Леванте — Эйбар. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Сегунда, 1 июня 2025 года

Леванте
Эйбар
«Леванте»
Турнирное положение: «Леванте» уже обеспечил себе подъем в элиту. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Леванте» уже не опустится ниже второй позиции. А вот отличилась команда 68 результативными выстрелами в 37 матчах.
Леванте — Эйбар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Бургос».
До того команда нанесла поражение «Альбасете» (1:0). Да и поединок с «Эльче» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Леванте» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Леванте» нынче выглядит весьма прилично. Команда победила в 3 последних поединках.
Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Эйбару». Из пяти последних очных поединков команда уступила 1 раз при четырех ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева не будут особенно напрягаться. Тем не менее, команда постарается завершить сезон на вершине таблицы.
«Эйбар»
Турнирное положение: «Эйбар» потерял шансы на выход в стыки. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Эйбар» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эйбар» переиграл «Кордобу» (4:1).
До того команда переиграла ершистый «Бургас» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гранаде» (2:0).
При этом «Эйбар» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ксебер Алькаин, Анаитц Арбилья, Арнау Комас, Андер Мадариага, Перу Ноласкоайн — травмированы.
Состояние команды: «Эйбар» явно не преуспевает в плане реализации. Зато команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Эйбар» нынче вполне стабилен в плане результатов. Вот только турнирной мотивации у команды уже нет.
А вот с надежностью тылов у команды относительный порядок. Команда пропустила всего один мяч в трех последних матчах.
Безусловно, номинальные гости будут действовать c оглядкой на тылы. «Эйбар» намерен дать знатный бой лидеру Сегунды.
Статистика для ставок
- Обе команды победили в 3 своих последних поединках
- «Леванте» забивает в среднем реже 2 мячей за матч
- «Эйбар» пропускает в среднем фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Леванте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: «Леванте» мотивирован финишировать на первой позиции, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости уже лишены турнирной мотивации, к тому же испытывают сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Леванте» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00