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    «Быки» оторвутся от опасной зоны

    «Торино» — «Парма». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Италии, 3 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Парма»
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    Симоне Дзадза
    3 мая в рамках 34-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем стадионе сыграет с «Пармой». Встреча начнется в 21:45 по мск. «Торино» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 21:45 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.65
  • Ставка!
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    «Торино»

    «Торино» за пять туров до финиша Серии А в турнирной таблице находится на 16 месте, однако зону вылета опережает только по дополнительным показателям, но сыграв на матч меньше.

    В минувшем туре первенства «быки» проиграли на своей территории «Наполи» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

    В этот удачный период коллектив из Турина расписал два мировых результата и дважды выходил победителем. Одна из викторий была добыт в родных стенах над «Ромой» со счетом 3:1.

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    Шесть из последних десяти домашних игр «Торино» завершил мировыми исходами, а также по два раза уступал и добивался викторий.

    «Парма»

    «Парма» уже одной ногой находится в Серию Б. Команда идет в чемпионате предпоследней, отставая от 17 спасительного места на 11 очков.

    Сейчас у «крестоносцев» 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата, в которой они потерпели пять поражений и одну встречу свели вничью.

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    • В предыдущем туре «желто-синие» на домашнем поле уступили «Кротоне» со счетом 3:4, что стало для них четвертым фиаско подряд, где в каждом поединке они пропускали не менее трех голов.

    В данный момент у «Пармы» выездная серия без викторий состоит из 11 матчей, где она пять раз сыграла вничью и шесть раз уходила с поля поверженной.

    В первом круге «Торино» разгромил «Парму» на ее поле со счетом 3:0, в прошлом сезоне «крестоносцы» в играх с «быками» набрали четыре очка, победив 3:2 дома и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Торино» — «Парма»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 1.63, победа «Пармы» — 5.35, ничья — 4.58.

    Так как у «Пармы» одна из самых дырявых оборон в этом чемпионате, то в данном поединке ожидаем победы хозяев с количеством голов превышающих тотал в 2,5.

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