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    «Леванте» начнет без прелюдий

    Леванте — Эйбар. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Сегунда, 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Эйбар»
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    «Леванте»
    1 июня в 42-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Эйбар». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Леванте» — «Эйбар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Июня 2025 года

    Леванте

  • Валенсия
    •  Леванте 19:30 Эйбар

    Эйбар

  • Эйбар
    •

    «Леванте»

    Турнирное положение: «Леванте» уже обеспечил себе подъем в элиту. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Леванте» уже не опустится ниже второй позиции. А вот отличилась команда 68 результативными выстрелами в 37 матчах.

    Леванте — Эйбар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Бургос».

    До того команда нанесла поражение «Альбасете» (1:0). Да и поединок с «Эльче» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Леванте» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Леванте» нынче выглядит весьма прилично. Команда победила в 3 последних поединках.

    Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Эйбару». Из пяти последних очных поединков команда уступила 1 раз при четырех ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут особенно напрягаться. Тем не менее, команда постарается завершить сезон на вершине таблицы.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» потерял шансы на выход в стыки. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эйбар» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эйбар» переиграл «Кордобу» (4:1).

    До того команда переиграла ершистый «Бургас» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гранаде» (2:0).

    При этом «Эйбар» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Ксебер Алькаин, Анаитц Арбилья, Арнау Комас, Андер Мадариага, Перу Ноласкоайн — травмированы.

    Состояние команды: «Эйбар» явно не преуспевает в плане реализации. Зато команда победила в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Эйбар» нынче вполне стабилен в плане результатов. Вот только турнирной мотивации у команды уже нет.

    А вот с надежностью тылов у команды относительный порядок. Команда пропустила всего один мяч в трех последних матчах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать c оглядкой на тылы. «Эйбар» намерен дать знатный бой лидеру Сегунды.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 3 своих последних поединках

    • «Леванте» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

    • «Эйбар» пропускает в среднем фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Леванте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Леванте» мотивирован финишировать на первой позиции, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости уже лишены турнирной мотивации, к тому же испытывают сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Леванте» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Леванте — Эйбар?

    Матч Леванте — Эйбар состоится 01 июня 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Леванте — Эйбар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Леванте — Эйбар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Леванте — Эйбар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Леванте — Эйбар?

    Коэффициенты букмекеров: «Леванте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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    Леванте — Эйбар: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 01.06.202519:30. «Леванте» начнет без прелюдий
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