Попырин — Пол. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Американец Томми Пол сыграет против австралийца Алексея Попырина в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

Интересно, что до этого сезона у него была лишь одна победа на уровне основной сетки Ролан Гаррос, а с 2020 по 2024-й ему ни разу не удалось пройти первый раунд.

В стартовом матче Попырин встречался с Есихито Нисиокой. Японец снялся при счете 7:5, 6:4, 1:2 в пользу соперника.

Во втором раунде Попырин выиграл у чилийца Алехандро Табило — 7:5, 6:3, 6:4.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В третьем круге представитель Зеленого континента одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:4, 7:6, 7:6.

Попырин в этом году еще ни разу не выигрывал больше трех матчей.

Пол

Томми тоже впервые прошел три раунда на Ролан Гаррос.

В отличие от австралийца, который пока не отдал ни одной партии, американец провел уже два пятисетовых матча.

В третьем круге у Пола был тяжелейший матч против Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3.

В стартовом матче 12-я ракетка мира выиграл у датчанина Элмера Меллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1.

После этого Пол совершил камбэк в матче против венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Пол выиграл семь из восьми последних матчей. Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, в этом сезоне он выиграл 11 из 14-ти матчей грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.40, победу Пола букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: скорее всего, очередной матч с участием Пола превратится в затяжной шоу. Попырин вполне способен забрать у американца хотя бы один сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,0 за 1.92.