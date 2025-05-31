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    Лечи Садулаев«Ахмат» — «Урал». Онлайн, прямая трансляция
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    «Сочи» обыграл «Пари НН» и вернулся в российскую Премьер-лигу

    «Пари НН» — «Сочи»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Сочи» уверенно обыграл «Пари НН» (3:1) в ответном стыковом матче за право выступать в российской Премьер-лиге.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе южан гол записал на свой счет Кирилл Заика на 21-й минуте. Затем Мартин Крамарич оформил дубль, отличившись на 45+4-й минуте с пенальти и на 45+7-й минуте.

    Единственный гол у «Пари НН» забил Хуан Босельи на 84-й минуте с пенальти.

    Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига
    Пари НН — Сочи 1:3
    Голы: 0:1 Кирилл Заика (21'), 0:2 Мартин Крамарич (пенальти) (45+4'), 0:3 Мартин Крамарич (45+7'), 1:3 Хуан Мануэль Боселли (пенальти) (84') Пари НН: Никита Медведев, Станислав Магкеев (Валерий Царукян, 46'), Кирилл Гоцук (Ярослав Крашевский, 75'), Виктор Александров, Свен Карич, Александр Эктов, Владислав Карапузов (Castillo J., 67'), Николай Калинский, Александр Трошечкин (Никита Ермаков, 67'), Хуан Мануэль Боселли, Вячеслав Грулёв (Тиаго Весино, 57') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Сергей Терехов, '), Aberdin N., Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Олег Кожемякин (Максим Кайнов, 85'), Руслан Магаль (Павел Маслов, 86'), Игнасио Сааведра, Роман Пасевич, Мартин Крамарич, Balkizov A. (Никита Бурмистров, 62')

    По итогам 2-х встреч «Сочи» (1:2 и 3:1) вернулся в российскую Премьер-лигу, а «Пари НН» вылетел из высшего дивизиона.

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