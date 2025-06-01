Гамрот — Кляйн. Ставка (к. 2.22) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

В рамках турнира UFC Vegas 107 июня состоится поединок Матеуша Гамрота и Людовита Кляйна в легком весе. Начало — 06:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Гамрот — Кляйн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Матеуш Гамрот

Турнирное положение: Долгое время Гамрот считался потенциальным претендентом на титул. После недавнего поражения поляк пытается вернуться в элиту, но вопросы к его форме растут. Сейчас он идет седьмым в рейтинге.

Последние бои: За последние пять поединков Гамрот одержал три победы. В предыдущем противостоянии поляк уступил раздельным решением Дэну Хукеру, до этого выиграл у Рафаэля Физиева техническим нокаутом. Его главный успех — победа над Арманом Царукяном в 2023-м, но с тех пор польский ветеран сбавил обороты.

Состояние бойца: Гамрот ярко выраженный универсал с внушительным борцовским бэкграундом. Часто контролирует бой в стойке джебами с последующими тейкдаунами, но с течением времени стал предсказуем. Его выносливость на высоте, но скорость и реакция уже не те, что в более молодые годы.

Людовит Кляйн

Турнирное положение: Восходящая звезда из Словакии. Пока не входит в топ-15, но победа над Гамротом откроет путь в титульную гонку. За последние 3 года никому не проигрывал.

Последние бои: На дистанции в семь поединков у Кляйна одна ничья и шесть побед. Последняя была добыта над Рузвельтом Робертсом судейским решением. Против Джая Херберта была ничья. В активе также есть победа над нынешним 15-м номером рейтинга Игнасио Бахамондесом.

Состояние бойца: Людовит яркий ударник с многоударными комбинациями и неплохой защитой от тейкдаунов (91%). Главная проблема — склонность к риску в обменах, но против Гамрота это может стать неплохим подспорьем для победы. В

Ведь у поляка не самая лучшая защита от ударов.

Статистика для ставок

Гамрот выиграл 3 раза за 5 предыдущих боев

Кляйн на дистанции в 7 боев ни разу не проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии Матеуш Гамрот считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.62, тогда как на успех Кляйна можно поставить за 2.22.

Прогноз: Гамрот начнет поединок в привычном стиле с попыток тейкдаунов уже в первом раунде, но Кляйн не даст ему завладеть инициативой. Словак будет давить в стойке, бросать жесткие лоу-кики и ловить поляка на контратаках. Гамрот, как в бою с Хукером, может увязнуть в попытках переводов, а Кляйн использует моменты для взрывных серий. Если бой не перейдет в партер, шансы Кляйна возрастут в разы.

Ставка: Победа Людовита Кляйна за 2.22.