенглабдахской «Боруссии», составляет 4 пункта.

    В активе у команды сейчас 50 очков. К слову, команда еще пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов, но такой исход откровенно маловероятен.

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    • «Байер» в минувшем туре добыл важнейшие три пункта. Дома команда сумела переиграть «Айнтрахт» (3:1).

    За 3 тура до завершения чемпионата, леверкузенцы отстают от 5 места на целых 5 очков. Так что команде нужно брать максимум в оставшихся матчах, надеясь на осечки конкурентов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.82, на ничью за 3.85, а на «Вердер» — за 4.30.

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    Хозяева борются за выживание, и явно постараются разжиться очками.

    «Байер» нестабилен, но имеет амбиции подняться хотя бы на одну строчку вверх.

    Поединки этих соперников всегда проходят в упорной борьбе, так что стоит ждать голов от обеих команд. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.75.

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