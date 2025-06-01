ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеАрхитектор новой эпохи. Как Луис Энрике превратил «Пари Сен-Жермен» в лучшую команду Европы Карим Бензема с трофеемКорона для «тигров»: Бензема привёл «Аль-Иттихад» к историческому золотому дублю «Ливерпуль» Рекорд «Ливерпуля», стабильность «Арсенала», провалы «МЮ» и «Тоттенхэма». Итоги сезона АПЛ
  • 11:20
    • Михаил Ильин может перейти в «Питтсбург»
  • 10:43
    • Чистяков может покинуть «Зенит»
  • 08:56
    • Алькарас вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
  • 10:30
    • «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ
  • 09:22
    • Губерниев обозначил фаворита в суперфинале Кубка России
    Все новости спорта

    Сможет ли Пол остановить Попырина?

    Попырин — Пол. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Томми Пол
    Прогноз и ставки на Попырин — Пол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против австралийца Алексея Попырина в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 01 Июня 2025 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 12:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
    •

    Попырин

    Алексей впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.

    Интересно, что до этого сезона у него была лишь одна победа на уровне основной сетки Ролан Гаррос, а с 2020 по 2024-й ему ни разу не удалось пройти первый раунд.

    В стартовом матче Попырин  встречался с Есихито Нисиокой. Японец снялся при счете 7:5, 6:4, 1:2 в пользу соперника.

    Во втором раунде Попырин выиграл у чилийца Алехандро Табило — 7:5, 6:3, 6:4.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В третьем круге представитель Зеленого континента одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:4, 7:6, 7:6.

    Попырин в этом году еще ни разу не выигрывал больше трех матчей.

    Пол

    Томми тоже впервые прошел три раунда на Ролан Гаррос.

    В отличие от австралийца, который пока не отдал ни одной партии, американец провел уже два пятисетовых матча.

    В третьем круге у Пола был тяжелейший матч против Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3.

    В стартовом матче 12-я ракетка мира выиграл у датчанина Элмера Меллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1.

    После этого Пол  совершил камбэк в матче против венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Пол выиграл семь из восьми последних матчей. Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, в этом сезоне он выиграл 11 из 14-ти матчей грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.40, победу Пола букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: скорее всего, очередной матч с участием Пола превратится в затяжной шоу. Попырин вполне способен забрать у американца хотя бы один сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Попырин — Пол?

    Матч Попырин — Пол состоится 01 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Попырин — Пол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 40,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Попырин — Пол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 40,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Попырин — Пол?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Попырин — Пол?

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.40, победу Пола букмекеры предлагают за 1.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Андреева — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Мельбурн Виктори
  • Футбол
  • Сегодня в 12:40
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вондроушова — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Окжетпес — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Улытау — Туран Туркестан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Баптист — Бузас Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Попырин — Пол: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 01.06.202512:00. Сможет ли Пол остановить Попырина?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры