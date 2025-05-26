Прощальный этюд Гюндогана: «Манчестер Сити» прибил «Фулхэм» и добыл бронзу АПЛ

Первые двадцать минут «Сити» раскачивался, словно в поиске вдохновения. Но затем возник момент — и случилось искусство. Матеуш Нуньеш рванул по флангу, сыграл в стенку с Мармушем, навесил, и мяч, срикошетив от Лено, завис в воздухе. На дальней штанге возник Гюндоган — и, как будто останавливая время, скорректировал шаги, рассчитал траекторию и пробил в падении через себя. Мяч влетел в сетку, ударившись о перекладину — один из тех голов, после которых не остаётся слов, только аплодисменты.
Это было не просто красиво. Это было символично. Вполне возможно, последняя великая игра капитана, чьё прощание с клубом уже не кажется невозможным.
После гола «Сити» отошёл назад — по привычке, скорее, чем по необходимости. А вот «Фулхэм», наоборот, проснулся. Адама Траоре убежал на рандеву с Эдерсоном, но обработка мяча у него получилась скорее в духе лесоруба, чем нападающего. Гарри Уилсон едва не подкараулил ошибку, Кенни Тете заставил Эдерсона вытянуться в струнку, а Том Кэрни — в свой прощальный матч за клуб — был близок к голу с линии штрафной. Но мяч упорно не шёл в ворота.
«Сити» же отвечал редкими выпадениями, в основном по флангу Доку, и в одном из таких моментов бельгиец заработал пенальти. Холанн был спокоен, как хирург перед операцией — 2:0, его 22-й мяч в сезоне. И, кажется, один из немногих по-настоящему решающих.
Гвардиола и тихий крах
Холанн, при всех его цифрах, всё чаще кажется фигурой, чьё присутствие не гарантирует доминирования. Он забивал, но «Сити» проигрывал. И всё чаще команде требовалась не холодная эффективность, а гибкость старого «Сити».
В этой связи особенно заметно отсутствие Джекa Грилиша — не в фигуральном, а в буквальном смысле. Его даже не было на скамейке. Гвардиола отмахнулся: «Ротация». Но в следующем же предложении добавил: «Это вопрос к Джеку, его агенту и клубу». Так и заканчиваются истории.
Зато вышел Кевин де Брёйне — на шесть минут, под тёплый приём публики, как в былые времена. Дома с Кевином уже прощались — теперь вот, прощальная гастроль.
Без трофеев, но с надеждой
Для «Сити» этот сезон — словно работа художника, который вдруг забыл, зачем взял кисть. Всё началось с попытки выиграть пятый чемпионат подряд, но закончилось борьбой за Лигу чемпионов. И всё же Гвардиола улыбается: «Сегодняшняя квалификация в ЛЧ — как титул. Мы не сдались». Он обещает, что следующий сезон будет другим. С перезагрузкой. С новыми решениями. С усвоенными уроками.
«Фулхэм» же завершает кампанию на рекордной по очкам ноте — и уходит в отпуск с чистой совестью. А мы запомним этот день по блестящему удару Илкая Гюндогана.