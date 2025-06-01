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    «Цапли» заклюют «Коламбус Крю»

    Интер Майами — Коламбус Крю. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Коламбус Крю»
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    Лионель Месси
    1 июня в 17-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 01 Июня 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:30 Коламбус Крю

    Коламбус Крю

  • Коламбус
    •

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Цапли» нынче выглядят не столь выгодно. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице своей конференции.

    При этом «Интер Майами» на 7 пунктов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 15 матчах.

    Интер Майами — Коламбус Крю: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Цапли» одолели «Монреаль» (4:2).

    До того команда подписала мировую с «Филадельфией Юнион» (3:3). При этом чуть ранее по всем статьям уступила «Орландо Сити» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Интер Майами» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 15.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Цапли» нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Зато команда забивает в среднем 2 гола за матч.

    Матчи с «Коламбус Крю» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер Майами» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Цапли» намерены подтянуться к лидерам Восточной конференции.

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: «Коламбус Крю» нынче смотрится симпатично. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей конференции.

    Причем «Коламбус Крю» набрал 28 очков в 16 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Коламбус Крю» не смог обыграть «Нэшвилл» (2:2).

    До того команда с боем уступила «Шарлотту» (2:3). А вот поединок с «Цинциннати» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Коламбус Крю» разжился 4 ничьими. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Коламбус Крю» на данном этапе выглядит бледно. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

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    При этом «Коламбус Крю» не особенно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 26 мячей в 16 поединках МЛС.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и мотивация подняться в тройку лидеров огромнейшая.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус Крю» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • «Интер Майами» пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

    • «Цапли» в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: «Интер Майами» мотивирован подняться в группу лидеров своей конференции, и явно поднатореет в плане реализации.

    «Цапли» способны прибавить, да и «Коламбус Крю» имеет некоторые проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Майами — Коламбус Крю?

    Матч Интер Майами — Коламбус Крю состоится 01 июня 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Майами — Коламбус Крю?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Майами — Коламбус Крю?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Коламбус Крю?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Майами — Коламбус Крю?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    Интер Майами — Коламбус Крю: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 01.06.202502:30. «Цапли» заклюют «Коламбус Крю»
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