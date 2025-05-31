Нэшвилл — Нью-Йорк Сити: 2.60 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата США

«Нэшвилл» примет «Нью-Йорк Сити» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 31 мая и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции Восточной конференции с 28-ю очками в активе после 16-и туров. «Нэшвилл» отстает от лидерства на 5 баллов.

К слову, команда лидирует на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 20 очков из 27-и возможных на чужом поле. «Нэшвилл» за 9 встреч забил 19 голов при 7-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлой встрече чемпионата США команда сыграла вничью с «Коламбусом Крю» (2:2), а до этого обыграла «Торонто» со счетом 2:1, забив победный гол на 89-й минуте.

У «Нэшвилла» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот отрезок команда выиграла 6 раз при 3-х ничейных результатах.

Не сыграют: Тайлер Бойд, Максимус Экк и Джулиан Гайнес (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Нэшвилл» ощущает себя уверенно в зоне плей-офф, опережая 10-ю позицию на Востоке на 8 баллов после 16-и встреч. К тому же, у команды продолжается прекрасная серия без поражений.

У «Нэшвилла» есть нападающий Сэр Сарридж, который стабильно дает результат. Этот форвард забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи в чемпионате США, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Востока с 24 очками в активе после 16-и встреч. «Нью-Йорк Сити» также находится в зоне плей-офф, опережая 10-ю позицию на 4 пункта.

Команда далеко не лучшим образом выступает в гостях в нынешнем сезоне. «Нью-Йорк Сити» занимает по этому показателю 10-е место в конференции, набрав лишь 6 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно уступила «Хьюстон Динамо» (0:3), пропустив голы в каждом тайме. До этого «Нью-Йорк Сити» обыграл «Чикаго Файр» (3:1).

В последних 5-и встречах в чемпионате США команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «ДС Юнайтед» (0:0). За этот отрезок «Нью-Йорк Сити» обыгрывал «Ред Буллс» (2:0) и уступил «Монреалю» (0:1).

Не сыграют: Малачи Джонс, Кевин О Тул, Андреас (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» пока не может набрать хороший ход, команда все еще не ощущает себя комфортно в таблице, рискуя пролететь мимо плей-офф в нынешнем сезоне.

У «Нью-Йорк Сити» есть неплохая оборона, которая пропустила всего 18 мячей за 16 встреч, но при этом в нападении у команды далеко не все в порядке, ведь 18 забитых голов — не самый лучший показатель.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 9-и последних матчей

В 8-и последних матчах на чужом поле «Нью-Йорк Сити» выиграл только 1 раз

В последних 3-х очных встречах «Нью-Йорк Сити» дважды обыгрывал «Нэшвилл»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нэшвилла» — 1.78, победа «Нью-Йорк Сити» — 4.30, ничья — за 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 сооветственно.

Прогноз: «Нэшвилл» выступает очень уверенно на своем поле.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нэшвилла» 2 больше за 2.60.

Прогноз: «Нэшвилл» возьмет 1-й тайм.

Ставка: Победа «Нэшвилла» в 1-м тайме за 2.30.