Джан Пьеро Гасперини покинул пост главного тренера «Аталанты»

Главный тренерофициально объявил о завершении своей работы в клубе.

«Не было возможности выразить это раньше. Только в последние несколько часов я действительно решил положить конец этой замечательной истории длиной в девять лет. Но давайте не будем говорить о прощании. Мне это не нравится», — написал Гасперини в социальных сетях.

За время работы в «Аталанте» Гасперини вывел клуб в число лидеров итальянской Серии А и обеспечил стабильное участие в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда одержала победу в Лиге Европы, разгромив «Байер» со счетом 3:0.

По итогам текущего сезона «Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 74 очка.