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    Виейра — Чиассон. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Виейра — Чиассон
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    Кетлен Виейра (слева)
    В рамках турнира UFC Vegas 107 1 июня в женском легчайшем весе сойдутся Кетлин Виейра и Мэйси Чиассон. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Виейра — Чиассон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кетлин Виейра

    Турнирное положение: Виейра занимает третью строчку в рейтинге женского наилегчайшего веса. Можно сказать, что находится в шаге от титульного поединка.

    Последние бои: За последние шесть поединков Виейра одержала три победы, включая викторию решением над Пэнни Кианзад. В феврале 2025-го уступила аналогичным образом Кайле Харрисон, но до этого переиграла Холли Холм и Мишу Тейт. Кетлин обладает неплохим контролем в партере, да и в стойке выглядит достойно.

    Состояние бойца: Виейра аккуратный и методичный боец. Чаще всего работает на очки, пытаясь завязать оппонентов в клинче или же перебить их на дальней дистанции. В стойке выглядит скованно, но компенсирует это выносливостью. Возраст (33 года) пока не мешает уверенно проходить всю дистанцию. Но нокаутирующей мощи явно не хватает.

    Мэйси Чиассон

    Турнирное положение: Чиассон пятый номер рейтинга. Мэйси боец с впечатляющими габаритами (180 см рост), но нестабильными результатами. При этом своего последнего слова в дивизионе точно не сказала.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Чиассон выиграла трижды. К этой встрече подошла после победы над Майрой Силвой техническим нокаутом. До этого досрочно уступила Ирен Алдане и Ракель Пеннингтон. Громких побед в дивизионе, пожалуй, что и нет.

    Состояние бойца: Чиассон стилистически является кикбоксером. Умело контролирует дистанцию за счет габаритов.

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    Но быстро устает после второго раунда и предсказуема в атаке. В партере также уязвима, о чем говорит поражение от Пеннингтон.

    Статистика для ставок

    • У Виейры 3 победы за 5 предыдущих встреч

    • 4 из пяти последних боев Чиассон закончились досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Кетлен Виейре. На ее победу можно поставить за 1.85, тогда как на триумф Чиассон дают коэффициент 2.00.

    Прогноз: Чиассон попытается использовать преимущество в росте и удерживать бразильянку на дальнем расстоянии. Виейра ответит клинчами и попытками тейкдаунов. К третьему раунду Мэйси замедлится, а Кетлен усилит давление. Вряд ли здесь стоит ожидать досрочный финиш. Виейра заберет победу за счет контроля в борьбе у сетки и усталости соперницы.

    Ставка: Победа Кетлин Виейры за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виейра — Чиассон?

    Матч Виейра — Чиассон состоится 01 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Виейра — Чиассон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Кетлин Виейры.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виейра — Чиассон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Кетлин Виейры» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виейра — Чиассон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виейра — Чиассон?

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Кетлен Виейре. На ее победу можно поставить за 1.85, тогда как на триумф Чиассон дают коэффициент 2.00.

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