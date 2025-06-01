ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеАрхитектор новой эпохи. Как Луис Энрике превратил «Пари Сен-Жермен» в лучшую команду Европы Хабиб НурмагомедовЛегальный допинг. Как подготовка в горах помогает звездам UFC в погоне за титулами Карим Бензема с трофеемКорона для «тигров»: Бензема привёл «Аль-Иттихад» к историческому золотому дублю
  • 13:40
    • Мирра Андреева уверенно вышла в 1/8 финала РГ-2025
  • 10:43
    • Чистяков покинул «Зенит»
    Все новости спорта

    Сможет ли Соболенко обыграть Анисимову?

    Соболенко — Анисимова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Арина Соболенко Прогнозы на Аманда Анисимова
    Прогноз и ставки на Соболенко — Анисимова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина третий год подряд вышла в четвертый круг на французском мэйджоре.

    На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

    В первом круге Соболенко разгромила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.

    В следующем матче первая ракетка мира выиграла у швейцарки Джил Тайхман — 6:3, 6:1.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В третьем раунде Соболенко одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:2, 6:3.

    В текущем сезоне Арина провел на грунте 16 матчей — и на этом отрезке у нее 14 побед и два поражения.

    Анисимова

    Аманда третий раз в карьере добралась до 1/8 финала Ролан Гаррос.

    При этом лучшим результатом американки в Париже пока остается сенсационный выход в полуфинал в 2019 году.

    Как и Соболенко, на этом турнире она пока не отдала ни одного сета.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В первом круге Анисимова играла против Нины Стоянович, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Сербка снялась при счете 6:3, 6:1 в пользу соперницы.

    Во втором раунде Анисимова не заметила швейцарку Викторию Голубич — 6:0, 6:2.

    Самым сложным для нее пока что был матч против датчанки Клары Таусон в третьем круге — 7:6, 6:4.

    Ранее в этом году Анисимова смогла выиграть больше трех матчей только на «тысячнике» в Дохе, на котором она стала чемпионкой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: Арина выиграла пять из семи матчей против Аманды. При этом их предыдущая встреча, которая состоялась летом 2024-го в четвертьфинале «тысячника» в Торонто, завершилась победой американки со счетом 6:4, 6:2.

    Вполне вероятно, что и в предстоящем матче Анисимова сумеет вывести соперницу из равновесия. Пожалуй, это тот случай, когда действительно опасно ставить на победу Соболенко.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Анисимова?

    Матч Соболенко — Анисимова состоится 01 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Анисимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,5 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Анисимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,5 » с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Анисимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Анисимова?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 4.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Небитчи — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Копетдаг — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ризеспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фенербахче — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Боузкова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Норри — Фернли
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Расинг Ферроль — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсар — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ямайка — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Анисимова: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 01.06.202512:00. Сможет ли Соболенко обыграть Анисимову?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры