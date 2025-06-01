Индиана — Нью-Йорк. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч плей-офф НБА, 01 июня 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 01 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Перед пятой игрой серии мало верилось, что «Индиана» способна его проиграть на домашнем паркете, но она умудрилась эта сделать.

Последние матчи: По игре «Индиана» не выглядела неубедительно, однако гости нашли слабые места в конкретном матче и воспользовались ими. Брансон был тем вожаком, который работал и за себя, и за некоторых других партнёров по клубу.

Травмированные игроки: У «Индианы» снова не может играть Джексон, который до конца не восстановился от травмы ахилла.

Общий тонус клуба: В шестой игре серии на домашнем паркете «Индиана» должна склонять чашу весов в свою пользу, иначе она может серьезно поплатиться за пижонство в седьмой игре серии.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Лидеры «Нью-Йорка» продолжают сражаться с «Индианой» в отчаянной борьбе по серии. Пока они в роли догоняющих, но все ещё в борьбе за победу в финале Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Нужно отдать должное характеру «Нью-Йорка», за счет которого самый богатый клуб лиги и смог одержать победу в пятом матче серии.

Травмированные игроки: По-прежнему все сильнейшие могут играть за «Нью-Йорк», и даже у Таунса перестало болеть колено в преддверии решающего матча сезона.

Общий тонус клуба: Тибодо нужно совершить тактический прорыв, чтобы «Никс» остались в борьбе за главный финал сезона, и у него это может получиться.

Статистика для ставок

В семи последних домашних матчах «Индиана» проиграла только две встречи

В трех последних гостевых поединках «Нью-Йорк» смог победить только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.59, а на победу «Нью-Йорка» — 2.55.

Прогноз: «Индиана» оформит победу в серии при своих болельщиках.

Альтернативный прогноз: Будет баскетбол практически без обороны.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.20.