Прощальный этюд Гюндогана: «Манчестер Сити» прибил «Фулхэм» и добыл бронзу АПЛ

У «Фулхэма» не осталось турнирных задач, а «Манчестер Сити» — команда, которая всегда играет на грани, — неожиданно оказался в ситуации, где нужно было просто не проиграть, чтобы спастись от катастрофы. В итоге — 2:0 и бронза Премьер-лиги, как утешительный приз в сезоне без трофеев.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (21'), 0:2 Эрлинг Холанд (пенальти) (72') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Хорхе Куэнка, Энтони Робинсон, Томас Кейрни (Джошуа Кинг, 73'), Саша Лукич (Сандер Берге, 86'), Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 61'), Гарри Уилсон (Алекс Айуоби, 61'), Адама Траоре (Райан Сесеньон, 74'), Рауль Хименес Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган (Кевин Де Брёйне, 85'), Эрлинг Холанд (Claudio Echeverri, 85'), Жереми Доку (Савиньо, 74'), Омар Мармуш (Филип Фоден, 82'), Николас Гонсалес, Матеус Нунес

Первые двадцать минут «Сити» раскачивался, словно в поиске вдохновения. Но затем возник момент — и случилось искусство. Матеуш Нуньеш рванул по флангу, сыграл в стенку с Мармушем, навесил, и мяч, срикошетив от Лено, завис в воздухе. На дальней штанге возник Гюндоган — и, как будто останавливая время, скорректировал шаги, рассчитал траекторию и пробил в падении через себя. Мяч влетел в сетку, ударившись о перекладину — один из тех голов, после которых не остаётся слов, только аплодисменты.

Гол Гюндогана globallookpress.com

Это было не просто красиво. Это было символично. Вполне возможно, последняя великая игра капитана, чьё прощание с клубом уже не кажется невозможным.

После гола «Сити» отошёл назад — по привычке, скорее, чем по необходимости. А вот «Фулхэм», наоборот, проснулся. Адама Траоре убежал на рандеву с Эдерсоном, но обработка мяча у него получилась скорее в духе лесоруба, чем нападающего. Гарри Уилсон едва не подкараулил ошибку, Кенни Тете заставил Эдерсона вытянуться в струнку, а Том Кэрни — в свой прощальный матч за клуб — был близок к голу с линии штрафной. Но мяч упорно не шёл в ворота.

Фулхэм — Манчестер Сити globallookpress.com

«Сити» же отвечал редкими выпадениями, в основном по флангу Доку, и в одном из таких моментов бельгиец заработал пенальти. Холанн был спокоен, как хирург перед операцией — 2:0, его 22-й мяч в сезоне. И, кажется, один из немногих по-настоящему решающих.

Фулхэм — Манчестер Сити globallookpress.com

Гвардиола и тихий крах

Холанн, при всех его цифрах, всё чаще кажется фигурой, чьё присутствие не гарантирует доминирования. Он забивал, но «Сити» проигрывал. И всё чаще команде требовалась не холодная эффективность, а гибкость старого «Сити».

В этой связи особенно заметно отсутствие Джекa Грилиша — не в фигуральном, а в буквальном смысле. Его даже не было на скамейке. Гвардиола отмахнулся: «Ротация». Но в следующем же предложении добавил: «Это вопрос к Джеку, его агенту и клубу». Так и заканчиваются истории.

Зато вышел Кевин де Брёйне — на шесть минут, под тёплый приём публики, как в былые времена. Дома с Кевином уже прощались — теперь вот, прощальная гастроль.

Кевин де Брейне globallookpress.com

Без трофеев, но с надеждой

Для «Сити» этот сезон — словно работа художника, который вдруг забыл, зачем взял кисть. Всё началось с попытки выиграть пятый чемпионат подряд, но закончилось борьбой за Лигу чемпионов. И всё же Гвардиола улыбается: «Сегодняшняя квалификация в ЛЧ — как титул. Мы не сдались». Он обещает, что следующий сезон будет другим. С перезагрузкой. С новыми решениями. С усвоенными уроками.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Фулхэм» же завершает кампанию на рекордной по очкам ноте — и уходит в отпуск с чистой совестью. А мы запомним этот день по блестящему удару Илкая Гюндогана.