Виейра — Чиассон. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

В рамках турнира UFC Vegas 107 1 июня в женском легчайшем весе сойдутся Кетлин Виейра и Мэйси Чиассон. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Виейра — Чиассон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кетлин Виейра

Турнирное положение: Виейра занимает третью строчку в рейтинге женского наилегчайшего веса. Можно сказать, что находится в шаге от титульного поединка.

Последние бои: За последние шесть поединков Виейра одержала три победы, включая викторию решением над Пэнни Кианзад. В феврале 2025-го уступила аналогичным образом Кайле Харрисон, но до этого переиграла Холли Холм и Мишу Тейт. Кетлин обладает неплохим контролем в партере, да и в стойке выглядит достойно.

Состояние бойца: Виейра аккуратный и методичный боец. Чаще всего работает на очки, пытаясь завязать оппонентов в клинче или же перебить их на дальней дистанции. В стойке выглядит скованно, но компенсирует это выносливостью. Возраст (33 года) пока не мешает уверенно проходить всю дистанцию. Но нокаутирующей мощи явно не хватает.

Мэйси Чиассон

Турнирное положение: Чиассон пятый номер рейтинга. Мэйси боец с впечатляющими габаритами (180 см рост), но нестабильными результатами. При этом своего последнего слова в дивизионе точно не сказала.

Последние бои: За последние пять встреч Чиассон выиграла трижды. К этой встрече подошла после победы над Майрой Силвой техническим нокаутом. До этого досрочно уступила Ирен Алдане и Ракель Пеннингтон. Громких побед в дивизионе, пожалуй, что и нет.

Состояние бойца: Чиассон стилистически является кикбоксером. Умело контролирует дистанцию за счет габаритов.

Но быстро устает после второго раунда и предсказуема в атаке. В партере также уязвима, о чем говорит поражение от Пеннингтон.

Статистика для ставок

У Виейры 3 победы за 5 предыдущих встреч

4 из пяти последних боев Чиассон закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Кетлен Виейре. На ее победу можно поставить за 1.85, тогда как на триумф Чиассон дают коэффициент 2.00.

Прогноз: Чиассон попытается использовать преимущество в росте и удерживать бразильянку на дальнем расстоянии. Виейра ответит клинчами и попытками тейкдаунов. К третьему раунду Мэйси замедлится, а Кетлен усилит давление. Вряд ли здесь стоит ожидать досрочный финиш. Виейра заберет победу за счет контроля в борьбе у сетки и усталости соперницы.

Ставка: Победа Кетлин Виейры за 1.85.