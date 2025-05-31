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    «ПСЖ» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция финала Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

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    Сегодня на «Альянц Арене» в Мюнхене состоится финал Лиги Чемпионов сезона 2024/2025. В решающем матче встретятся «ПСЖ» и «Интер». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Футболисты Интера на предматчевой разминке
    globallookpress.com

    21:38 Пять лет назад «ПСЖ» потерпел поражение от «Баварии» в финале Лиги Чемпионов — единственный гол в Лиссабоне тогда принес победу мюнхенцам. С тех пор состав парижан претерпел серьезные изменения, но один игрок остался неизменным — бразильский защитник Маркиньос, который выйдет на поле и в нынешнем финале, как и в 2020 году.

    Главные тренеры команд — Симоне Индзаги и Луис Энрике
    globallookpress.com

    21:28 На пути к финалу «ПСЖ» оставил за бортом турнира «Брест», а затем поочередно выбил трех представителей Англии — сначала фаворита розыгрыша «Ливерпуль», затем «Астон Виллу» и «Арсенал». «Интер» также прошел непростой путь: сначала уверенно разобрался с «Фейеноордом», а затем одолел два гранда европейского футбола — мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

    Болельщики ПСЖ уже готовы поддерживать свою команду
    globallookpress.com

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    21:23 Обратимся к стартовым составам. Обе команды подошли к финалу практически в оптимальных составах. У «ПСЖ» список травмированных пуст — все игроки готовы к решающему матчу. У «Интера» вне заявки остались два футболиста: Корреа и Карбони пропустят игру из-за повреждений.

    Футболисты ПСЖ на предматчевой разминке
    globallookpress.com

    Стартовые составы

    «ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле

    «Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес

    Кубок Лиги Чемпионов на Альянц Арене в Мюнхене
    globallookpress.com

    «ПСЖ»

    ПСЖ во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов. Первая попытка взять «ушастого» была в 2020 году, когда команда под руководством Томаса Тухеля уступила «Баварии» в Лиссабоне — 0:1.

    Спустя пять лет у парижан появилась еще одна возможность завоевать главный европейский клубный трофей — и сделать это с треблом. Подопечные Луиса Энрике уверенно оформили очередное чемпионство в Лиге 1, а на прошлых выходных разгромили «Реймс» в финале Кубка Франции — 3:0.

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  • Вчера

    • Текущий розыгрыш Лиги чемпионов для «ПСЖ» складывался неровно. На общем этапе команда долгое время находилась за пределами зоны плей-офф, но в концовке выдала три победы подряд и пробилась в стыки.

    На первой стадии парижане уничтожили «Брест» — 3:0 на выезде и 7:0 дома. В 1/8 финала ПСЖ выбил «Ливерпуль», победив в серии пенальти на «Энфилде». В четвертьфинале была пройдена английская «Астон Вилла» (3:1 дома и 2:3 в гостях), а в полуфинале — «Арсенал» (1:0 в Лондоне и 2:1 в Париже).

    «Интер»

    «Интер» вышел в финал Лиги Чемпионов во второй раз за последние три года. В 2023 году «нерадзурри» добрались до решающего матча, но уступили «Манчестер Сити» в Стамбуле — 0:1. В случае победы сегодня миланцы в четвертый раз в истории станут обладателями трофея. Ранее «Интер» выигрывал Кубок европейских чемпионов/Лигу Чемпионов в 1964, 1965 и 2010 годах.

  • Сейчас или никогда. Предстоящий финал — возможно, последний шанс «Интера» выиграть Лигу чемпионов
  • Вот только непонятно, остались ли у «Интера» хоть какие-то силы на финал ЛЧ
  • Вчера

    • Внутри страны команда Симоне Индзаги осталась без трофеев: в Серии А миланцы до последнего боролись за скудетто, но уступили «Наполи» всего одно очко и финишировали вторыми. В Кубке Италии команда выбыла на стадии полуфинала.

    В Лиге чемпионов «Интер» с самого начала выглядел солидно: команда заняла четвертое место на общем этапе и стала самой надежной по пропущенным мячам — всего один гол. В 1/8 финала «Фейеноорд» был обыгран дважды (2:0 в Роттердаме и 2:1 в Милане). В четвертьфинале против «Баварии» «нерадзурри» удержали ничью после победы в Мюнхене (2:1 в гостях и 2:2 дома).

    Настоящая драма случилась в полуфинале против «Барселоны» — обе встречи завершились со счетом 3:3 и лишь в дополнительное время ответного матча миланцы вырвали победу (4:3) и шагнули в финал.

    Личные встречи

    «ПСЖ» и «Интер» ни разу не встречались друг с другом в официальных турнирах, но провели между собой пять товарищеских матчей. Трижды победил парижский клуб, а две победы остались за миланцами.

    Прямая речь

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике:

    — «Моя главная мотивация — войти в историю "ПСЖ". Порадовать город, страну, стать первым победителем ЛЧ — это нечто особенное. Сидя здесь, чувствую себя везунчиком. Мы отдадим все силы. Надеюсь, эта игра останется в памяти. Мы обыграли английские клубы, было непросто. Надеюсь, мы готовы».

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  • 29/05/2025

    • Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги:

    — «У нас была очень тяжелая кампания, мы играли с "Манчестер Сити", "Арсеналом", "Баварией", "Барселоной", но дошли до этого этапа и не собираемся останавливаться на достигнутом. Каждый матч "Интера" значимый, но в случае с финалом ситуация особая. Мы заслуживаем места в финале, но не хватает еще одного шага. Мы знаем, насколько эта игра важна, разница между победой и поражением в нем бесконечно велика».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Интер» с коэффициентом 2.50.

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