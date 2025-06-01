Бланчфилд — Барбер. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC Vegas 107, 1 июня 2025 года

В рамках турнира UFC Vegas 107 1 июня в женском наилегчайшем весе сойдутся Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Бланчфилд — Барбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эрин Бланчфилд

Турнирное положение: Бланчфилд четвертый номер дивизиона и один из потенциальных претендентов на титул. После поражения Фиро вернулась в чемпионскую гонку, одержав одну победу.

Последние бои: За последние пять поединков Эрин Бланчфилд одержала 4 победы. В ноябре 2024 года переиграла Намаюнас решением, а до этого уступила Фиро. Ее главный козырь невероятный контроль в партере. Например, в бою с той же Тайлой Сантос она доминировала все три раунда.

Состояние бойца: Бланчфилд признанный мастер грэпплинга с черным поясом по BJJ. Ее стиль заключается в постоянной смене этажа с быстрыми тейкдаунами в одну ногу. Однако в стойке 26-летняя американка выглядит пассивной, редко идет на риск и предпочитает только бороться.

Мэйси Барбер

Турнирное положение: Мэйси в преддверии данного турнира пятая в рейтинге UFC, она обладательница самой длинной победной серии в дивизионе (6 побед).

Последние бои: За последние 7 встреч Барбер выиграла 6 раз. В марте 2024 года одолела по очкам Кэтлин Чукагян, а до этого нокаутировала Аманду Рибас. Единственный провал на данной дистанции — поражение от Алексы Грассо, где Мэйси не смогла противостоять ударной мощи мексиканке.

Состояние бойца: Барбер агрессивный ударник, предпочитающий рубиться с соперниками на ближней дистанции. Два последних боя, как раз, тому подтверждение. Предпочитает давить в стойке, но в партере уязвима.

Ее главная слабость — посредственная защита от тейкдаунов и клинча.

Статистика для ставок

Бланчфилд в 64% боев побеждала решением судей.

Барбер в 43% случаев заканчивала бои досрочно, но против топов лишь один нокаут.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Бланчфилд фаворит, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.44, тогда как на успех Барбер можно поставить за 2.88.

Прогноз: Барбер попытается обескуражить противницу сериями хуков уже в первом раунде, но Бланчфилд быстро переведет бой в партер. Эрин будет сушить бой клинчами у сетки, а на земле искать сабмишными или контролировать позицию. Мэйс не сможет противостоять столь сильному грэпплингу все 5 раундов. Даже если бой вернется в стойку, Бланчфилд избежит обменов и выиграет за счет контроля. Вероятно, что судьи единогласно отдадут победу Эрин.

Ставка: Победа Эрин Бланчфилд по очкам за 1.90.