Шелтон — Алькарас. Ставка (к. 2.44) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Шелтон
Бен впервые дошел на французском мэйджоре до четвертого круга. При этом на текущем турнире американский теннисист провел пока лишь два матча.
Во втором круге он должен был встретиться с Юго Гастоном, но француз по какой-то причине не смог выйти на корт.
В первом раунде Шелтон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.
В третьем круге Бен остановил еще одного представителя Италии — Маттео Джиганте (6:3, 6:3, 6:4).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Лучшим результатом Шелтона на грунте в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Мюнхене.
Алькарас
Карлос тем временем четвертый год подряд вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос.
На этой неделе испанский теннисист уже успел проиграть два сета.
В третьем круге, вопреки ожиданиям, у Алькараса был непростой матч против боснийца Дамира Джумхура — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты стали настоящим испытанием для действующего чемпиона турнира.
Перед этим Карлитосу понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
В первом раунде Алькарас выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.
Победная серия Алькараса теперь составляет девять матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме. В текущем сезоне он провел на грунте уже 19 матчей — и на этом отрезке у него 18 побед и лишь одно поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Алькараса. На Шелтона можно поставить за 11.25.
Прогноз: Карлос ранее дважды обыгрывал Бена на харде, при этом в обоих случаях не отдав ни сета. Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче у испанца, скорее всего, будут проблемы как минимум в отдельных сетах.
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Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5 за 2.44.