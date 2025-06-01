Соболенко — Анисимова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина третий год подряд вышла в четвертый круг на французском мэйджоре.

На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге Соболенко разгромила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.

В следующем матче первая ракетка мира выиграла у швейцарки Джил Тайхман — 6:3, 6:1.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В третьем раунде Соболенко одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:2, 6:3.

В текущем сезоне Арина провел на грунте 16 матчей — и на этом отрезке у нее 14 побед и два поражения.

Анисимова

Аманда третий раз в карьере добралась до 1/8 финала Ролан Гаррос.

При этом лучшим результатом американки в Париже пока остается сенсационный выход в полуфинал в 2019 году.

Как и Соболенко, на этом турнире она пока не отдала ни одного сета.

В первом круге Анисимова играла против Нины Стоянович, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Сербка снялась при счете 6:3, 6:1 в пользу соперницы.

Во втором раунде Анисимова не заметила швейцарку Викторию Голубич — 6:0, 6:2.

Самым сложным для нее пока что был матч против датчанки Клары Таусон в третьем круге — 7:6, 6:4.

Ранее в этом году Анисимова смогла выиграть больше трех матчей только на «тысячнике» в Дохе, на котором она стала чемпионкой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Арина выиграла пять из семи матчей против Аманды. При этом их предыдущая встреча, которая состоялась летом 2024-го в четвертьфинале «тысячника» в Торонто, завершилась победой американки со счетом 6:4, 6:2.

Вполне вероятно, что и в предстоящем матче Анисимова сумеет вывести соперницу из равновесия. Пожалуй, это тот случай, когда действительно опасно ставить на победу Соболенко.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.