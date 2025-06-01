Попырин — Пол. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Алексей Попырин
Томми Пол
Попырин
Алексей впервые в карьере вышел в четвертый круг на французском мэйджоре.
Интересно, что до этого сезона у него была лишь одна победа на уровне основной сетки Ролан Гаррос, а с 2020 по 2024-й ему ни разу не удалось пройти первый раунд.
В стартовом матче Попырин встречался с Есихито Нисиокой. Японец снялся при счете 7:5, 6:4, 1:2 в пользу соперника.
Во втором раунде Попырин выиграл у чилийца Алехандро Табило — 7:5, 6:3, 6:4.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В третьем круге представитель Зеленого континента одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:4, 7:6, 7:6.
Попырин в этом году еще ни разу не выигрывал больше трех матчей.
Пол
Томми тоже впервые прошел три раунда на Ролан Гаррос.
В отличие от австралийца, который пока не отдал ни одной партии, американец провел уже два пятисетовых матча.
В третьем круге у Пола был тяжелейший матч против Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3.
В стартовом матче 12-я ракетка мира выиграл у датчанина Элмера Меллера — 6:7, 6:2, 6:3, 6:1.
После этого Пол совершил камбэк в матче против венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.
Пол выиграл семь из восьми последних матчей. Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, в этом сезоне он выиграл 11 из 14-ти матчей грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.40, победу Пола букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: скорее всего, очередной матч с участием Пола превратится в затяжной шоу. Попырин вполне способен забрать у американца хотя бы один сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,0 за 1.92.