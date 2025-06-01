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    «Никс» по силам сравнять счет в серии?

    Индиана — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч плей-офф НБА, 01 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 01 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Перед пятой игрой серии мало верилось, что «Индиана» способна его проиграть на домашнем паркете, но она умудрилась эта сделать.

    Последние матчи: По игре «Индиана» не выглядела неубедительно, однако гости нашли слабые места в конкретном матче и воспользовались ими. Брансон был тем вожаком, который работал и за себя, и за некоторых других партнёров по клубу.

    Травмированные игроки: У «Индианы» снова не может играть Джексон, который до конца не восстановился от травмы ахилла.

    Общий тонус клуба: В шестой игре серии на домашнем паркете «Индиана» должна склонять чашу весов в свою пользу, иначе она может серьезно поплатиться за пижонство в седьмой игре серии.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Лидеры «Нью-Йорка» продолжают сражаться с «Индианой» в отчаянной борьбе по серии. Пока они в роли догоняющих, но все ещё в борьбе за победу в финале Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Нужно отдать должное характеру «Нью-Йорка», за счет которого самый богатый клуб лиги и смог одержать победу в пятом матче серии.

    Травмированные игроки: По-прежнему все сильнейшие могут играть за «Нью-Йорк», и даже у Таунса перестало болеть колено в преддверии решающего матча сезона.

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    Общий тонус клуба: Тибодо нужно совершить тактический прорыв, чтобы «Никс» остались в борьбе за главный финал сезона, и у него это может получиться.

    Статистика для ставок

    • В семи последних домашних матчах «Индиана» проиграла только две встречи

    • В трех последних гостевых поединках «Нью-Йорк» смог победить только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.59, а на победу «Нью-Йорка» — 2.55.

    Прогноз: «Индиана» оформит победу в серии при своих болельщиках.

    Альтернативный прогноз: Будет баскетбол практически без обороны.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.99.

    Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Нью-Йорк?

    Матч Индиана — Нью-Йорк состоится 01 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Нью-Йорк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Нью-Йорк?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Нью-Йорк?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.59, а на победу «Нью-Йорка» — 2.55.

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    Индиана — Нью-Йорк: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 01.06.202503:00. «Никс» по силам сравнять счет в серии?
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