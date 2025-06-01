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    Алькарас сенсационно проиграет Шелтону?

    Шелтон — Алькарас. Ставка (к. 2.44) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шелтон

    Бен впервые дошел на французском мэйджоре до четвертого круга.  При этом на текущем турнире американский теннисист провел пока лишь два матча.

    Во втором круге он должен был встретиться с Юго Гастоном, но француз по какой-то причине не смог выйти на корт.

    В первом раунде Шелтон  одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3.

    В третьем круге Бен остановил еще одного представителя Италии — Маттео Джиганте (6:3, 6:3, 6:4).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Лучшим результатом Шелтона на грунте в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Мюнхене.

    Алькарас

    Карлос тем временем четвертый год подряд вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос.

    На этой неделе испанский теннисист уже успел проиграть два сета.

    В третьем круге, вопреки ожиданиям, у Алькараса был непростой матч против боснийца Дамира Джумхура — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Третий и четвертый сеты стали настоящим испытанием для действующего чемпиона турнира.

    Перед этим Карлитосу понадобилась дополнительная партия в матче против венгра Фабиана Марожана — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

    В первом раунде Алькарас  выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4, 6:2.

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    Победная серия Алькараса теперь составляет девять матчей. Перед Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме. В текущем сезоне он провел на грунте уже 19 матчей — и на этом отрезке у него 18 побед и лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Алькараса. На Шелтона можно поставить за 11.25.

    Прогноз: Карлос ранее дважды обыгрывал Бена на харде, при этом в обоих случаях не отдав ни сета. Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче у испанца, скорее всего, будут проблемы как минимум в отдельных сетах.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5 за 2.44.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Алькарас?

    Матч Шелтон — Алькарас состоится 01 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса + тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.44.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Алькараса. На Шелтона можно поставить за 11.25.

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    Шелтон — Алькарас: прогноз и ставка за 2.44, статистика, коэффициенты матча 01.06.202512:00. Алькарас сенсационно проиграет Шелтону?
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