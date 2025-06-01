ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема с трофеемКорона для «тигров»: Бензема привёл «Аль-Иттихад» к историческому золотому дублю «Ливерпуль» Рекорд «Ливерпуля», стабильность «Арсенала», провалы «МЮ» и «Тоттенхэма». Итоги сезона АПЛ Симоне Индзаги Сейчас или никогда. Предстоящий финал — возможно, последний шанс «Интера» выиграть Лигу чемпионов
  • 22:18
    • Фис снялся с матча против Рублева, россиянин прошел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
  • 19:47
    • Рыбакина прошла Остапенко и вышла на Свентек на «Ролан Гаррос»
  • 23:51
    • Илья Набоков подписал контракт с «Колорадо»
  • 22:52
    • Источник: Шалунов может быть обменян в ЦСКА
    Все новости спорта

    Джафел Фильо сделает очередной шаг на пути к топ-15?

    Насцименто — Фильо. Ставка (к. 2.25) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Мухаммад Мокаев
    Прогноз и ставки на Насцименто — Фильо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аллан Насцименто (справа)
    В рамках турнира UFC Vegas 107 1 июня состоится поединок Аллана Насцименто и Джафеля Фильо в наилегчайшем весе. Начало — 03:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Насцименто — Фильо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Аллан Насцименто

    Турнирное положение: Опытный грэпплер с 20 победами, 15 из которых — сабмишнами. Несмотря на шесть поражений, остается непростым соперником для большинства «мухачей». При этом в топ-15 пока что не входит.

    Последние бои: За последние пять поединков Насцименто одержал три победы, включая удушающий прием над Карлосом Эрнандесом. Проиграл решением Тагиру Уланбекову, но реабилитировался, одержав затем 2 победы подряд.

    Состояние бойца: Насцименто базовый борец. Его стиль заключается в методичных переводах в партер с последующими выходами на удушающие приемы. Аллае медлителен в стойке, да и процент удачных тейкдаунов не запредельный (26% успеха). Возраст (33 года) пока не сказывается на выносливости. Но дерется бразилец крайне редко.

    Джафел Фильо

    Турнирное положение: Перспективный бразилец, показывающий постоянный прогресс. Жафел дебютировал в UFC два года назад и сейчас находится в шаге от попадания в топ-15 наилегчайшего веса.

  • Диас, Магомедшарипов и еще 4 таланта UFC, потративших лучшие годы карьеры впустую
  • Пик карьеры у звезд UFC довольно короткий. Но не все бойцы сумели им распорядиться правильно
  • 27/05/2025

    • Последние бои: За последние пять встреч Фильо выиграл трижды, дважды завершив бои в свою пользу сабмишнами. В августе 2024 года взял прошел Одэ Осборна, выиграв поединок на отметке в 2:19 первого раунда. Единственное поражение в UFC было от Мокаева в дебюте удушающим приемом.

    Состояние бойца: Фильо стилистически чем-то напоминает Чарльза Оливейру, потому как постоянно охотится за сабмишенами. Не против побороться клинче.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Однако его защита от тейкдаунов (55%) оставляет лазейки для контратак соперников на нижнем этаже.

    Статистика для ставок

    • Насцименто в 75% случаях в карьере побеждал досрочно, но последние две победы были решениями

    • Фильо в UFC выиграл 2 раза за 3 боя

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Аллану Насцименто. На его победу можно поставить за 1.68, тогда как на триумф Фильо дают коэффициент 2.25.

    Прогноз: Аллан будет методично давить на оппонента в стойке и попытается перевести визави в партер, избегая рискованных обменов. Но Джафел, как минимум не хуже в ударной технике, а на канвасе явно превосходит визави в техническом плане. Ранее он едва не поймал на болевой Мухаммада Мокаева. И даже несмотря на поражение, показал себя очень достойно. Его потенциал и уровень на порядок выше, чем у Насцименто.

    Ставка: Победа Джафела Фильо за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Насцименто — Фильо?

    Матч Насцименто — Фильо состоится 01 июня 2025 года в 03:35 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Насцименто — Фильо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джафела Фильо.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Насцименто — Фильо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джафела Фильо» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Насцименто — Фильо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Насцименто — Фильо?

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Аллану Насцименто. На его победу можно поставить за 1.68, тогда как на триумф Фильо дают коэффициент 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Чарло — Ламанна
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Плант — Ресендиз
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Андреева — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Норри — Фернли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мисолич — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Мельбурн Виктори
  • Футбол
  • Сегодня в 12:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Насцименто — Фильо: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 01.06.202503:35. Джафел Фильо сделает очередной шаг на пути к топ-15?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры