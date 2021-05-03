3 мая в рамках 34-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем стадионе сыграет с «Пармой». Встреча начнется в 21:45 по мск. «Торино» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» за пять туров до финиша Серии А в турнирной таблице находится на 16 месте, однако зону вылета опережает только по дополнительным показателям, но сыграв на матч меньше.

В минувшем туре первенства «быки» проиграли на своей территории «Наполи» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

В этот удачный период коллектив из Турина расписал два мировых результата и дважды выходил победителем. Одна из викторий была добыт в родных стенах над «Ромой» со счетом 3:1.

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Шесть из последних десяти домашних игр «Торино» завершил мировыми исходами , а также по два раза уступал и добивался викторий.

«Парма»

«Парма» уже одной ногой находится в Серию Б. Команда идет в чемпионате предпоследней, отставая от 17 спасительного места на 11 очков.

Сейчас у «крестоносцев» 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата, в которой они потерпели пять поражений и одну встречу свели вничью.

В предыдущем туре «желто-синие» на домашнем поле уступили «Кротоне» со счетом 3:4, что стало для них четвертым фиаско подряд, где в каждом поединке они пропускали не менее трех голов.

В данный момент у «Пармы» выездная серия без викторий состоит из 11 матчей, где она пять раз сыграла вничью и шесть раз уходила с поля поверженной.

В первом круге «Торино» разгромил «Парму» на ее поле со счетом 3:0, в прошлом сезоне «крестоносцы» в играх с «быками» набрали четыре очка, победив 3:2 дома и сыграв 1:1 в гостях.

Прогноз и ставка на «Торино» — «Парма»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 1.63, победа «Пармы» — 5.35, ничья — 4.58.

Так как у «Пармы» одна из самых дырявых оборон в этом чемпионате, то в данном поединке ожидаем победы хозяев с количеством голов превышающих тотал в 2,5.