Соболенко — Анисимова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Соболенко
Арина третий год подряд вышла в четвертый круг на французском мэйджоре.
На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге Соболенко разгромила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.
В следующем матче первая ракетка мира выиграла у швейцарки Джил Тайхман — 6:3, 6:1.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В третьем раунде Соболенко одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:2, 6:3.
В текущем сезоне Арина провел на грунте 16 матчей — и на этом отрезке у нее 14 побед и два поражения.
Анисимова
Аманда третий раз в карьере добралась до 1/8 финала Ролан Гаррос.
При этом лучшим результатом американки в Париже пока остается сенсационный выход в полуфинал в 2019 году.
Как и Соболенко, на этом турнире она пока не отдала ни одного сета.
В первом круге Анисимова играла против Нины Стоянович, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Сербка снялась при счете 6:3, 6:1 в пользу соперницы.
Во втором раунде Анисимова не заметила швейцарку Викторию Голубич — 6:0, 6:2.
Самым сложным для нее пока что был матч против датчанки Клары Таусон в третьем круге — 7:6, 6:4.
Ранее в этом году Анисимова смогла выиграть больше трех матчей только на «тысячнике» в Дохе, на котором она стала чемпионкой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: Арина выиграла пять из семи матчей против Аманды. При этом их предыдущая встреча, которая состоялась летом 2024-го в четвертьфинале «тысячника» в Торонто, завершилась победой американки со счетом 6:4, 6:2.
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Вполне вероятно, что и в предстоящем матче Анисимова сумеет вывести соперницу из равновесия. Пожалуй, это тот случай, когда действительно опасно ставить на победу Соболенко.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.