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    Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу. Ставка (к. 1.90) и прогноз на 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Палмейрас» Сан-Паулу
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    Нападающий Каю Жоржи («Крузейро»)
    2 июня в 11-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Крузейро» и «Палмейрас» Сан-Паулу. Начало встречи — 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Палмейрас» Сан-Паулу, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июня 2025 года

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 01:30 Палмейрас

    Палмейрас

  • Клубный ЧМ. Группа A
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    «Крузейро»

    Турнирное положение: после 10 туров «Крузейро» идет третьим в чемпионате Бразилии с 20 очками.

    Последние матчи: в прошлом туре команда Леонарду Жардима успешно разобралась в гостях в матче с «Форталезой». Еще до перерыва «Крузуро» забил два мяча, которых в итоге хватило для победы. Отличились Кайо Жорже и Лукас Силва. После перерыва соперник заиграл активнее, но «Крузейро» смог отстоять три очка.

    В Кубке Судамерикана была домашняя ничья с «Унионом» Санта-Фе (0:0), а в Кубке Бразилии уверенная победа над «Вила Новой» (3:0).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Виллалба (з), травмированы — Жоау Марсело (з), Матеус Энрике (п).

    Состояние команды: после назначения Жардима на пост главного тренера в межсезонье команда заметно преобразилась и снова стала значимой в бразильском футболе. Под нового наставника были приобретены качественные игроки (Каю Жоржи, Габигол, Маркиньос), ставшие сразу заметными фигурами в составе.

    «Палмейрас» Сан-Паулу

    Турнирное положение: в настоящий момент «Палмейрас» лидирует в бразильской Серии А с 22 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в центральном матче прошлого тура «зеленые» на своем поле проиграли основному конкуренту «Фламенго» со счетом 0:2. «Палмейрас» играл не хуже, но в отличие от противника не смог использовать свои моменты. Так на 17-й минуте пенальти не реализовал защитник Пикьерес.

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    В Кубке Либертадорес «Палмейрас» на своем поле разгромил «Спортинг Кристал» (6:0), а в Кубке Бразилии была обыграна «Сеара» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Фелипе Андерсон (п), Бруну Родригеш (п), дисквалифицированы — Гомес (з), Мурило (з).

    Состояние команды: «Палмейрас» является самой стабильной командой последних лет. Португалец Абель Перейра успешно работает с «зелеными» на протяжении нескольких сезонов, приведя к победам в Серии А и Кубке Либертадорес. Состав у «Палмейраса» тоже довольно стабилен, обычно изменения там происходят минимальные.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Палмейрас» выиграл обе встречи (2:0, 2:1)

    • В 2013 году «Палмейрас» был сильнее дома (1:0), а на выезде сыграл вничью (1:1)

    • «Крузейро» не знает поражений в 11 матчах на протяжении всего сезона, «Палмейрас» выиграл 8 из 9 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Крузейро» дают 3,30, а на «Палмейрас» Сан-Паулу — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 2,80.

    Тотал меньше 2 идет за 1,84, а тотал больше 2 можно взять за 1,90.

    Прогноз: команды умеют атаковать и хорошо использовать голевые моменты, у гостей есть явные проблемы с линией обороны и опорной зоной, поэтому стоит рассчитывать на довольно результативный футбол.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,90.

    Прогноз: также можно заиграть победу хозяев, сейчас они ничем не хуже, а с учетом дисквалификациии двух ведущих защитников «зеленых», могут спокойно взять три очка.

    Дополнительная ставка: победа «Крузйеро» с форой 0 за 2,20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу?

    Матч Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу состоится 02 июня 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Крузейро» дают 3,30, а на «Палмейрас» Сан-Паулу — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 2,80.

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    Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 02.06.202501:30. Надеемся на результативный футбол
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