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    «Сабаил» с «Габалой» выдадут активное начало?

    «Сабаил» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, чемпионат Азербайджана, 3 мая 2021 года

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    «Сабаил» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 25-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 3 мая, начало — в 19:15 мск. «Сабаил» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сабаил»

    «Сабаил» бьется за выживание изо всех сил. Правда, пока команде не удается подняться с последнего места.

    Сейчас в активе у команды 21 зачетный балл. От спасительной 7 позиции отставание выражается одним пунктом, и это — за 4 тура до финиша.

    Минувший тур для команды получился неудачным. На выезде «Сабаил» минимально уступил «Кешле», что и привело к падению на последнюю строчку.

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    Поединки с «Габалой» для «Сабаила» традиционно складываются не слишком удачно. Например, из пяти последних очных встреч «Сабаил» выиграл лишь в одной, уступив в двух поединках.

    «Габала»

    «Габала» на текущий момент занимает 5 место. Правда, отрыв от идущего в зоне вылета «Сабаила» составляет всего 3 очка.

    В активе у команды сейчас 24 очка. Так что встреча с аутсайдером — неплохой шанс оторваться от опасной зоны.

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    • «Габала» в минувшем туре не сумела разжиться заветными очками. Дома команда была разгромлена «Карабахом» (0:5).

    У «Габалы» есть две серьезных проблемы. Прежде всего, команда хуже всех в лиге обороняется (48 пропущенных мячей), да и атакует слабее всех (наряду с «Сабаилом» — по 20 голов).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сабаил» за 2.60, на ничью за 3.05, а на «Габала» — за 2.71

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    Хозяева пытаются выбраться из подвала турнирной таблицы, так что дома наверняка будут активно атаковать.

    «Габала» также сражается за выживание, да и минувший тур полностью провалила.

    Обе команды слабо атакуют и испытывают серьезные трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.74

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