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    Тиафо и Альтмайер дойдут до пятого сета?

    Тиафо — Альтмайер. Ставка (к. 3.04) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Альтмайер
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против немца Даниэля Альтмайера в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 01 Июня 2025 года

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •  Фрэнсис Тиафо 12:00 Даниэль Альтмайер

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
    •

    Тиафо

    Фрэнсис впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

    На текущем турнире американец до сих пор не отдал ни одного сета.

    В третьем раунде Тиафо выиграл у своего соотечественника Себастьяна Корды — 7:6, 6:3, 6:4.

    В первом матче Тиафо одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 7:5, 6:4.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Во втором круге полуфиналист US Open-2024 спокойно разобрался с бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 6:3, 6:1.

    Ранее в этом году Тиафо еще ни разу не выигрывал больше трех матчей.

    Альтмайер

    Даниэль тем временем повторил свой лучший результат в Париже. В 2020 году он тоже дошел до четвертого круга.

    В третьем раунде немецкий теннисист одержал победу над сербом Хамадом Меджедовичем — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

    В стартовом матче Альтмайер остановил четвертую ракетку мира Тейлора Фрица — 7:5, 3:6, 6:3, 6:1.

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    Во втором круге Альтмайер выиграл у чеха Вита Копршивы — 6:2, 4:6, 6:3, 7:5.

    Даниэль впервые в этом сезоне выиграл три матча подряд на уровне основного тура.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.43, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.83.

    Прогноз: американец и немец устроят серьезные разборки за место в четвертьфинале. Здесь уже у Тиафо вряд ли получится выиграть в рамках трех сетов. Да и вообще не факт, что американец подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 3.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тиафо — Альтмайер?

    Матч Тиафо — Альтмайер состоится 01 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тиафо — Альтмайер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 4,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тиафо — Альтмайер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 4,5» с коэффициентом у букмекеров 3.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тиафо — Альтмайер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тиафо — Альтмайер?

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.43, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.83.

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