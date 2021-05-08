В 35 туре испанской Примеры состоится центральный матч между «Барселоной» и «Атлетико». Игра пройдет на «Камп Ноу» 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по мск. «Барселона» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Каталонцы» решили вопрос с Лигой чемпионов. Они набрали 74 очка, который точно позволят команде Кумана выступить в ЛЧ в следующем сезоне. Однако еще не решен вопрос чемпионского титула в Примере и от лидера хозяева сейчас отстают всего на 2 пункта.

Несмотря на поражение от «Гранады» (1:2), «Барселона» не сильно отстала от «Атлетико» и затем наверстала упущенное в 34 туре, одолев «Валенсию» 3:2. До этого у «Блауграна» было две победы — над «Вильярреалом» 2:1 и «Хетафе» 5:2.

Поражение от «Гранады» прервало 4-матчевую победную серию «Барсы» на своем поле.

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Куман не сможет задействовать Коутинью, Ансу Фати и Мартина Брэйтуэйта.

«Атлетико»

«Матрасники» в четырех шагах от чемпионства и им для сохранения лидерства нужно сыграть хотя бы вничью. Сейчас они с 76 очками возглавляют турнирную таблицу и являются самой малопропускающей командой лиги, что очень важно в борьбе с «Реалом» и «Барсой».

«Атлетико» тоже проиграл в позапрошлом туре. Команда Симеоне проиграла 1:2 «Атлетику», а после этого исправилась и обыграла «Эльче» 1:0. Также отметим победу над «Эльче» со счетом 2:0 и разгром «Эйбара» с результатом 5:0.

В последнее время у «Атлетико» не складывается игра на выезде. Коллектив выиграл всего раз за 5 последних матчей.

В лазарете Ренан Лоди, а Хосе Хименес находится под вопросом.

Ставка

В этом матче фаворитом является «Барселона» — 1.83 и 4.50 соответственно. Что касается ничьи, то здесь букмекеры выставили коэффициент 3.70.

В ноябре «Атлетико» выиграл 1:0. В этот раз результативность может остаться все той же. Обе команды понимают, что поражение с большой долей вероятности лишит шансов на чемпионство.