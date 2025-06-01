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    Бой Джейкоби и Лопеса не дойдет до решения?

    Джейкоби — Лопес. Ставка (к. 1.89) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джейкоби — Лопес
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    Дастин Джейкоби
    В рамках турнира UFC Vegas 107 1 июня в полутяжелом весе сойдутся Дастин Джейкоби и Бруно Лопес. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Джейкоби — Лопес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дастин Джейкоби

    Турнирное положение: Дастин бывший представитель топ-15 в этом весе. Ныне он ветеран UFC с яркой карьерой в кикбоксинге и ММА. Несмотря на возраст в 37 лет, остается опасным нокаутером, но последние результаты нестабильны.

    Последние бои: За предыдущие 5 поединков Джейкоби одержал две победы, обе досрочно. В декабре 2024 года нокаутировал Витора Петрино, но до этого проиграл аналогичным образом Доминику Рейесу и решением судей Джимми Круту.

    Состояние бойца: Джейкоби базовый кикбоксер с тяжелыми руками и хлесткими лоу-киками. Но с возрастом стал медлителен, уязвимым в клинче и в разменах на средней дистанции. При этом в стойке все еще опасен, но чаще полагается на опыт, а не на скорость.

    Бруно Лопес

    Турнирное положение: Перспективный бразилец, пробившийся в UFC через претендентскую серию. Пока провел лишь один бой в лиге, но уже заявил о себе победой над представителем России.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Лопес выиграл четыре раза, три из них досрочно. В январе 2025 года переиграл Гаджиясулова решением, а до этого нокаутировал двух соперников в региональных промоушенах.

    Состояние бойца: Лопес универсал с упором на яркие комбинации в стойке. Любит давить оппонентов прессингом, но в партере тоже чувствует себя уверенно.

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    Его минус — недостаток опыта против топовых бойцов и иногда излишняя самоуверенность.

    Статистика для ставок

    • Джейкоби в 65% боев побеждал досрочно, но в последние два года лишь два выигрыша нокаутом

    • Лопес 79% побед также добыл досрочно, в UFC только одна победа решением

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Дастин Джейкоби считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.48, тогда как на успех Лопеса можно поставить за 2.52.

    Прогноз: Джейкоби постарается застать оппонента врасплох, но Лопес не станет убегать и вступит в открытый бой. Бразилец ответит сериями ударов и попытается перевести поединок в партер, где у Джейкоби меньше преимуществ. Дастин опасен в первых минутах — его лоу-кики могут замедлить Бруно. Если бой затянется, шансы сместятся в пользу молодости и выносливости бразильца. При это оба склонны к раннему финишу, а Джейкоби редко выдерживает высокий темп.

    Ставка: Тотал меньше 2.5 раундов за 1.89.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джейкоби — Лопес?

    Матч Джейкоби — Лопес состоится 01 июня 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Джейкоби — Лопес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2.5 раундов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джейкоби — Лопес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2.5 раундов» с коэффициентом у букмекеров 1.89.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джейкоби — Лопес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джейкоби — Лопес?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Дастин Джейкоби считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.48, тогда как на успех Лопеса можно поставить за 2.52.

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    Джейкоби — Лопес: прогноз и ставка за 1.89, статистика, коэффициенты матча 01.06.202505:00. Бой Джейкоби и Лопеса не дойдет до решения?
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