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    Хуан Боселли«Пари НН» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
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    Джан Пьеро Гасперини покинул пост главного тренера «Аталанты»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини официально объявил о завершении своей работы в клубе.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Не было возможности выразить это раньше. Только в последние несколько часов я действительно решил положить конец этой замечательной истории длиной в девять лет. Но давайте не будем говорить о прощании. Мне это не нравится», — написал Гасперини в социальных сетях.

    За время работы в «Аталанте» Гасперини вывел клуб в число лидеров итальянской Серии А и обеспечил стабильное участие в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда одержала победу в Лиге Европы, разгромив «Байер» со счетом 3:0.

    По итогам текущего сезона «Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 74 очка.

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