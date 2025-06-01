Тиафо — Альтмайер. Ставка (к. 3.04) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против немца Даниэля Альтмайера в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

На текущем турнире американец до сих пор не отдал ни одного сета.

В третьем раунде Тиафо выиграл у своего соотечественника Себастьяна Корды — 7:6, 6:3, 6:4.

В первом матче Тиафо одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 7:5, 6:4.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Во втором круге полуфиналист US Open-2024 спокойно разобрался с бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 6:3, 6:1.

Ранее в этом году Тиафо еще ни разу не выигрывал больше трех матчей.

Альтмайер

Даниэль тем временем повторил свой лучший результат в Париже. В 2020 году он тоже дошел до четвертого круга.

В третьем раунде немецкий теннисист одержал победу над сербом Хамадом Меджедовичем — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

В стартовом матче Альтмайер остановил четвертую ракетку мира Тейлора Фрица — 7:5, 3:6, 6:3, 6:1.

Во втором круге Альтмайер выиграл у чеха Вита Копршивы — 6:2, 4:6, 6:3, 7:5.

Даниэль впервые в этом сезоне выиграл три матча подряд на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.43, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.83.

Прогноз: американец и немец устроят серьезные разборки за место в четвертьфинале. Здесь уже у Тиафо вряд ли получится выиграть в рамках трех сетов. Да и вообще не факт, что американец подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 3.04.