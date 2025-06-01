ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеАрхитектор новой эпохи. Как Луис Энрике превратил «Пари Сен-Жермен» в лучшую команду Европы Карим Бензема с трофеемКорона для «тигров»: Бензема привёл «Аль-Иттихад» к историческому золотому дублю «Ливерпуль» Рекорд «Ливерпуля», стабильность «Арсенала», провалы «МЮ» и «Тоттенхэма». Итоги сезона АПЛ
    Все новости спорта

    Бланчфилд получит статус следующего претендента?

    Бланчфилд — Барбер. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Эрин Бланчфилд
    Прогноз и ставки на Бланчфилд — Барбер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрин Бланчфилд (слева)
    В рамках турнира UFC Vegas 107 1 июня в женском наилегчайшем весе сойдутся Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Бланчфилд — Барбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Эрин Бланчфилд

    Турнирное положение: Бланчфилд четвертый номер дивизиона и один из потенциальных претендентов на титул. После поражения Фиро вернулась в чемпионскую гонку, одержав одну победу.

    Последние бои: За последние пять поединков Эрин Бланчфилд одержала 4 победы. В ноябре 2024 года переиграла Намаюнас решением, а до этого уступила Фиро. Ее главный козырь невероятный контроль в партере. Например, в бою с той же Тайлой Сантос она доминировала все три раунда.

    Состояние бойца: Бланчфилд признанный мастер грэпплинга с черным поясом по BJJ. Ее стиль заключается в постоянной смене этажа с быстрыми тейкдаунами в одну ногу. Однако в стойке 26-летняя американка выглядит пассивной, редко идет на риск и предпочитает только бороться.

    Мэйси Барбер

    Турнирное положение: Мэйси в преддверии данного турнира пятая в рейтинге UFC, она обладательница самой длинной победной серии в дивизионе (6 побед).

  • Бланчфилд сразится с Барбер, Гамрот против Кляйна. Анонс карда UFC Vegas 107
  • Претендентский бой Бланчфилд и Барбер, возвращение Гамрота
  • 28/05/2025

    • Последние бои: За последние 7 встреч Барбер выиграла 6 раз. В марте 2024 года одолела по очкам Кэтлин Чукагян, а до этого нокаутировала Аманду Рибас. Единственный провал на данной дистанции — поражение от Алексы Грассо, где Мэйси не смогла противостоять ударной мощи мексиканке.

    Состояние бойца: Барбер агрессивный ударник, предпочитающий рубиться с соперниками на ближней дистанции. Два последних боя, как раз, тому подтверждение. Предпочитает давить в стойке, но в партере уязвима.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Ее главная слабость — посредственная защита от тейкдаунов и клинча.

    Статистика для ставок

    • Бланчфилд в 64% боев побеждала решением судей.

    • Барбер в 43% случаев заканчивала бои досрочно, но против топов лишь один нокаут.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Бланчфилд фаворит, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.44, тогда как на успех Барбер можно поставить за 2.88.

    Прогноз: Барбер попытается обескуражить противницу сериями хуков уже в первом раунде, но Бланчфилд быстро переведет бой в партер. Эрин будет сушить бой клинчами у сетки, а на земле искать сабмишными или контролировать позицию. Мэйс не сможет противостоять столь сильному грэпплингу все 5 раундов. Даже если бой вернется в стойку, Бланчфилд избежит обменов и выиграет за счет контроля. Вероятно, что судьи единогласно отдадут победу Эрин.

    Ставка: Победа Эрин Бланчфилд по очкам за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бланчфилд — Барбер?

    Матч Бланчфилд — Барбер состоится 01 июня 2025 года в 07:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бланчфилд — Барбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Эрин Бланчфилд по очкам.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бланчфилд — Барбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Эрин Бланчфилд по очкам» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бланчфилд — Барбер?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бланчфилд — Барбер?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Бланчфилд фаворит, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.44, тогда как на успех Барбер можно поставить за 2.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Чарло — Ламанна
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Плант — Ресендиз
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Андреева — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Норри — Фернли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мисолич — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Мельбурн Виктори
  • Футбол
  • Сегодня в 12:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бланчфилд — Барбер: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 01.06.202507:00. Бланчфилд получит статус следующего претендента?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры