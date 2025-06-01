Насцименто — Фильо. Ставка (к. 2.25) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

В рамках турнира UFC Vegas 107 1 июня состоится поединок Аллана Насцименто и Джафеля Фильо в наилегчайшем весе. Начало — 03:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Насцименто — Фильо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Аллан Насцименто

Турнирное положение: Опытный грэпплер с 20 победами, 15 из которых — сабмишнами. Несмотря на шесть поражений, остается непростым соперником для большинства «мухачей». При этом в топ-15 пока что не входит.

Последние бои: За последние пять поединков Насцименто одержал три победы, включая удушающий прием над Карлосом Эрнандесом. Проиграл решением Тагиру Уланбекову, но реабилитировался, одержав затем 2 победы подряд.

Состояние бойца: Насцименто базовый борец. Его стиль заключается в методичных переводах в партер с последующими выходами на удушающие приемы. Аллае медлителен в стойке, да и процент удачных тейкдаунов не запредельный (26% успеха). Возраст (33 года) пока не сказывается на выносливости. Но дерется бразилец крайне редко.

Джафел Фильо

Турнирное положение: Перспективный бразилец, показывающий постоянный прогресс. Жафел дебютировал в UFC два года назад и сейчас находится в шаге от попадания в топ-15 наилегчайшего веса.

Последние бои: За последние пять встреч Фильо выиграл трижды, дважды завершив бои в свою пользу сабмишнами. В августе 2024 года взял прошел Одэ Осборна, выиграв поединок на отметке в 2:19 первого раунда. Единственное поражение в UFC было от Мокаева в дебюте удушающим приемом.

Состояние бойца: Фильо стилистически чем-то напоминает Чарльза Оливейру, потому как постоянно охотится за сабмишенами. Не против побороться клинче.

Однако его защита от тейкдаунов (55%) оставляет лазейки для контратак соперников на нижнем этаже.

Статистика для ставок

Насцименто в 75% случаях в карьере побеждал досрочно, но последние две победы были решениями

Фильо в UFC выиграл 2 раза за 3 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение Аллану Насцименто. На его победу можно поставить за 1.68, тогда как на триумф Фильо дают коэффициент 2.25.

Прогноз: Аллан будет методично давить на оппонента в стойке и попытается перевести визави в партер, избегая рискованных обменов. Но Джафел, как минимум не хуже в ударной технике, а на канвасе явно превосходит визави в техническом плане. Ранее он едва не поймал на болевой Мухаммада Мокаева. И даже несмотря на поражение, показал себя очень достойно. Его потенциал и уровень на порядок выше, чем у Насцименто.

Ставка: Победа Джафела Фильо за 2.25.