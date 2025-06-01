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    Матеуш Гамрот снова проиграет?

    Гамрот — Кляйн. Ставка (к. 2.22) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гамрот — Кляйн
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    Матеуш Гамрот
    В рамках турнира UFC Vegas 107 июня состоится поединок Матеуша Гамрота и Людовита Кляйна в легком весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Гамрот — Кляйн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Матеуш Гамрот

    Турнирное положение: Долгое время Гамрот считался потенциальным претендентом на титул. После недавнего поражения поляк пытается вернуться в элиту, но вопросы к его форме растут. Сейчас он идет седьмым в рейтинге.

    Последние бои: За последние пять поединков Гамрот одержал три победы. В предыдущем противостоянии поляк уступил раздельным решением Дэну Хукеру, до этого выиграл у Рафаэля Физиева техническим нокаутом. Его главный успех — победа над Арманом Царукяном в 2023-м, но с тех пор польский ветеран сбавил обороты.

    Состояние бойца: Гамрот ярко выраженный универсал с внушительным борцовским бэкграундом. Часто контролирует бой в стойке джебами с последующими тейкдаунами, но с течением времени стал предсказуем. Его выносливость на высоте, но скорость и реакция уже не те, что в более молодые годы.

    Людовит Кляйн

    Турнирное положение: Восходящая звезда из Словакии. Пока не входит в топ-15, но победа над Гамротом откроет путь в титульную гонку. За последние 3 года никому не проигрывал.

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    • Последние бои: На дистанции в семь поединков у Кляйна одна ничья и шесть побед. Последняя была добыта над Рузвельтом Робертсом судейским решением. Против Джая Херберта была ничья. В активе также есть победа над нынешним 15-м номером рейтинга Игнасио Бахамондесом.

    Состояние бойца: Людовит яркий ударник с многоударными комбинациями и неплохой защитой от тейкдаунов (91%). Главная проблема — склонность к риску в обменах, но против Гамрота это может стать неплохим подспорьем для победы. В

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    Ведь у поляка не самая лучшая защита от ударов.

    Статистика для ставок

    • Гамрот выиграл 3 раза за 5 предыдущих боев

    • Кляйн на дистанции в 7 боев ни разу не проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Матеуш Гамрот считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.62, тогда как на успех Кляйна можно поставить за 2.22.

    Прогноз: Гамрот начнет поединок в привычном стиле с попыток тейкдаунов уже в первом раунде, но Кляйн не даст ему завладеть инициативой. Словак будет давить в стойке, бросать жесткие лоу-кики и ловить поляка на контратаках. Гамрот, как в бою с Хукером, может увязнуть в попытках переводов, а Кляйн использует моменты для взрывных серий. Если бой не перейдет в партер, шансы Кляйна возрастут в разы.

    Ставка: Победа Людовита Кляйна за 2.22.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гамрот — Кляйн?

    Матч Гамрот — Кляйн состоится 01 июня 2025 года в 06:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гамрот — Кляйн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Людовита Кляйна.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гамрот — Кляйн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Людовита Кляйна» с коэффициентом у букмекеров 2.22.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гамрот — Кляйн?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гамрот — Кляйн?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Матеуш Гамрот считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.62, тогда как на успех Кляйна можно поставить за 2.22.

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    Гамрот — Кляйн: прогноз и ставка за 2.22, статистика, коэффициенты матча 01.06.202506:00. Матеуш Гамрот снова проиграет?
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