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    Сможет ли «Лос-Анджелес» одолеть мексиканцев?

    Лос-Анджелес — Америка. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 1 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Америка»
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    Оливье Жиру
    1 июня в финале плей-ин клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Америка». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Америка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 01 Июня 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:30 Колорадо Рэпидс

    Колорадо Рэпидс

  • Денвер
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    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» нынче выглядит не столь выгодно. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

    При этом «Лос-Анджелес» на 9 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 15 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Лос-Анджелес» не сумел обыграть «Монреаль» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2). При этом чуть ранее по всем статьям переиграла «Сиэтл Саундерс» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Плюс команда забивает в среднем реже 2 мячей за матч.

    Матчи с «Америкой» для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Лос-Анджелес» победил 2 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лос-Анджелес» постарается вернуться на победный путь.

    «Америка»

    Турнирное положение: «Америка» проводит не столь яркий сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

    Причем «Америка» набрал 34 очка в 17 поединках чемпионата Мексики. При этом в собственные ворота команда пропустила 10 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Америка» уступила «Толуке» (0:2).

    До того команда не смогла переиграть ту же «Толуку» (0:0). А вот поединок с «Крус Асулем» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Америка» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Америка» на данном этапе выглядит бледно. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

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    При этом «Америка» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 34 мяча в 17 поединках мексиканского чемпионата.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и мотивация дать бой американцам у «Америки» на уровне!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Америка» не забивала в 2 своих последних матчах

    • «Лос-Анджелес» забивает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

    • «Америка» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно поднатореет в плане реализации.

    «Лос-Анджелес» способен прибавить, да и «Америка» имеет некоторые проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Америка?

    Матч Лос-Анджелес — Америка состоится 01 июня 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Америка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Америка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Америка?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Америка?

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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    Лос-Анджелес — Америка: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 01.06.202505:30. Сможет ли «Лос-Анджелес» одолеть мексиканцев?
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