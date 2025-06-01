Шелтон — Алькарас. Ставка (к. 2.44) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен впервые дошел на французском мэйджоре до четвертого круга. При этом на текущем турнире американский теннисист провел пока лишь два матча.

Во втором круге он должен был встретиться с Юго Гастоном, но француз по какой-то причине не смог выйти на корт.

В первом раунде Шелтон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.

В третьем круге Бен остановил еще одного представителя Италии — Маттео Джиганте (6:3, 6:3, 6:4).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Лучшим результатом Шелтона на грунте в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Мюнхене.

Алькарас

Карлос тем временем четвертый год подряд вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос.

На этой неделе испанский теннисист уже успел проиграть два сета.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, у Алькараса был непростой матч против боснийца Дамира Джумхура — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты стали настоящим испытанием для действующего чемпиона турнира.

Перед этим Карлитосу понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

Победная серия Алькараса теперь составляет девять матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме. В текущем сезоне он провел на грунте уже 19 матчей — и на этом отрезке у него 18 побед и лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Алькараса. На Шелтона можно поставить за 11.25.

Прогноз: Карлос ранее дважды обыгрывал Бена на харде, при этом в обоих случаях не отдав ни сета. Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче у испанца, скорее всего, будут проблемы как минимум в отдельных сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5 за 2.44.