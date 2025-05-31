ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне Индзаги Сейчас или никогда. Предстоящий финал — возможно, последний шанс «Интера» выиграть Лигу чемпионов Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшим Луис ЭнрикеАрхитектор новой эпохи. Как Луис Энрике превратил «Пари Сен-Жермен» в лучшую команду Европы
  • 19:47
    • Рыбакина прошла Остапенко и вышла на Свентек на «Ролан Гаррос»
  • 18:25
    • Хачанов покинул «Ролан Гаррос», в пяти сетах уступив Полу
  • 18:13
    • Свентек пробилась в четвертый круг «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Хозяева уничтожат «Нью-Йорк Сити»?!

    Нэшвилл — Нью-Йорк Сити: 2.60 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата США

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нэшвилл»
    «Нэшвилл» примет «Нью-Йорк Сити» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 31 мая и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 31 Мая 2025 года

    Нэшвилл

  • Нашвилл
    •  Нэшвилл 23:30 Нью-Йорк Сити

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
    •

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции Восточной конференции с 28-ю очками в активе после 16-и туров. «Нэшвилл» отстает от лидерства на 5 баллов.

    К слову, команда лидирует на Востоке по результатам домашних встреч, набрав 20 очков из 27-и возможных на чужом поле. «Нэшвилл» за 9 встреч забил 19 голов при 7-и пропущенных.

    Нэшвилл — Нью-Йорк Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече чемпионата США команда сыграла вничью с «Коламбусом Крю» (2:2), а до этого обыграла «Торонто» со счетом 2:1, забив победный гол на 89-й минуте.

    У «Нэшвилла» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот отрезок команда выиграла 6 раз при 3-х ничейных результатах.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Не сыграют: Тайлер Бойд, Максимус Экк и Джулиан Гайнес (у всех — травмы).

    Состояние команды: Сейчас «Нэшвилл» ощущает себя уверенно в зоне плей-офф, опережая 10-ю позицию на Востоке на 8 баллов после 16-и встреч. К тому же, у команды продолжается прекрасная серия без поражений.

    У «Нэшвилла» есть нападающий Сэр Сарридж, который стабильно дает результат. Этот форвард забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи в чемпионате США, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Востока с 24 очками в активе после 16-и встреч. «Нью-Йорк Сити» также находится в зоне плей-офф, опережая 10-ю позицию на 4 пункта.

    Команда далеко не лучшим образом выступает в гостях в нынешнем сезоне. «Нью-Йорк Сити» занимает по этому показателю 10-е место в конференции, набрав лишь 6 очков из 21-го возможного.

  • Трансферный дайджест. 20 — 26 мая
  • Сперцян отправится покорять Европу, Вирц в шаге от «Ливерпуля», Хейлунн грустит по Серии А
  • 26/05/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно уступила «Хьюстон Динамо» (0:3), пропустив голы в каждом тайме. До этого «Нью-Йорк Сити» обыграл «Чикаго Файр» (3:1).

    В последних 5-и встречах в чемпионате США команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «ДС Юнайтед» (0:0). За этот отрезок «Нью-Йорк Сити» обыгрывал «Ред Буллс» (2:0) и уступил «Монреалю» (0:1).

    Не сыграют: Малачи Джонс, Кевин О Тул, Андреас (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» пока не может набрать хороший ход, команда все еще не ощущает себя комфортно в таблице, рискуя пролететь мимо плей-офф в нынешнем сезоне.

    У «Нью-Йорк Сити» есть неплохая оборона, которая пропустила всего 18 мячей за 16 встреч, но при этом в нападении у команды далеко не все в порядке, ведь 18 забитых голов — не самый лучший показатель.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 9-и последних матчей

    • В 8-и последних матчах на чужом поле «Нью-Йорк Сити» выиграл только 1 раз

    • В последних 3-х очных встречах «Нью-Йорк Сити» дважды обыгрывал «Нэшвилл»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нэшвилла» — 1.78, победа «Нью-Йорк Сити» — 4.30, ничья — за 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 сооветственно.

    Прогноз: «Нэшвилл» выступает очень уверенно на своем поле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нэшвилла» 2 больше за 2.60.

    Прогноз: «Нэшвилл» возьмет 1-й тайм.

    Ставка: Победа «Нэшвилла» в 1-м тайме за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити?

    Матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити состоится 31 мая 2025 года в 23:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Нэшвилла» 2 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нэшвилл — Нью-Йорк Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Нэшвилла» 2 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Нью-Йорк Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нэшвилл — Нью-Йорк Сити?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Нэшвилла» — 1.78, победа «Нью-Йорк Сити» — 4.30, ничья — за 3.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Джумхур — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кастельон — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чарло — Ламанна
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Плант — Ресендиз
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Норри — Фернли
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мисолич — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Коболли
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Куинн
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Роша
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нэшвилл — Нью-Йорк Сити: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 31.05.202523:30. Хозяева уничтожат «Нью-Йорк Сити»?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры