Интер Майами — Коламбус Крю. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 1 июня 2025 года

1 июня в 17-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» нынче выглядят не столь выгодно. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице своей конференции.

При этом «Интер Майами» на 7 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 15 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Цапли» одолели «Монреаль» (4:2).

До того команда подписала мировую с «Филадельфией Юнион» (3:3). При этом чуть ранее по всем статьям уступила «Орландо Сити» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Интер Майами» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Цапли» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Зато команда забивает в среднем 2 гола за матч.

Матчи с «Коламбус Крю» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер Майами» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Цапли» намерены подтянуться к лидерам Восточной конференции.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: «Коламбус Крю» нынче смотрится симпатично. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей конференции.

Причем «Коламбус Крю» набрал 28 очков в 16 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Коламбус Крю» не смог обыграть «Нэшвилл» (2:2).

До того команда с боем уступила «Шарлотту» (2:3). А вот поединок с «Цинциннати» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Коламбус Крю» разжился 4 ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Коламбус Крю» на данном этапе выглядит бледно. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

При этом «Коламбус Крю» не особенно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 26 мячей в 16 поединках МЛС.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и мотивация подняться в тройку лидеров огромнейшая.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Коламбус Крю» не побеждал в 5 своих последних матчах

«Интер Майами» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

«Цапли» в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Интер Майами» мотивирован подняться в группу лидеров своей конференции, и явно поднатореет в плане реализации.

«Цапли» способны прибавить, да и «Коламбус Крю» имеет некоторые проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 4.00