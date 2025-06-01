Лос-Анджелес — Америка. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 1 июня 2025 года

1 июня в финале плей-ин клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Америка». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Америка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» нынче выглядит не столь выгодно. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

При этом «Лос-Анджелес» на 9 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 15 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Лос-Анджелес» не сумел обыграть «Монреаль» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2). При этом чуть ранее по всем статьям переиграла «Сиэтл Саундерс» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Плюс команда забивает в среднем реже 2 мячей за матч.

Матчи с «Америкой» для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Лос-Анджелес» победил 2 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лос-Анджелес» постарается вернуться на победный путь.

«Америка»

Турнирное положение: «Америка» проводит не столь яркий сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

Причем «Америка» набрал 34 очка в 17 поединках чемпионата Мексики. При этом в собственные ворота команда пропустила 10 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Америка» уступила «Толуке» (0:2).

До того команда не смогла переиграть ту же «Толуку» (0:0). А вот поединок с «Крус Асулем» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Америка» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Америка» на данном этапе выглядит бледно. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

При этом «Америка» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 34 мяча в 17 поединках мексиканского чемпионата.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и мотивация дать бой американцам у «Америки» на уровне!

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Америка» не забивала в 2 своих последних матчах

«Лос-Анджелес» забивает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

«Америка» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: «Лос-Анджелес» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно поднатореет в плане реализации.

«Лос-Анджелес» способен прибавить, да и «Америка» имеет некоторые проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30